Что мы знаем о складном смартфоне OPPO. Зачем он нужен, когда есть Samsung

Складные смартфоны сначала буквально ворвались в нашу жизнь. Потом постепенно как-то все устаканилось и многие игроки рынка просто отсеялись. Особенно те, которые в самом начале просто выпустили свои модели по принципу ”чтобы было”. Среди таких производителей можно отметить некоторые китайские ”no-name”, а так же Huawei и Motorola. Первые отсеялись по понятным причинам, связанным с текущими трудностями и просто неадекватным ценником. Вторые выпускали свои смартфоны и проблем у них было еще больше. Более того, можно даже сказать, что смартфоны компании почти никто вживую не видел. Зато все видели, как они ломаются. В результате второе поколения осталось почти незамеченным. Теперь мы можем говорить о складном смартфоне от OPPO. Что он из себя представляет и почему надо или не надо его покупать? Давайте разбираться!

Складные телефоны

Развитие складных телефонов в индустрии смартфонов действительно идет медленно. Это связано с тем, что технология новая и ее еще надо изучить. Складные экраны до сих пор дороги и мало кто умеет их делать. А те, кто умеют, должны как-то отбивать те самые миллиарды долларов, вложенные в разработки. Тем не менее, схема работает достаточно стабильно и та же Samsung постепенно выпускает все новые и новые модели складных смартфонов. В ее арсенале уже есть три модели и что-то мне говорит о том, что это только начало.

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В целом развитие индустрии достаточно стабильно. На данный момент только несколько производителей смартфонов имеют складной телефон на полках. Такие компании, как Samsung, Huawei, LG, Royole и некоторые другие могут похвастаться как минимум одним складным телефоном. Однако у популярных производителей, таких, как Apple, Xiaomi, Oppo и другие их нет. Теперь документ от LetsGoDigital показывает, что Oppo работает над своим складным устройством.

Еще в прошлом году в Сети появился прототип складного телефона Oppo. Однако Oppo пока не выпустила ни одного соответствующего продукта. Недавний отчет показывает, что китайский производитель подал заявку на патент на складной телефон. Это уже большой шаг, так как получение патента с высокой долей вероятности говорит о серьезных намерениях компании. Учитывая, что OPPO занимает высокие позиции на рынке смартфонов и продает в год более 100 миллионов устройств, последние ее движения в сторону новых устройств, таких, как часы и наушники лишний раз подтверждают ее серьезные намерения.

Складной смартфон OPPO

В итоге, на основании патентных изображений, специалисты создали рендеры нового смартфона и показали, каким он может быть. Точные детали мы, конечно, не узнаем пока смартфон не выйдет, но общее представление составить можно уже сейчас.

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Такие смартфоны, как, например, Huawei Mate X, складываются экраном наружу. В такой конструкции есть свои преимущества, но именно складной дисплей очень хрупкий и легко царапается. В итоге, складывание внутрь куда более практично. Именно такой путь и выбрали большинство производителей. Таким будет и новый OPPO, когда (если) он выйдет.

Механизм складывания очень похож на то, что применила в своем странном устройстве Microsoft и назвала Surface Duo. Есть вероятность, что такая конструкция позволит сделать складку чуть меньше. А заодно увеличит срок службы смартфона.

Надежность складного смартфона

Механизм немного шире самого телефона. Это должно позволить защитить телефон в различных точках. Самое интересное, что смартфон пошел по пути Samsung Galaxy Z Flip и чем-то напоминает классическую раскладушку прошлого. Такая конструкция выглядит немного сомнительной. Да, мы получаем складной смартфон и технологически это круто. Вот только преимуществ такой смартфон не дает никаких.

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Совсем другое дело, когда мы имеем что-то вроде Galaxy Gold или Huawei Mate X, то есть такого смартфона, который превращается в планшет. Такое решение куда более практично. Да и пользоваться им можно, не раскладывая, а та конструкция, которая будет у нового OPPO, будет требовать обязательного открытия.

Зато, если шарнир действительно будет лучше, чем у конкурентов, то это значительно улучшит пользовательский опыт. Например, пользователю не придется слушать странные скрипящие звуки во время складывания. Заодно механизм не будет работать так туго. Особенно со временем.

Однако слишком высокая гибкость тоже может быть минусом, потому что в этом случае устройство может слишком легко раскладываться в кармане. Кроме того, он должен предотвращать попадание пыли и грязи в механизм.

Зачем нужен новый складной телефон

Пока рано говорить о том, когда выйдет этот смартфон и выйдет ли вообще. Но даже несмотря на то, что уже есть укрепившийся на рынке Samsung, появление новых складных смартфонов продвинет индустрию и сделает такие устройства более дешевыми и массовыми. Пользователям будет из чего выбрать, а заодно они получат хоть какое-то разнообразие средств связи. Ведь с выходом смартфонов, вы его лишились. То ли дело было раньше, когда были моноблоки, слайдеры, раскладушки, да и просто телефоны непонятной формы.