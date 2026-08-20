HUAWEI выпустила Pura X View — первый в мире несклад­ной смартфон с широкоформатным экраном. Идея простая: сделать корпус привычной формы, но заметно шире обычного, чтобы горизонтальный контент (видео, игры, документы) занимал больше места без разворачивания половинок, как у складных моделей вроде недавно вышедшего Galaxy Z Fold8, о котором мы говорили в отдельном материале.

Зачем смартфону широкий экран вместо вытянутого

Главная фишка — сам дисплей. HUAWEI представила самый необычный смартфон последнего времени ещё в 2025 году — это был складной Pura X с непривычно широким основным экраном. Теперь ту же идею перенесли в обычный моноблок.

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У Pura X View экран диагональю 6,39 дюйма и соотношение сторон 16:9,5. Для сравнения: у большинства современных смартфонов картинка вытянутая и узкая, поэтому при горизонтальном просмотре видео сверху и снизу остаётся много пустого места. Это в том числе касается недавно вышедшего в России HUAWEI Pura 90s Pro. Смартфон классный, но соотношение сторон экрана примерно 20:9.

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Здесь панель заметно шире, и полезной площади при просмотре фильмов, роликов и игр становится больше. То есть нет никаких полос сбоку, что делает комфорт намного выше.

Практический смысл понятен: тем, кто регулярно смотрит контент с телефона, широкий формат может быть удобнее. А вот при обычном использовании (переписка, соцсети, звонки) привычная вытянутая форма чаще удобнее держать одной рукой. Так что это устройство под конкретный сценарий, а не универсальная замена всем.

Экран, толщина и батарея Pura X View

По цифрам HUAWEI постаралась. Дисплей выполнен по технологии OLED с разрешением 2232 × 1320 пикселей. Экран занимает 96,1% передней панели, а рамка вокруг него — всего 1,05 мм, то есть картинка идёт почти от края до края. Заявленная пиковая яркость — 6500 нит, что должно помогать на ярком солнце.

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Отдельно стоит отметить сочетание толщины и батареи. Внутри аккумулятор на 7000 мАч, но корпус при этом всего 6,68 мм толщиной при массе 201 грамм. Обычно большая батарея делает смартфон толстым и тяжёлым, а здесь производителю удалось уместить крупный аккумулятор в тонкий корпус. Большие батареи в тонких корпусах — тренд последних лет: тут можно вспомнить и другие модели, где производители удивляют ёмкостью батареи.

Процессор и камера: что подтверждено, а что пока слух

Работает смартфон на HarmonyOS 7 — собственной системе HUAWEI, интерфейс которой адаптировали под широкий экран, в том числе под видео, чтение, игры и работу с несколькими окнами.

А вот с железом полной ясности нет: HUAWEI раскрыла не все характеристики. По данным инсайдера Digital Chat Station, аппарат должен получить флагманский процессор семейства Kirin 9 и тройную камеру с основным датчиком на 50 Мп и перископным телеобъективом. Это пока неофициальная информация, поэтому финальные цифры могут отличаться от того, что заявит производитель.

Цена, дата выхода и доступность в России

С деньгами и сроками ситуация такая. Смартфон предложат в четырёх цветах: красном, сером, белом и чёрном. Предварительное бронирование в Китае уже стартовало, а с 28 августа устройство появится в магазинах для ознакомления и станет доступно для предзаказа. Цену HUAWEI пока не назвала.

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Что это значит для России. Официально Pura X View — китайская новинка, и о поставках в Россию речи нет. Пока не объявлена даже цена в Китае, любые рублёвые ценники будут только оценкой продавцов, а не официальной стоимостью. Скорее всего, аппарат появится у нас через параллельный импорт — как и другие модели HUAWEI, не рассчитанные на российский рынок. Но есть вероятность, что окажется он у нас вполне официально и появится в крупных розничных сетях.