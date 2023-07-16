Чем камера нового Google Pixel 8 Pro будет лучше старого и почему я уже хочу его купить

Google уже давно имеет репутацию производителя лучших телефонов с камерами (не хочется использовать слово «камерофон»), и Pixel 7 Pro является самым последним примером этого. Флагман конца 2022 года принес отличное качество изображения, шикарные снимки с 48 Мп камерой, 5-кратное увеличение и несколько дополнительных режимов. Однако Pixel 7 Pro не идеален, и другие флагманы быстро догоняют его, а некоторые даже превосходят. Мы почти не сомневаемся, что новинка получит хорошую камеру и будет рвать конкурентов. Но как именно и какими средствами она будет это делат? Собрали в одном месте все, что известно о готовящемся Pixel 8. И знаете что? Он мне уже нравится.

Съемка на телефон в темноте

Одна из моих самых больших претензий к Pixel 7 Pro, который был у меня некоторое время назад заключается в том, что снимки при слабом освещении могут сильно отставать от конкурентов. В частности, Galaxy S23 Ultra и vivo X90 Pro могут делать более яркие фотографии при недостаточном освещении.

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Конечно, ярче не всегда лучше, но, например X90 Pro, который так любит мой коллега Иван Герасимов, в частности, имеет тенденцию обеспечивать большую детализацию и улучшенную цветопередачу. В отличии от Pixel 7 Pro он делает фотографии, на которых сохраняется понимание того, что они сделаны в темном месте, но сама картинка хорошо читается, а цвета на ней не искажаются. X90 Pro явно может дать вам больше возможностей для такой съемки.

К счастью, и Pixel 8, и Pixel 8 Pro, как нам говорят слухи, будут оснащены 50 Мп датчиком основной камеры Isocell GN2. Это не дюймовая камера, как на vivo X90 Pro и других недавних смартфонах с большим сенсором, но это все же большой датчик, который должен привести к заметному увеличению яркости при сохранении низкого уровня шума.

Собрали все, что известно о новых Google Pixel 8 и 8 Pro.

Больший датчик основной камеры также может решить другую важную проблему — долгое экспонирование в некоторых случаях при низком освещении. Это важно, чтобы снимки получались не смазанными, а более четкими. А еще, такое улучшение пригодится при создании астроснимков. Датчик большего размера поможет сократить максимальное время экспозиции в первую очередь из-за того, что на него попадает больше света.

Более короткая выдержка при большем размере датчика также позволит делать более качественные портреты — ваш объект съемки не должен будет оставаться неподвижным в течение длительного времени. Такие улучшения точно никогда не будут лишними.

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Широкоугольная камера

Справедливо сказать, что, хотя Pixel 7 Pro предлагает отличную сверхширокоугольную камеру, он все равно немного проигрывает многим своим конкурентам и по этому показателю. Это может измениться с выходом Pixel 8 Pro, который, как ожидается, получит сверхширокоугольную камеру IMX787 на 64 Мп и немного более широкий угол обзора.

Но тут ситуация двоякая. В Pixel 7 Pro было разрешение сверширокоугольного сенсора 12 Мп. При этом, размер пикселя составлял 1,25 микрона. В новинке размер пикселя уменьшится в полтора раза до 0,8 микрона. Это можно привести к проблемам при создании ночных снимков. Они будут получаться более шумными и менее контрастными. Проблему отчасти можно будет решить на уровне хорошего ПО камеры, но чудес все равно не бывает. Хотя, при хорошем освещении новый сенсор все равно будет работать лучше.

В сети появились обои Google Pixel 8 в хорошем качестве. Скачать можно тут

Мы наблюдаем тенденцию, когда такие бренды, как OPPO, OnePlus, vivo и Xiaomi, предлагают сверхширокоугольные камеры со сверхвысоким разрешением на своих флагманских телефонах. Затем они используют объединение пикселей, чтобы делать более качественные фотографии. Разрешение получается ниже, но все равно остается достаточным, зато картинка получается более качественной. Google вполне может предложить такой же подход с Pixel 8 Pro, в результате чего сверхширокие снимки могут быть ближе по качеству к снимкам с основной камеры.

Если снимать днем, то модуль с большим разрешением может обеспечивать больше детализации и более качественную работу электронной стабилизации. Хотя, в случае с последним возможны варианты и все зависит от алгоритмов его работы. Поэтому я хотел бы видеть OIS на сверхширокой камере Pixel 8 Pro. Это уже само по себе является важным при создании хороших фотографий и видео.

Телефон плохо фокусируется в темноте

Возможности автофокуса Pixel 7 Pro вполне достойные в дневное время и при смешанном освещении. Но система ужасно работает в условиях очень слабого освещения. Я сразу заметил это, когда сравнивал камеры Pixel с другими флагманами этого года. Pixel изо всех сил пытается сфокусироваться хорошо, но на деле вы получаете постоянные ошибки и объект съемки очень часто оказывается в расфокусе.

Конечно, всегда есть вспышка, чтобы помочь, но я все равно хотел бы, чтобы Google исправила эту проблему. К счастью, есть некоторая надежда на это, поскольку Pixel 8 Pro получит более продвинутую 3D-камеру ToF и лазерную автофокусировку.

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Теоретически более продвинутый ToF сенсор должен обеспечить более точную автофокусировку, предоставляя информацию о глубине для настройки фокуса. Я также надеюсь, что этот обновленный датчик поможет сделать более точные снимки в других режимах камеры.

Стоит ли покупать Google Pixel

Долгие годы Google полностью полагалась на возможности вычислительно фотографии и даже годами не обновляла сенсоры во флагманской серии. Приятно, что теперь компания пошла по пути совершенствования аппаратного обеспечения камеры. В сочетании с хорошими возможностями обработки это может сделать камеру Pixel если не лучшей, то точно одной из лучших среди современных флагманов.

В отличии от первых поколений Pixel складывается ощущение, что теперь-то компания знает, что делает и ее смартфон ждет светлое будущее. Так это или нет, мы узнаем уже осенью с выходом нового Pixel 8 Pro. Подождать осталось совсем немного. Надеюсь, что после этого мы точно сможем сказать, что стоит покупать смартфоны Google Pixel. Даже при всем моем сложном к ним отношении.