Эти смартфоны до 20000 рублей я рекомендую всем в 2024 году. Они круче многих дорогих моделей

Категория смартфонов до 20000 рублей уже не первый год является самой популярной среди российских покупателей, интересующихся техникой, а не просто покупающих первое попавшееся устройство. 20 тысяч — своего рода психологический барьер, за который не хочется переступать, но в то же время это сумма, позволяющая в 2024 году получить достойную модель с хорошим экраном и неплохой камерой. Именно о таких устройствах пойдет речь в свежем рейтинге смартфонов до 20000.

Стильный смартфон TECNO Camon 20 Pro

Прошлогодний TECNO Camon 20 Pro, ставший лауреатом международной премии MUSE Design Award 2023, с момента выхода сильно просел в цене и сейчас продается чуть более чем за 15 тысяч рублей. И это — отличный ценник, учитывая характеристики TECNO Camon 20 Pro.

Рейтинг лучших смартфонов до 10 тысяч рублей

Модель работает на базе Helio G99 — одного из лучших процессоров для недорогих смартфонов, который сегодня будет упоминаться ни один раз. С ним TECNO Camon 20 Pro работает шустро, но при этом разряжается медленно, да и в игрушки позволяет погонять на средних настройках графики.

Цена: от 15 500 ₽

Купить TECNO Camon 20 Pro

Одно из главных достоинств TECNO Camon 20 Pro — почти безрамочный AMOLED-экран с насыщенной цветопередачей и встроенным сканером отпечатков. Также обращают на себя внимание светосильная камера на 64 МП и большой объем памяти (8/256 ГБ в базовой версии). Словом, отличный смартфон ценой до 20000.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Infinix NOTE 30 Pro — смартфон с беспроводной зарядкой

Следующим в списке лучших смартфонов до 20000 рублей идет Infinix NOTE 30 Pro. Как и предыдущая модель, он работает на базе процессора Helio G99 и имеет сочный AMOLED-экран, но его главная фишка — поддержка беспроводной зарядки, что крайне редко встречается в устройствах подобной ценовой категории.

Цена: от 17 000 ₽

Купить Infinix Note 30 Pro

Помимо беспроводной Infinix NOTE 30 Pro, конечно же, поддерживает и проводную зарядку, которая здесь очень быстрая (до 80% за 30 минут) и безопасная, благо смартфон может питаться энергией в обход аккумулятора (пригодится во время игр). Еще одна фишка данной модели — камера на 108 МП, отличающаяся высокой четкостью изображения как днем, так и вечером.

🔥 Беспроводную зарядку и много полезных мелочей можно найти в телеграм-канале Сундук Али-Бабы

HONOR X9a — смартфон с изогнутым экраном

Далеко не весь топ смартфонов до 20000 в 2024 году состоит из устройств на базе Helio G99. В частности, HONOR X9a работает на более мощном, но в то же время таком же энергоэффективном процессоре Snapdragon 695. А главным достоинством модели является изогнутый экран — редкость в телефоне до 20000.

Цена: от 17 500 ₽

Купить HONOR X9a

Смартфон совершенно не лагает и делает неплохие снимки на основную камеру, однако сверхширик на 5 МП не хватает звезд с неба. Батарея на 5100 мАч обеспечивает 2 дня работы в умеренном режиме, а для полного восстановления энергии требуется всего 1 час. Больше информации об этом хорошем смартфоне до 20 тысяч рублей вы можете получить, прочитав наш обзор HONOR X9a.

Подробный обзор смартфона HONOR X9a

Новый смартфон realme 12 5G

Еще один достойный представитель рейтинга лучших смартфонов до 20000 рублей в 2024 году — realme 12 5G. Это новая модель, работающая на базе процессора Dimensity 6100+, чья производительность сопоставима с Helio G99, но в то же время есть поддержка 5G. Ну, на всякий случай.

Цена: от 17 200 ₽

realme 12 5G в России

realme 12 5G на AliExpress

Смартфон готов похвастать стильным дизайном, классным AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и камерой на 108 МП. А еще владельца realme 12 5G наверняка порадует большой запас памяти (8/256 ГБ) и довольно быстрая зарядка мощностью 45 Вт.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

POCO M6 Pro — лучший смартфон до 20000

Как ни крути, а лучший смартфон до 20 тысяч рублей в 2024 году — это POCO M6 Pro. Ведь только он готов предложить комбинацию из огромного запаса памяти (до 12/512 ГБ), безрамочного AMOLED-экрана, камеры с оптической стабилизацией, мощной зарядки на 67 Вт и флагманского X-осевого вибромотора.

Цена: от 17 100 ₽

POCO M6 Pro в России

POCO M6 Pro на AliExpress

Базой смартфона POCO M6 Pro выступает набивший оскомину процессор Helio G99. Его слегка прокачали и добавили приставку «Ultra», но принципиальной роли это не играет, в отличие от периодического падения цены POCO M6 Pro до 13-15 тысяч рублей во время распродаж на AliExpress.

Рейтинг смартфонов до 30000 рублей в 2024 году

Бонус: смартфон Redmi Note 11 Pro+

В прошлогоднем рейтинге смартфонов до 20 тысяч рублей нашлось место старичку Redmi Note 10 Pro, который, несмотря на свой возраст, смотрелся круче всех. Его уже сняли с продаж, но в магазинах продолжает оставаться его наследник Redmi Note 11 Pro+ 5G, вышедший в 2022 году и до сих пор дающий фору горячим новинкам.

Цена: от 17 200 ₽

Redmi Note 11 Pro+ в России

Redmi Note 11 Pro+ на AliExpress

Чем Redmi Note 11 Pro+ круче смартфонов 2024 года? Во-первых, он использует более мощный процессор Dimensity 920, уделывающий и Helio G99, и Snapdragon 695. Во-вторых, у него сверхмощная зарядка на 120 Вт, которая полностью восстанавливает энергию устройства всего за 15 минут. Чем не лучший смартфон до 20000?