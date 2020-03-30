OnePlus знаменит тем, что всегда выпускал смартфоны, которые позиционировались, как ”убийцы флагманов”. Я всегда недолюбливал это словосочетание, но именно оно как нельзя более хлестко характеризует подход компании. Даже не модель, а именно подход с ее высокими амбициями и явным стремлением показать свое преимущество. В первую очередь, это преимущество выражается в цене. Смартфоны OnePlus оснащены примерно как основные флагманы, но стоят дешевле. Даже сейчас, когда они стали более дорогими, чем в первых поколениях, они все равно стоят несколько дешевле. Сейчас, судя по утечкам, компания решила возродить модель смартфона, которая была у них в первые годы существования. Если все верно, она должна стать очень недорогой.

Что такое OnePlus X

В первые годы существования компании OnePlus больше всего старалась завоевать интерес публики. Представители компании говорили, что флагман не должен стоить дорого, что его можно выпустить и за существенно меньшие деньги. Во многом стоимость смартфона была заниженной и компания работала себе в убыток, чтобы завоевать рынок на перспективу. Конечно, было и некоторое снижение стоимости производства и доставки, но цена устройства все равно была занижена.

Пользователям это нравилось, а еще они активно участвовали в процессе доработки гаджета и его программного обеспечения. Так и образовалось сообщество OnePlus. Не так давно я даже рассказывал о том, как компания в знак уважения к этому сообществу изменила свой логотип. История получилась красивой, но реальные изменения очень небольшие.

Во время первых поколений OnePlus параллельно с ними существовала модель, которая не претендовала на место среди флагманов, но была очень интересной. Называлась она OnePlus X и была выпущена в 2015 году. Она не получила такого широкого распространения, так как стоила не намного дешевле первого и второго поколения флагманского OnePlus. При этом характеристики устройства были неплохими, но не выдающимися. При цене 249 долларов это было не так плохо, но большинству пользователей это было просто не интересно.

Постепенно идея этого смартфона отошла на второй план и компания сосредоточилась на выпуске одной единственной модели. Уже позже появилась линейка ”T”, а потом еще и дополнительная версия с приставкой Pro. Чем-то это напоминает историю Apple. Но это неудивительно, ведь все мы понимаем, убийцей кого должны были стать смартфоны OnePlus. Теперь опять пришло время среднего смартфона. Ведь даже Apple не выруливает только на флагманах.

Когда выйдет OnePlus X или OnePlus Z

Бюджетная линейка OnePlus должна выйти уже в этом году. По крайней мере, если верить информации, полученной от Макса Вайнбаха. Правда, судя по всему, новая линейка не будет иметь того названия, которое было пять лет назад. В этой ситуации все может оказаться намного проще. Зачем утруждать пользователей лишними буквами и цифрами? Куда проще дать ему обычную версию смартфона, версию с приставкой ”Pro” и… Lite-версию.

Так у покупателя не будет возникать лишних вопросов. Он будет понимать, что есть три смартфона с чекой иерархией в модельном ряду. Лично я такой подход очень одобряю. Мне кажется это куда более логичным, чем городить бесконечные ”Pro”, ”Plus”, ”Ultra” и так далее к названию модели. Просто не все производители хотят ассоциироваться со словом ”Lite”. Даже Huawei, которая на прошлой неделе выкатила свой новый Huawei P40 (в трех версиях), а его Lite-модель показала немного заранее. Скорее всего, так она решила не портить авторитет флагманской модели.

Для тех, кто не может дождаться нового OnePlus, есть хорошая новость. Мы знаем, как установить OnePlus Launcher на любой Android-смартфон

Если это действительно так и утечка не врет, мы получили лишнее подтверждение того, что в модельном ряду этого года впервые будет целых три смартфона. Какими они будут, сейчас подробно рассуждать не стоит. Тем более, мы уже писали об этом.

Остается добавить только одно. По мнению автора утечки, модель может называться не OnePlus Lite, а One Plus Z. Мне это не кажется логичным, но компания будет решать сама, как ей поступить.

OnePlus 8 или Samsung Galaxy S20

Если презентация не отменится и не перенесется в связи с последними событиями, уже скоро мы сможем увидеть те самые новые OnePlus 8. В данном случае выбор будет немного сложнее, чем в прошлом году, позапрошлом и так далее.

Дело в том, что смартфоны OnePlus с каждым годом становятся все дороже и их цена постепенно приближается к цене остальных флагманов на рынке. В этом году она составит уже около 800 долларов за топовую версию. В Европе и России эта цена может дойти и до 1000 долларов. При этом, из-за того, что авиасообщения сейчас почти нет, привезти серые смартфона будет очень сложно и серые диллеры не смогут сбивать цену.

В итоге мы получим ситуацию, в которой OnePlus будет стоить столько же, сколько флагманы от Samsung. В этой ситуации люди уже задумаются покупать ли его. Конечно, у этого смартфона есть определенные преимущества, которые мне очень нравятся. Но выбирая между Samsung и OnePlus, я скорее предпочту первый вариант. Даже при том, что Samsung мне тоже не очень близки.

Цвета OnePlus 8

Кроме утечки, касающейся выхода бюджетного OnePlus, появилась новость о том, в каких цветах будет выпускаться новое семейство.

Если поверить в то, что рендеры, которые показали журналисты, действительно являются утечками, можно только порадоваться за компанию. Несмотря на то, что я при выборе смартфона придерживаюсь строгих цветов, я очень люблю, когда производители экспериментируют. Именно поэтому я всегда уважал Huawei и Honor за их градиенты.

Давайте обсудим, готовящиийся к выходу OnePlus 8 и его бюджетную версию в нашем Telegram-чате.

Цвета OnePlus мне всегда казались какими-то скучными. В этом году, похоже, они исправятся и выпустят цвет «Interstellar Glow». Согласно утекшим рендерам, он будет переливаться между оранжевыми, фиолетовыми и красными оттенками. Чем-то это будет напоминать цвет ”Aura Glow”, который Samsung применила в Galaxy Note 10.

Так же, судя по всему, смартфон получит зеленый цвет. Это вполне логично, учитывая современные тенденции. В любом случае, ждать осталось недолго. Презентация должна состояться уже в середине апреля. Ну, а что она нам принесет, покажет время. Скоро все узнаем!