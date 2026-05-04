В первых обзорах OnePlus 15 все хвалили его автономность, причем заслуженно. Но пока большинство смотрит на флагман, у OnePlus тихо существует смартфон, о котором в России почти никто не знает. Он вышел 9 января 2026 года исключительно для китайского рынка, и если бы не AliExpress, найти его было бы практически невозможно. Речь о смартфоне OnePlus Turbo 6V, и у него есть один параметр, который делает его по-настоящему интересным.

Сколько стоит OnePlus Turbo 6V

Цена OnePlus Turbo 6V на AliExpress сейчас составляет 22 740 рублей за базовую конфигурацию 8/256 ГБ. Это меньше 23 тысяч рублей за смартфон с характеристиками, которые в российской рознице за такие деньги не встретишь. Официально OnePlus Turbo 6V в России не продается. Единственный способ его получить — заказ с AliExpress или через перекупщиков.

Но прежде чем нажимать «Купить», стоит разобраться, за что именно вы платите, и что в этом смартфоне реально интересно.

Смартфон OnePlus с мощным аккумулятором

Главная причина, по которой стоит обратить внимание на телефон OnePlus Turbo 6V — батарея на 9000 мАч. Это огромный аккумулятор даже по меркам 2026 года. Для понимания масштаба: среднестатистическая модель сейчас несет 5000-6000 мАч, а смартфоны с батареей большего объема пока еще редкость даже в дорогом сегменте.

Про то, какие смартфоны с аккумулятором 10 000 мАч уже существуют, писал отдельно. OnePlus Turbo 6V до этой отметки не дотягивает, но 9000 мАч — это уже другой класс автономности по сравнению с большинством смартфонов. При умеренном использовании это три дня без зарядки. При активном — уверенные два.

Зарядка 80 Вт восполняет такую батарею примерно за полтора часа. Дополнительно есть реверсивная зарядка 27 Вт, то есть смартфон может работать как повербанк для других устройств. Обе функции при таком объеме батареи делают устройство практически идеальным «энергетическим» смартфоном для тех, кто проводит дни вдали от розеток.

Характеристики OnePlus Turbo 6V

Теперь посмотрим на полный набор. Среди лучших смартфонов OnePlus в 2026 году у бренда есть модели на любой вкус, а Turbo 6V занимает нишу доступного варианта с акцентом на автономность.

Характеристики OnePlus Turbo 6V Экран 6.78 дюйма, OLED (2772×1272), 144 Гц Основная камера 50 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Память 8/256 или 12/256 ГБ Аккумулятор 9000 мАч Зарядка 80 Вт, реверс 27 Вт

Экран OLED 6.78 дюйма с частотой 144 Гц и яркостью до 1800 нит — это достойный дисплей для своей цены. ШИМ 3840 Гц защищает зрение при низкой яркости. HDR10+ и 100% охват цветового пространства DCI-P3 добавляют приятную картинку при просмотре видео.

камера базовая: 50 МП основной модуль и бесполезный монохромный датчик 2 МП вместо нормального ультраширика или телевика;

память типа LPDDR4X и UFS 3.1 (не самая быстрая, хотя для задач этого класса достаточная);

максимальная частота экрана 144 Гц против 165 Гц у старшего OnePlus Turbo 6.

Процессор Snapdragon 7s Gen 4 — средний класс на 4 нм.набирает около 800 000 баллов. Это не рекорд, но для повседневных задач, соцсетей и даже игр более чем достаточно. NFC есть, бесконтактная оплата работает. Водозащита IP66/68/69/69K (можно не бояться дождя и случайного контакта с водой). Есть и слабые стороны:

Корпус полностью пластиковый — это компромисс, который объясняет цену. Весит смартфон 215 граммов, толщина 8.5 мм. Для устройства с батареей 9000 мАч это очень приличные показатели.

Нюансы китайской версии OnePlus

Китайская версия OnePlus — это не то же самое, что глобальная. Перед покупкой важно понимать несколько вещей.

Хорошие новости:

русский язык в интерфейсе есть (это нетипично для китайских версий Xiaomi);

Google-сервисы можно установить вручную (процедура несложная, но требует 15-20 минут);

NFC работает с российскими банковскими приложениями.

Плохие новости:

Поддерживаются не все диапазоны частот 4G (конкретно диапазоны 1, 3 и 8). Большинство российских операторов работает нормально, но в отдельных регионах и на отдельных частотах могут быть проблемы со связью.

Из коробки смартфон набит китайскими приложениями (их придется методично удалять);

Google-сервисы не предустановлены (Google Play, Gmail, Карты нужно ставить вручную через официальный пакет).

Гарантия распространяется только на Китай (российский сервис только через неофициальные центры).

Стоит ли покупать OnePlus Turbo 6V

Купить OnePlus Turbo 6V имеет смысл в одном четком сценарии: если батарея для вас — главный критерий выбора, а камера и материалы корпуса вторичны. Для этой аудитории смартфон с мощной батареей за 22 740 рублей с 9000 мАч, OLED-экраном, NFC и реальной водозащитой — прям маст хэв.

Кому подойдет:

тем, кто проводит много времени вне дома и не имеет возможности часто заряжать телефон;

путешественникам и людям с активным образом жизни;

тем, кому нужен второй смартфон с максимальной автономностью;

всем, кто устал от ежедневной зарядки и готов мириться с пластиковым корпусом.

Кому не подойдет — тем, для кого камера на первом месте. Основной модуль 50 МП без нормального ультраширика и телевика это откровенно слабое место смартфона. Также стоит учесть необходимость ручной настройки Google-сервисов и возможные ограничения по 4G в некоторых регионах. Обзор OnePlus Turbo 6V в одном предложении: это лучший смартфон с хорошей батареей за 20 тысяч рублей в 2026 году. При условии, что вы готовы к нюансам китайской версии.