Сегодня писал про то, что Xiaomi 17 подешевел до 50 тысяч рублей, но это только один из примеров. Доллар упал примерно до 70 рублей, и цены на AliExpress, которые номинированы в американской валюте, пересчитались вниз автоматически. Никаких акций и промокодов — просто курс сделал свое дело. Собрал семь смартфонов от бюджетников до флагманов с ценами, которых раньше не было. Выбирайте.

REDMI Note 14 за 8 960 ₽ — лучший смартфон до 10 тысяч

Лучший смартфон до 10 000 рублей прямо сейчас — это REDMI Note 14. За 8 960 рублей получаете AMOLED-экран 120 Гц, процессор Helio G99 Ultra, основную камеру 108 МП и батарею 5500 мАч с зарядкой 33 Вт. Для своей цены это набор, который еще год назад стоил 12 000-14 000 рублей.

REDMI Note 14 — это дешевый смартфон без типичных компромиссов бюджетных моделей. AMOLED-экран при такой цене встречается нечасто, а камера на 108 МП снимает ощутимо лучше, чем можно ожидать от устройства за девять тысяч. Идеальный вариант как первый смартфон, запасной телефон или подарок.

realme 15 за 15 412 ₽ — AMOLED и большая батарея

Смартфон за 15 000 рублей с AMOLED-экраном 144 Гц и батареей 7000 мАч — именно это предлагает realme 15. Dimensity 7300, основная камера 50 МП с OIS, зарядка 80 Вт. Еще месяц назад этот смартфон стоил на 3 000-4 000 рублей дороже.

Недорогой и мощный телефон — именно так описывают realme 15 те, кто его купил. Процессор справляется с любыми повседневными задачами, батарея живет полтора-два дня, экран приятный. Без лишних претензий и без типичного для бюджетников раздражения от тормозящего интерфейса.

POCO X8 Pro за 18 760 ₽ — почти флагман на Android

Смартфон до 20 000 рублей с такими характеристиками раньше было невозможно найти. POCO X8 Pro за 18 760 рублей предлагает Dimensity 8500, AMOLED-экран 120 Гц с разрешением 1.5K, батарею 6500 мАч и зарядку 100 Вт. Ещt полгода назад этот смартфон стоил 25 000-27 000 рублей.

Это тот случай, когда цена на смартфоны стала настолько привлекательной, что выбор очевиден. Dimensity 8500 — чип флагманского уровня, который тянет все без исключения. За 18 760 рублей это сильнейшее предложение в своем ценовом диапазоне — и скорее всего ненадолго.

realme 16 Pro+ за 28 072 ₽ — недорогой камерофон с оптическим зумом

Недорогой камерофон с серьезными характеристиками — именно это представляет realme 16 Pro+ за 28 072 рублей. Snapdragon 7 Gen 4, основная камера 200 МП, телеобъектив 3.5x с оптическим зумом, батарея 7000 мАч. Это смартфон для тех, кому важна съемка, но платить 50 000+ рублей за флагман не хочется.

Среди рекордно подешевевших смартфонов в 2026 году realme 16 Pro+ выглядит особенно выгодно. 200 МП основной сенсор и перископный телевик за 28 тысяч рублей — это предложение, которое еще недавно казалось невозможным. Если фотография важна, но бюджет ограничен, то берите не раздумывая.

Xiaomi 17 за 48 871 ₽ — компактный флагман по рекордной цене

Лучший смартфон Xiaomi для тех, кому надоели большие телефоны. Телефоны на AliExpress редко дают такое соотношение: Snapdragon 8 Elite Gen 5, компактный экран 6.3 дюйма 120 Гц, тройная камера Leica, батарея 6330 мАч — все это за 48 871 рублей. В официальной российской рознице тот же смартфон стоит 84 999 рублей.

Я сам долго пользовался Xiaomi, но в итоге перешел на vivo X300, и написал об этом отдельно. Но если бы Xiaomi 17 стоил 49 тысяч, когда я выбирал, вопрос был бы куда сложнее. Компактный флагман на Android с оптикой Leica за такие деньги — редкость.

Galaxy S26 за 51 951 ₽ — флагман Samsung по цене Xiaomi

Вот это действительно неожиданный поворот: Galaxy S26 на AliExpress стоит 51 951 рублей, и это дешевле, чем многие ожидали от Samsung. Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран Dynamic AMOLED 120 Гц, тройная камера, батарея 4300 мАч с зарядкой 25 Вт. Семь лет обновлений Android — рекорд среди всех производителей.

Лучший смартфон на Android по версии многих экспертов — именно Galaxy S26. Флагманская экосистема Samsung, One UI с массой полезных функций, Galaxy AI. За 52 тысячи рублей это один из самых выгодных флагманов на рынке прямо сейчас. Единственный нюанс — батарея 4300 мАч скромная по меркам 2026 года.

HONOR Magic8 Pro за 66 327 ₽ — лучший Android-смартфон прямо сейчас

HONOR Magic8 Pro — модель, которую многие называют лучшим смартфоном на Android в 2026 году без всяких оговорок. Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран OLED 120 Гц с безрамочным дизайном, камерная система с большим основным сенсором, батарея 7100 мАч с зарядкой 100 Вт. За 66 327 рублей — рекордная цена для этой модели.

Среди смартфонов с AliExpress HONOR Magic8 Pro выделяется тем, что предлагает реально премиальный опыт: дизайн, материалы, камера, скорость работы MagicOS. Про то, как безопасно покупать смартфоны на AliExpress, читайте в отдельной инструкции и помните: HONOR Magic8 Pro по такой цене долго не пролежит.

Какой смартфон купить в 2026 году

Коротко про каждый вариант в зависимости от бюджета:

Лучшие цены на смартфоны именно сейчас, пока рубль держится на отметке 70 за доллар. Но важно понимать, что валютный курс непредсказуем, и рубль может ослабеть в любой момент. Тогда все эти цены вернутся на прежний уровень. Получается, момента для покупки флагмана на Android лучше, чем сейчас, в последние годы не было.