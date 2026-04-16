Серия nova — одна из самых продаваемых у HUAWEI в России, и новое поколение уже претендует попасть в рейтинг недорогих камерофонов благодаря объективу с 1.5 миллиона спектральных каналов и продвинутому телеобъективу. Звучит очень интересно. Но у истории с HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro есть другая сторона: процессоры и отсутствие Google. Обо всем по порядку, а сначала — внешний вид новинок.

Дизайн HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro

Внешне обе модели узнаваемо HUAWEI: плоские экраны, металлические рамки, фирменное орбитальное кольцо вокруг камерного блока. У смартфона HUAWEI nova 15 Pro дизайн получился интереснее: горизонтальное расположение модуля камеры с двумя орбитальными кольцами смотрится свежо. Базовая версия обходится одним кольцом и более привычным вертикальным расположением.

Толщина — одна из главных козырных карт серии. Nova 15 — 7.2 мм, nova 15 Pro — 6.9 мм. Оба смартфона защищены стеклом Kunlun Glass, которое HUAWEI заявляет в десять раз прочнее обычного. Цветовая палитра у базовой версии — мятный, белый и черный. У Pro добавляется лавандовый. Мятный и лавандовый у обоих получили переливающиеся полосы на корпусе. Выглядит нарядно.

Характеристики HUAWEI nova 15 и nova 15 Pro

Вот как выглядят ключевые характеристики nova 15 и Pro в сравнении между собой:

Характеристики HUAWEI nova 15 HUAWEI nova 15 Pro Экран 6.7″ (2412×1084), AMOLED, 120 Гц 6.84″ (2856×1320), AMOLED, 1-120 Гц Основная камера 50 + 12 (OIS) МП 50 (OIS) + 13 + 12 (OIS) МП Основная камера 50 МП 50 МП Процессор Kirin 8020 Kirin 9010S Память 12/256 или 12/512 ГБ 12/256 или 12/512 ГБ Батарея 6000 мАч 6500 мАч Зарядка 100 Вт 100 Вт Габариты 7.2 мм, 196 г 6.9 мм, 202 г ОС EMUI 15 EMUI 15

Разница между моделями по железу принципиальная. Kirin 8020 в базовой версии — это средний сегмент без особых претензий. Kirin 9010S в Pro — значительно мощнее. Это чип, на котором работают флагманы HUAWEI. Батарея у обоих серьезная: 6000 и 6500 мАч соответственно. Зарядка 100 Вт при такой емкости — разумное решение. Экран у Pro дополнительно получил адаптивную частоту от 1 до 120 Гц и пиковую яркость 4000 нит. Заметно лучше базовой версии.

Камера HUAWEI nova 15 серии

Камера HUAWEI nova 15 серии — главный аргумент для покупки. Обе модели получили фирменный объектив ультрареалистичной съемки с 1.5 миллиона спектральных каналов. Это технология из старших флагманов HUAWEI, которая обеспечивает точную цветопередачу при портретной съемке.

Основная камера у базовой версии — 50 МП, f/1.9, сенсор 1/1.56 дюйма, телеобъектив 12 МП с 3-кратным оптическим зумом и OIS. У Pro основной модуль чуть лучше: f/1.8 и OIS уже на основной камере. Плюс к этому у Pro есть ультраширик 13 МП с углом 120 градусов и возможностью макросъемки с расстояния 2.5 см. У базовой модели широкоугольного объектива нет совсем.

Отдельно стоит сказать про фронталку у Pro: 50 МП с оптическим зумом от 0,8x до 5x. Это редкость даже среди флагманов — фронтальная камера с реальным вариозумом. Для тех, кто много снимает на переднюю камеру, это весомый аргумент в пользу Pro. Если сравнивать с конкурентами в ценовой категории до 30-35 тысяч рублей сейчас есть, например, vivo V70 с перископным зумом 3.5x и сенсором 1/1.56 дюйма.

Купить vivo V70

Дата выхода и цена HUAWEI nova 15 в России

HUAWEI nova 15 в Китае представили еще в декабре 2025 года, то есть российские покупатели ждали несколько месяцев. Теперь оба смартфона HUAWEI nova 15 доступны в России официально. Цена HUAWEI nova 15 по конфигурациям:

nova 15 (12/256 ГБ) — 33 990 ₽;

— 33 990 ₽; nova 15 (12/512 ГБ) — 38 990 ₽;

— 38 990 ₽; nova 15 Pro (12/256 ГБ) — 41 990 ₽;

— 41 990 ₽; nova 15 Pro (12/512 ГБ) — 46 990 ₽.

Это цены с учетом скидки до 30 апреля. После этой даты они могут вырасти. Купить HUAWEI nova 15 и Pro можно в официальных магазинах HUAWEI, а также у ретейлеров. HUAWEI nova 15 в России значительно превосходит модель предыдущего поколения (HUAWEI nova 14), и вопрос решается в пользу новой серии: батарея выросла существенно, камера улучшена, дизайн обновлен.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Стоит ли покупать HUAWEI nova 15

Честно, но с оговорками. Камера у обеих моделей сильная, дизайн приятный, батарея и зарядка на уровне. Но есть два момента, которые сложно игнорировать. Первый — процессоры. Kirin 8020 в базовой версии — это чип среднего класса без поддержки 5G, и в 2026 году конкуренты за те же деньги предлагают Snapdragon 7 Gen 4 или Dimensity 8400. Kirin 9010S у Pro заметно лучше, но это далеко не Snapdragon 8 Elite или даже Snapdragon 8s Gen 4. За 42-47 тысяч рублей на рынке есть смартфоны с более актуальным железом.

Второй — отсутствие сервисов Google. EMUI 15 без Google Play, без Google Maps, без привычных приложений. AppGallery закрывает часть потребностей, но далеко не все. Банковские приложения, навигаторы, часть игр — всt это требует дополнительных решений. Для тех, кто уже в экосистеме HUAWEI и знает, как с этим жить — не проблема. Для тех, кто переходит с Android впервые — стоит хорошо подумать. Купить nova 15 имеет смысл тем, кто ценит портретную камеру, долгую батарею и стильный дизайн и готов мириться с ограничениями экосистемы. Если Google-сервисы критичны, то на рынке достаточно альтернатив с сопоставимой камерой и более привычным программным окружением, включая новые HONOR 600 и HONOR 600 Pro.