Если меня спросят, каким я вижу идеальный смартфон в 2020 году, я обязательно дам ссылочку на данный материал, потому что прямо сейчас я готов поделиться с вами своим видением того, каким должен быть мой идеальный смартфон сегодня. Конечно, в материале будут еще и рендеры данного устройства, чтобы вы лучше себе его представили.

Соотношение сторон экрана будет 8:3. Он получит небольшую диагональ (возможно, 5,5 дюймов), чтобы удобно лежать в руке. Дисплей здесь будет superAMOLED с частотой обновления 144 Гц, разрешением FHD+, функцией DC-Dimming, 240 Гц тачскрином с откликом 20 мс — в два раза лучше показателя iPhone. Подобный экран показала OnePlus.

Соотношение 8:3 позволит сделать его достаточно длинным, чтобы удобно просматривать контент в Интернете, читать статьи, различные интересные материалы, к тому же общаться с друзьями в таком формате гораздо удобнее за счёт того, что на экране помещается больше сообщений. Ну и, конечно, под просмотр широкоформатных фильмов такой экран также неплохо подойдёт.

Но экранов в идеальном смартфоне два. На задней панели расположился цветной E-Ink дисплей, который идеально подойдёт для прочтения обучающих материалов, новостей, статей. Он получит HD-разрешение, так как для E-Ink экрана этого вполне достаточно — текста будут казаться четкими. Наличие ШИМ (мерцание экрана) даже с включенной функцией DC-Dimming (сглаживает пульсацию дисплея, что приводит к уменьшению мерцания), а также сама технология дисплея негативно влияет на зрение, именно поэтому для чтения лонгридов лучше всего использовать второй экран. Кроме того, второй дисплей здесь получит подстветку, что сделает возможным чтение в тёмное время суток.

Устройство получит металлическую рамку и стекло Gorilla Glass 5-го поколения как спереди, так и сзади. При этом на задней панели стекло будет матовым, чтобы прочтение текстов было более комфортным.

За производительность в идеальном смартфоне 2020 года отвечает процессор Snapdragon 765, просто потому, что нет смысла использовать что-то мощнее. Аккумулятор в устройстве будет на 5000 мАч, а его толщина составит 8 мм. Телефон будет поддерживать быструю зарядку на 40 Вт (от 0 до 100% до 30 минут). Также он получит 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Идеальный телефон 2020 года будет работать на Android с модифицированным интерфейсом. Здесь не будет привычного рабочего стола с иконками приложений — это скучно и неинтересно. Устройство получит экраны с лентой и виджетами, а также постоянно работающим голосовым помощником.

На главном экране телефона постоянно должна отображаться важная информация, которая формируется нейросетью в зависимости от погодных условий, времени суток и взаимодействия пользователя с устройством. Также при подключении к монитору через специальный провод устройство должно заменять нам полноценный компьютер.

Нечто подобное в вопросе интерфейса предлагает нам смартфон Энди Рубина Essential 2. На мой взгляд, это самый необычный и интересный телефон, если он, конечно, когда-либо будет представлен.



Основная камера в идеальном аппарате 2020 года будет выдвижной, поэтому на рендере её не видно. По качеству фото смартфон не должен будет уступать остальным флагманам 2020 года. Кроме того, на фронтальной панели располагается датчик MotionSense, который регистрирует жесты, с помощью него можно будет печатать на виртуальной клавиатуре по аналогии с той, которую недавно показала компания Samsung.

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На нижнем торце телефона располагается кнопка, нажав на которую из нижней части выскочит аккумулятор по аналогии с тем, как это происходит в LG G5. Это позволит при необходимости самостоятельно заменить батарею устройства. В идеальном телефоне присутствует функция Always On Display, однако пользователи могут выводить туда не только сообщения, но и виджеты приложений.

Именно так выглядит мой идеальный телефон 2020 года. Но интересно и то, что реализовать его вполне реально. Я не предлагаю устройство из разряда фантастики. А какой смартфон в 2020 году идеальный для вас? Предлагайте своё описание идеального смартфона в комментариях к данному материалу. И не забывайте про наш Телеграм.