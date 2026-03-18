Мощный смартфон с топовым экраном и обычной камерой. Обзор POCO X8 Pro Max

Когда производители говорят «флагман за разумные деньги», это обычно означает одно из двух: либо они действительно сделали что-то толковое, либо снова пытаются продать вам компромисс в красивой упаковке. POCO X8 Pro Max — случай, который заставляет отнестись к этим словам серьёзно. Компания взяла свежайший процессор Dimensity 9500s на 3-нанометровом техпроцессе, завернула его в корпус с IP68 и экраном на 3500 нит, добавила батарею на 8500 мАч и назвала это всё доступным флагманом. Звучит почти неправдоподобно, поэтому давайте разберёмся, так ли это на самом деле. Тем более, что POCO F8 Pro оказался на удивление производительным смартфоном.

POCO X8 Pro Max комплект поставки: что идёт в коробке

В последнее время комплект поставки вызывает всё больше вопросов. Всем интересно, что производитель положил в коробку, особенно когда речь заходит о смартфоне средней ценовой категории. В POCO X8 Pro Max, скажем честно, комплектация довольно скромная.

В коробке вас встретит сам смартфон, кабель USB Type-C ,адаптер питания на 100 Вт, защитный чехол, скрепка для извлечения симки и стандартная документация. То есть, комплект стандартный, а по меркам современных смартфонов даже богатый. Особенно приятно наличие быстрой зарядки в комплекте. Хоть кто-то на этом не экономит.

Про смартфон мы сейчас ещё поговорим, а про комплект больше и добавить нечего. Разве что чехол можно похвалить. Он качественный, приятный на ощупь и не выглядит как временная мера на первую пару месяцев. Создаётся ощущение, что он прослужит долго и при умеренном обращении не потеряет внешний вид даже через год-полтора использования.

Дизайн и первое впечатление от POCO X8 Pro Max: флагман в руках

Берёшь телефон в руки — и сразу понимаешь, что это не бюджетный пластиковый кирпич. Корпус размером 162,9 × 77,9 × 8,2 мм весит 218 граммов — ощутимо, но не критично. Это честный флагманский вес, который даёт ощущение добротности. Доступные цвета — чёрный, синий и белый — выглядят сдержанно и не кричаще.

Стекло Corning Gorilla Glass 7i спереди защищает дисплей от царапин и случайных падений. Сзади — матовая поверхность, которая не собирает отпечатки пальцев так яростно, как глянец. IP68 означает полноценную защиту от пыли и воды на глубине до 1,5 метров в течение получаса. Так что телефон переживёт дождь, брызги у бассейна и случайное падение в раковину — а это уже не мелочь для среднебюджетного смартфона.

Экран POCO X8 Pro Max: 3500 нит для всех

Вот тут POCO явно не поскупилась. Дисплей диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2772 × 1280 пикселей относится к классу 1.5K — это заметно лучше стандартного Full HD, но и не перегружает процессор как 4K. На практике картинка выглядит очень чёткой, и пикселизацию вы не увидите даже при максимальном приближении.

Пиковая яркость в 3500 нит на 25% площади дисплея — это серьёзная заявка. Да, под прямыми солнечными лучами картинка будет оставаться контрастной, без раздражающего «ничего не разберу». Правда, в таких условиях я бы не советовал смотреть кино на максимальной яркости. Физику никто не отменял, а высокая яркость греет аккумулятор. Солнце усугубляет ситуацию, и батарее будет не очень хорошо.

Если не говорить о пиковой яркости, которая часто бывает довольно высокой, то стоит отметить типичную яркость 800 нит и HBM-режим на 2000 нит. Это не максимальный показатель на рынке, но очень достойный. Во время моего использования этого смартфона по-настоящему солнечных дней не было, но субъективно, на опыте, я могу сказать, что экран яркий и летом проблем с ним не будет.

Частота обновления 120 Гц делает прокрутку плавной, а 2560 Гц сенсорного опроса гарантируют мгновенную реакцию на касания — что особенно актуально для мобильных геймеров.

Отдельная гордость модели — контрастность 8 000 000:1. Субъективно переход с 2 000 000:1 вы не заметите. По крайней мере в большую сторону. Если после POCO X8 Pro Max взять в руки что-то более скромное, то разница может стать заметной. Но главное, что этот экран точно входит в число лучших, как минимум в своём сегменте.

Дополняют картинку (в прямом смысле слова) 68 миллиардов цветов, охват P3, поддержка HDR10+ и Dolby Vision — всё это превращает просмотр видео в настоящее удовольствие. А ШИМ-димминг 3840 Гц снижает нагрузку на глаза при работе в темноте, особенно на низкой яркости. Это действительно работает. Я помню модели, которые не придавали значения этому показателю, и глаза при их использовании перед сном действительно уставали.

Качество изображения и серьёзный подход производителя к экрану подтверждается сертификатами TÜV Rheinland по низкому синему свету и мерцанию. Со стороны кажется, что это стало исключительно маркетинговой историей, но это реальная забота о здоровье пользователя, подтверждённая серьёзной именитой лабораторией.

Камера POCO X8 Pro Max

Основная камера POCO X8 Pro Max на 50 МП использует сенсор Light Fusion 600 с размером 1/1.95 дюйма — это не самый большой показатель, но вполне приличный для относительно недорогого смартфона. Это позволяет захватывать больше света, чтобы картинка была более качественной, менее шумной и менее размытой за счёт уменьшения выдержки.

Размер пикселя 1,6 мкм в режиме 4-in-1 Super Pixel обеспечивает хорошие результаты в условиях слабого освещения. Оптическая стабилизация изображения (OIS) не даст смазать кадр при съёмке с рук или в движении. Чтобы на матрицу попадало ещё больше света, смартфон получил объектив с апертурой f/1.5 с шестью оптическими элементами. Сколько занимаюсь смартфонами, для меня каждый раз является фантастикой упаковка такого количества элементов в крохотный модуль камеры.

Ультраширик на 8 МП с f/2.2 выглядит немного скромнее на фоне основного модуля — типичная история для этого ценового сегмента. Съёмку в темноте он потянет хуже, но для пейзажей и архитектуры при хорошем освещении он вполне подойдёт.

Фронтальная камера получила разрешение 20 МП и спокойно закрывает все сценарии для видеозвонков и селфи. Хотя в последнее время фронтальные камеры смартфонов стали примерно одинаковыми по качеству, если сравнивать их в рамках конкретного сегмента. Тут без просадок — всё хорошо, всё работает, все фотографии будут хорошего качества, если руки не дрожат.

Честно говоря, отсутствие телефотообъектива — это заметный компромисс. Если вы часто снимаете что-то издалека, этот момент стоит учесть. В остальном же связка основной камеры и фирменной обработки HyperOS 3 даёт приятные результаты, особенно при дневном свете. Да и когда тебе дают в среднем сегменте отличный экран и мощный процессор, чем-то всё же приходится жертвовать.

Производительность POCO X8 Pro Max. Мощный смартфон на MediaTek Dimensity 9500s

Поговорим о производительности. Сердце смартфона — MediaTek Dimensity 9500s на 3-нанометровом техпроцессе TSMC. Это не урезанная версия чего-то там, а полноценный топовый чип 2025 года. В основе лежит восьмиядерная конфигурация: одно мощное ядро Cortex-X925 с частотой до 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 до 3,3 ГГц и четыре эффективных ядра Cortex-A720 до 2,4 ГГц. За графику отвечает GPU Immortalis-G925 MC11 — топовая мобильная графика, которая без проблем потянет любую игру при высоких или даже максимальных настройках.

NPU 890 обеспечивает высокую производительность для работы с ИИ-функциями прямо на устройстве. Сказать, как бы работал другой чип, сложно, но с распознаванием объектов, обработкой фото, умными сценариями HyperOS 3 текущее железо точно справляется. Может быть, и можно ускорить его работу, но в целом и так всё работает быстро и без задержек.

Смартфон получил быструю память LPDDR5X, которая работает на скорости 9600 Мбит/с, и хранилище UFS 4.1. В отдельной статье мы рассказывали, какие типы памяти бывают и почему важна скорость.

Конфигурации 12/256 и 12/512 ГБ не дают огромного выбора, но перекрывают все потребности. Гигабайт нужен единицам пользователей, а за то, что отказались от 128 ГБ, это уже большой плюс. Особенно в условиях кризиса памяти, который сейчас бушует в мире.

Аккумулятор и зарядка POCO X8 Pro Max: 8500 мАч и 100 Вт HyperCharge

Вот тут POCO X8 Pro Max берёт и сразу закрывает один из главных страхов любого пользователя смартфонов — страх разряженного телефона. Батарея на 8500 мАч — это внушительный объём даже по меркам 2026 года. При таком аккумуляторе смартфон легко проживёт день при самом активном использовании, при умеренном протянет пару дней, а в некоторых случаях без зарядки можно будет протянуть даже три дня.

Проводная зарядка поддерживается с мощностью до 100 Вт. Это HyperCharge, который может наполнить энергией даже такую большую батарею примерно за час. Не смотрите, что некоторые обещают 100% за полчаса. Тут надо знать ёмкость. Обычно за такой короткий срок заряжается батарея вдвое меньшей ёмкости. В любом случае за 15–20 минут можно зарядить телефон почти на целый день работы в активном режиме.

Утром проспали, забыли поставить на зарядку? Полчаса у розетки — и у вас с запасом энергии на весь день. Обратная зарядка мощностью до 27 Вт позволяет «поделиться» энергией с другим устройством — наушниками, смарт-часами или другим телефоном. Правда, потери при такой раздаче энергии будут довольно большими и смартфон-донор будет садиться довольно быстро. Такой способ лучше применять в самом крайнем случае, чтобы самому не остаться без энергии.

Что ещё умеет POCO X8 Pro Max: Wi-Fi 7, стерео и HyperOS 3

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев встроен в экран, а к скорости его работы претензий нет никаких. Естественно, у подэкранных сканеров. Может быть, это у меня какие-то не такие пальцы, но боковые в моём случае работают лучше.

Симметричные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и сертификацией Hi-Res Audio выдают приятный звук для смартфона. Портативную колонку это не заменит, но именно для телефона звук очень внушительный. Микрофонов тоже два. Шумоподавление при звонках и видео хорошее, но в современных смартфонах оно везде работает примерно одинаково.

Wi-Fi 7 — самый современный стандарт беспроводной связи, обеспечивающий максимальную скорость и стабильность. Правда, для этого надо иметь роутер с поддержкой такой технологии, но их будет становиться всё больше, и даже домашние модели с такой технологией стоят буквально несколько тысяч рублей, а значит, их будет становиться всё больше. То есть поддержка такого стандарта сделает смартфон современным на весь срок службы.

Стоит ли покупать POCO X8 Pro Max — кому подойдёт этот смартфон

POCO X8 Pro Max — это редкий случай, когда производитель действительно выдал максимум за свою цену. Топовый процессор, отличный дисплей с безумной яркостью, огромная батарея с быстрой зарядкой, IP68 — всё это в одном корпусе. Да, пришлось отказаться от телефотообъектива, а ультраширик мог бы быть и посерьёзнее. Но всё остальное сделано на уровне куда более дорогих устройств. Просто для снижения стоимости пришлось отказаться от того, чем вы не будете пользоваться каждый день. Зато ежедневные функции на высоте.

Купить этот телефон в первую очередь стоит геймерам: Dimensity 9500s, 120-герцевый дисплей с 2560 Гц сенсором и огромная батарея — это идеальный набор для мобильного гейминга. Также он подойдёт тем, кто смотрит много контента: Dolby Vision, 3500 нит, Dolby Atmos — кино на этом экране будет смотреться отменно.

А ещё POCO X8 Pro Max хорошо подойдёт тем, кто ненавидит постоянно искать розетку: 8500 мАч сделают своё дело. Если вы не снимаете wildlife с большого расстояния и не ждёте беспроводной зарядки, POCO X8 Pro Max — очень убедительный выбор среди флагманов 2025 года.

