Линейка HUAWEI nova 15 вышла в России всего полтора месяца назад, а в Китае компания уже представила следующее поколение. 1 июня HUAWEI анонсировала сразу четыре модели серии HUAWEI nova 16: бюджетную nova 16z, базовую nova 16, nova 16 Pro и старшую nova 16 Ultra. Разбираю каждую модель и объясняю, где реальный апгрейд, а где просто новое название.

Начну честно: телефон HUAWEI nova 16z — это практически nova 15 в новом корпусе. Kirin 8020 вместо Kirin 9010S, который стоит во всей остальной линейке — принципиальный шаг назад по производительности.

Характеристики HUAWEI nova 16z: экран 6.7″ LTPS OLED 120 Гц, основная камера 50 МП RYYB, телевик 12 МП с 3-кратным зумом, батарея 6000 мАч с зарядкой 100 Вт, IP65, спутниковые SMS. Старт продаж в Китае 5 июня по цене от 2699 юаней (около 28 500 рублей).

Единственное, что отличает nova 16z от предшественника — обновленный дизайн блока камер и наличие спутниковых SMS. Для тех, кому важна максимально низкая цена в линейке и базовые характеристики — вариант рабочий. Но за разумную доплату можно взять nova 16 с Kirin 9010S, и это будет принципиально другой смартфон.

HUAWEI nova 16 — недорогой камерофон на Android

Телефон HUAWEI nova 16 — мой личный фаворит линейки по соотношению цены и возможностей. Kirin 9010S в компактном корпусе 6.68″ — это уже другой уровень производительности относительно nova 16z.

Характеристики HUAWEI nova 16: экран OLED 120 Гц, основная камера 50 МП f/1.9, перископный телевик 50 МП RYYB с 3.8-кратным оптическим зумом, батарея 7000 мАч, зарядка 100 Вт, IP65. Цена от 2999 юаней (около 31 500 рублей).

Камера HUAWEI nova 16 приятно удивляет: перископ RYYB с 3.8x зумом при такой цене — нетипично. RYYB-сенсор дает преимущество в условиях слабого освещения, а 3.8x оптического зума достаточно для большинства сценариев. Для тех, кто ищет недорогой камерофон с нормальным телевиком, nova 16 — отличный вариант.

HUAWEI nova 16 Pro — лучший смартфон nova 16

Телефон HUAWEI nova 16 Pro — это большой апгрейд по камере. Вместо базовых 50 МП здесь полноценная тройная система: 200 МП основная RYYB с сенсором 1/1.28″, 50 МП ультраширик с автофокусом для макро и 50 МП перископ RYYB 3.8x.

Характеристики HUAWEI nova 16 Pro: экран 6.84″ LTPO OLED 1-120 Гц с защитным стеклом Kunlun Glass, Kirin 9010S, батарея 7000 мАч, зарядка 100 Вт, IP65. Цена от 3899 юаней (около 41 000 рублей). Важный нюанс, который выделяет nova 16 Pro на фоне nova 16: LTPO OLED с адаптивной частотой 1-120 Гц вместо обычного 120 Гц (значительно лучше для батареи). Плюс стекло Kunlun Glass, которое прочнее обычного. Минус один: у Pro нет беспроводной зарядки, компромисс ради 7000 мАч.

Камера HUAWEI nova 16 Pro с основным сенсором 1/1.28″ — это серьезный аргумент для тех, кому важна ночная съемка. Сравнивая с конкурентами в ценовом диапазоне 43-50 тысяч рублей, посмотрите на лучшие китайские флагманы 2026 года, там HUAWEI nova 16 Pro смотрелся бы уместно. Также стоит посмотреть на HONOR 600 Pro: у него похожее позиционирование, камера 200 МП и батарея 7000 мАч, но в другой экосистеме и с другой оболочкой.

HUAWEI nova 16 Ultra — главный камерофон HUAWEI

Телефон HUAWEI nova 16 Ultra отличается от Pro четырьмя конкретными вещами. Первое: камера HUAWEI nova 16 Ultra получила перископ с диафрагмой f/2.2 вместо f/2.6 у Pro — это ощутимо лучше в условиях слабого освещения при съемке на зум. Второе: беспроводная зарядка 50 Вт (у Pro ее нет вовсе). Третье: водозащита IP68/69 вместо IP65. Четвертое: спутниковые SMS.

Характеристики HUAWEI nova 16 Ultra: все те же, что у Pro, плюс перечисленные апгрейды. Корпус 7.1 мм, вес 220 г. Цена от 4699 юаней (около 49 500 рублей). Доплата около 8 000 рублей относительно Pro. Стоит ли? Если пользуетесь беспроводной зарядкой регулярно или часто снимаете на телевик в помещениях — однозначно да. Если нет — разница между f/2.2 и f/2.6 в реальных фотографиях будет незаметна большинству пользователей.

Какой HUAWEI nova 16 выбрать

Линейка HUAWEI nova 16 в 2026 году — это четыре модели под четыре разных сценария:

HUAWEI nova 16z , если нужна максимально низкая цена в линейке HUAWEI и базовые характеристики;

, если нужна максимально низкая цена в линейке HUAWEI и базовые характеристики; HUAWEI nova 16 , если важен баланс цены и перископного телевика в компактном корпусе;

, если важен баланс цены и перископного телевика в компактном корпусе; HUAWEI nova 16 Pro, если камера в приоритете и хочется 200 МП RYYB с крупным сенсором;

HUAWEI nova 16 Ultra, если нужны беспроводная зарядка, IP68/69 и лучшая светосила перископа.

Мой выбор из четырех — HUAWEI nova 16. Разрыв в цене между ней и nova 16 Pro составляет около 9 000 рублей, но для большинства задач перископ RYYB в nova 16 справляется хорошо. Переплата за 200 МП основную камеру оправдана только если снимаете много в условиях слабого освещения. HUAWEI nova 16 в России официально пока не появился, а старт продаж в Китае 5 июня, на AliExpress ждем в ближайшие недели. Цену HUAWEI nova 16 и других моделей серии при появлении опубликуем в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.