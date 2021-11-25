Дешевый, но крутой: стало известно, каким будет новый Pixel 6a

Совсем недавно Google представила нам свои новенькие Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Оба смартфона поставляются с собственным чипом Google Tensor, крутым дизайном, отличными камерами и Android 12 прямо из коробки. Мне кажется, сейчас Google Pixel 6 — лучший смартфон на Android. Однако далеко не каждый пользователь может позволить себе такой флагман, ведь стоит он достаточно больших денег. Именно поэтому три года назад в Google решили запустить продажу урезанных версий флагманов с более слабым железом, но аналогичными программными возможностями. По идее, Google Pixel 6a должен был стать именно таким, но видимо в компании что-то пошло не по плану.

Все пиксели с приставкой «a» до анонса Pixel 4a преследовали четкую цель: от них ждали среднебюджетный смартфон с большими возможностями по части программного обеспечения и с немного урезанным железом. Но когда показали 4a у пользователей возникли вопросы, ибо тот скорее напоминал Pixel 5.

Начиная с модели 5a все встало обратно на свои места. О нем не так давно рассказывал автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов. А с Google Pixel 6a в компании, видимо, опять решили навести суеты. Забегая вперед, хочу сказать, что в нем все не так однозначно.

Новый смартфон от Гугл

Инсайдер Эван Бласс, более известный под ником OnLeaks, поделился первыми рендерами Google Pixel 6a еще на прошлой неделе.

Согласно его сообщению, новинка будет предельно похожа на своего старшего брата. Исключение составит лишь диагональ экрана — Google предложит более компактные 6,2 дюйма против 6,4 у Pixel 6.

Дисплей будет выполнен по технологии OLED. Сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера останутся без изменений. Кнопки регулировки громкости и питания расположены на правой грани, а слот для SIM-карт — на левой.

Предполагается, что Pixel 6a станет первым пикселем без разъема 3.5 Jack. Габариты устройства предположительно составят 151,2 х 71,8 х 8,7 миллиметра (10,4 мм в области модуля камер).

Характеристики Google Pixel 6a

Традиционно, все слухи о характеристиках новых камер от Google умельцы выносят из приложения Google Camera. В прошлых раз, когда мы рассказывали о сенсорах в Pixel 6 Pro, слухи совпали буквально один к одному. Как будет сейчас — остается только гадать.

Согласно коду приложения новый Pixel 6a получит 12,2-мегапиксельный датчик изображения от Sony (IMX363) вместо 50-мегапиксельного от Samsung (GN1) в старшей модели.

Знатоки уже прошерстили все нюансы и выяснили, что IMX363 не может похвастаться крутой детализацией изображения, которую имеет старшая модель и улавливает меньше света. С другой стороны, все смартфоны Pixel начиная с Pixel 3 и заканчивая Pixel 5a поставлялись вместе с ним и снимали достаточно годные фото.

В остальном все останется на своих местах: 12-мегапиксельный ширик IMX386 и фронтальная камера IMX355 на 8 МП. Подобные сенсоры используются в базовом Pixel 6.

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В этом году Google скорее всего полностью перейдет на чипы собственного производства во всех смартфонах. Согласно утечкам, есть все шансы на наличие Tensor в новых Pixel 6a. Думаю, что в компании постараются скрыть все недочеты новых устройств за функциями постобработки, которыми они славится.

Причин, по которым не следует ждать новых пикселей на базе Snapdragon, на мой взгляд, две: во-первых, нынче появился тренд к переходу на собственное производство, а во-вторых, ранее в сети появлялась информация, что Pixel 5a со Snapdragon 765G на борту сильно перегревался в серьезных задачах.

Когда выйдет новый Pixel

Точных сроков выхода Google Pixel 6a пока назвать сложно. Ожидается, что Google покажет свой новый смартфон в начале 2022 года.

Цена Google Pixel 6a так же остается под большим вопросом. Если провести аналогию с Pixel 5, то тогда на старте он стоил 700 долларов, а модель помладше продавалась за 450 долларов. С учетом, что Pixel 6 продается за 600 зеленых, думаю, что прайс на Pixel 6a остановится на отметке в 400 американских рублей.

А что вы думаете по поводу новых Pixel? Стоит брать? Предлагаю поделиться своими мыслями в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.