Каким будет Samsung Galaxy S25. Собрали все, что уже известно, включая мнение инсайдеров

Мы уже слышали несколько утечек о серии Samsung Galaxy S25 в преддверии ожидаемого запуска в январе 2025 года. Теперь достоверный источник раскрыл несколько очевидных деталей, касающихся камер Galaxy S25. Смартфоны этой серии всегда хорошо фотографировали, но далеко не всегда являлись лидерами в своей сфере. Возможно, именно сейчас пришли время все поменять и наконец-то смартфоны Samsung Galaxy S станут лучшими камерофонами. Пока утверждать это рано, но одно известно точно — компания уже представляет, какой именно будет новинка, хотя, до ее выхода осталось еще полгода. А осведомленные источники, знакомые с планами компании, уже знают, чего именно нам ждать.

Камера нового Самсунг

Голландское издание GalaxyClub сообщает, что Samsung Galaxy S25 будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой. Сайт не раскрывает более подробную информацию, такую как размер сенсора и размер пикселя.

Это будет четвертый раз, когда мы увидим 50-Мп основную камеру на базовой модели, начиная с Galaxy S22 2022 года. Мы надеемся, что компания предложит сенсор большего размера для улучшения качества изображения (особенно в ночное время), но Samsung обычно консервативна, когда дело доходит до обновления камеры.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Samsung для селфи

Сайт также сообщает, что Galaxy S25 и S25 Plus будут поставляться с 12-Мп фронтальной камерой, как и Galaxy S24 и S23. О размере и возможностях сенсора здесь тоже ничего не говорится.

GalaxyClub утверждает, что Samsung внесет изменения в ультраширокую и телекамеру, так как действительно планирует внести изменения и сильно улучшить камеры Galaxy S25.

Новость также появилась вскоре после того, как сайт заявил, что Galaxy S25 будет оснащен тем же аккумулятором емкостью 4 000 мАч, что и S24. Таким образом, похоже, что S25 в лучшем случае станет легким обновлением по сравнению с S24. Но камера должна улучшиться. Будет ли она такой же крутой, как у HUAWEI Pura 70 Ultra, которая не так давно была у нас на тесте, и о которой мы написали отдельную большую статью, или не дотянет до нее, покажет время. Но, судя по всему, некоторые изменения все же планируются, а значит, нам будет за чем следить в начале следующего года.

Каким будет Samsung Galaxy S25

Хотя до выхода Samsung Galaxy S25 еще далеко, уже сейчас можно предположить, каким будет этот относительно революционный смартфон. Ожидается, что Galaxy S25 появится на рынке в начале 2025 года, продолжая традицию ежегодных релизов флагманской линейки Samsung.

Galaxy S25 может получить полностью безрамочный дизайн с экраном, занимающим львиную долю передней панели. Подэкранной камеры ждать не стоит, зато можно не сомневаться, что новинка получит AMOLED-дисплей. Возможно, он будет нового поколения с повышенной яркостью, улучшенной цветопередачей и пониженным энергопотреблением.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Подробностей относительно процессора пока нет, но точно понятно, что как минимум в ряде версий это будет новейший на тот момент Snapdragon 8 Gen 4, который будет представлен в конце осени. Изменений по оперативке скорее всего не будет, как и по объему встроенной памяти. Да и сейчас в максимальной версии ее 1 ТБ, что более чем достаточно.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Получит ли Samsung S25 быструю зарядку

Емкость аккумулятора будет находиться где-то в районе 4500-5000 мАч, а вот сверхбыстрой зарядки на 100 или тем более 200 Вт точно ждать не стоит. Нам повезет, если производитель поднимет ее мощность хотя бы до 65 Вт. И то, если такое случится, то скорее всего только в Ultra-версии.

Galaxy S25 обещает стать, если не прорывом, то точно очень интересным устройством в мире смартфонов, предлагая пользователям топовые технологии, хоть и за очень высокий ценник. Этот смартфон станет идеальным выбором для тех, кто хочет всегда быть на шаг впереди и пользоваться самыми передовыми возможностями мобильных технологий.

Вышел топовый realme GT 6. Он как дорогой флагман, только стоит меньше 40 тысяч.

Конечно, до выхода Galaxy S25 еще многое может измениться, и некоторые из предполагаемых характеристик могут оказаться иными. Однако нет сомнений, что Samsung продолжит удивлять пользователей инновациями и задавать новые стандарты в индустрии смартфонов. А армия его поклонников точно захочет купить такой смартфон в числе первых. Ведь данная линейка, она как iPhone в мире Android-смартфонов и на нее всегда будет свой спрос. Хотя, конечно, и не такой, как на продукцию купертиновцев.