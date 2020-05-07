Honor готовит к запуску новую линейку телефонов. Зачем им это?

Смартфоны Honor когда-то были безумно популярны в мире в целом и в России в частности. После известных событий, печальных для компании Huawei и не очень радостных для всей индустрии, интерес к смартфонам этих брендов начал падать. Какое-то время компания оставалась на плаву, перевыпуская старые более дорогие модели в линейке более дешевых. Так более менее удавалось оставаться на плаву и продавать конкурентоспособные смартфоны с сервисами Google на борту. Но рано или поздно это должно было закончиться и теперь надо выпускать новые смартфоны уже в условиях санкций. Для Китая это нормально, так как для этого рынка ничего не изменилось, а вот остальных пользователей приходится удивлять. Сейчас компания выпустила новую линейку смартфонов. Что это им даст?

Когда выйдет Honor X10

HONOR планирует выпустить новый смартфон HONOR X10 20 мая. Компания подтвердила это через Weibo, а также подтвердила, что устройство будет поддерживать 5G. Этот телефон в ближайшее время будет официально продаваться только в Китае. Пока информации о распространении на другие рынки нет, но вполне вероятно, она скоро появится.

Это почти все, что HONOR показала в своем небольшом тизере, но если немного подумать, проанализировать и вспомнить другую информацию, можно назвать и некоторые дополнительные спецификации. В этом нам поможет то, что HONOR X10 недавно был сертифицирован TENAA, поэтому мы знаем, чего стоит ожидать при запуске.

HONOR X10 будет выпущен в конце этого месяца и у нас уже есть некоторая информация. Основываясь на сообщениях TENAA, HONOR X10 станет смартфоном среднего класса. Устройство будет сделано из металла и стекла и будет иметь довольно большой модуль камеры на задней панели.

Характеристики Honor 10X

Модуль камеры будет расположен в верхнем левом углу, а в его состав будет входить сразу четыре сенсора. Конечно же, модуль будет выступать, но само по себе это не говорит о том, что качество снимков будет хорошим. Впрочем, у Honor с фотографиями обычно все нормально.

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Спереди устройство будет иметь плоский дисплей, а его физические клавиши будут находиться слева. Интересно, что как и на более дорогих моделях, будет установлен сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Он будет встроен в кнопку Power, а кнопки громкости будут над ним. Лично мне этот вариант всегда нравился куда больше, чем размещение сканера в других местах, особенно, на задней стенке.

Работать смартфон будет под управлением 64-битного восьмиядерного процессора Kirin 820 и будет поддерживать 5G. Экран будет иметь диагональ 6,63 дюйма. Разрешение составит 2400 на 1080 точек. Это будет не OLED, а IPS.

Пока точно нельзя сказать, какие камеры будут установлены в новом смартфоне. Для того, чтобы прояснить этот момент, надо будет дождаться даты официального выхода — 20 мая. Зато уже сейчас можно предположить, что батарея будет иметь емкость 4 200 мАч. и поддерживать быструю проводную зарядку 22,5 Вт. Так как корпус будет металлическим, ожидать появления в новинке беспроводной зарядки не стоит.

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TENAA также раскрыла размеры этого устройства. HONOR X10 будет иметь размеры 163,7 x 76,5 x 8,8 мм. Точный вес пока неизвестен, но вряд ли он будет сильно отличаться от того, что встречается в других смартфонах этого размера.

Смартфон полностью новый, и поэтому выпускаться он будет без сервисов Google. Это, конечно, проблема, но зато он будет из коробки работать на Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. Так будет на всех рынках, на которых он будет продаваться.

Почем Honor изменила название телефона

Немного странным выглядит нейминг смартфона, так как до этого в модельном ряду были модели Honor 9X, Honor 8X и так далее. Теперь ”X” переехал в начало и, скоре всего, компания просто решила так отметить круглую цифру в модели. Ну, и заодно показать, будто это что-то новое. Хотя, можно еще предположить, что такое смещение сделано для того, чтобы избежать путаницы среди покупателей, которые будут выбирать между Honor X10 и Redmi 10X, о выходе которого часто вспоминают в нашем Telegram-чате. Иногда складывается ощущение, что в алфавите и числовом ряду слишком мало знаков, чтобы не пересекаться.

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В отношении цены можно предполагать, что она будет такой же, как и Honor 9X — 1 000 юаней (примерно 10 500 рублей). Более подробную информацию, опять же, мы узнаем только на презентации, которая состоится 20 мая.

Можно ли будет купить Honor X10 в России

Можно предположить, что если новинка и выйдет на мировой рынок, она сделает это не сразу, а только через некоторое время. Возможно, в течение месяца или чуть позже. С такой практикой мы уже сталкивались при запуске других моделей бренда. В этот раз ситуация может повторится. Правда, после официального прихода Honor X10 в Россию, цена может подняться до 13-15 тысяч рублей. За такие деньги он все равно будет привлекательным, но если поднять цену выше, то при отсутствии сервисов Google, мало кто захочет его купить. Хотя, это тоже надо проверять на практике. Порой рынок ведет себя очень непредсказуемо.