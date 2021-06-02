Новые функции безопасности в Android 12

За последние пару лет Google улучшила функции конфиденциальности на Android. Нынешняя версия Android 11 принесла несколько полезных обновлений. Например, автоматическую отмену неиспользуемых разрешений для приложений. А еще ограниченное хранилище и многое другое. Многие даже говорят, что это было самое большое и важное обновление безопасности среди всех версий ”зеленого робота”. Сейчас Google придерживается выбранного пути и продолжает работать в этом направлении, а Android 12 приносит новые функции в борьбе за конфиденциальность. Вот, что мы имеем.

Новое в безопасности Android 12

На конференции I/O 2021 Google анонсировала новые функции конфиденциальности для Android 12, чтобы сделать сбор данных приложениями более прозрачным. Новые инструменты также предоставляют пользователям более детальный контроль над разрешениями приложений. Так обеспечивается лучшее управление тем, как и когда приложения получают доступ к их информации. Вот некоторые ключевые улучшения конфиденциальности в Android 12.

Что показали на конференции Google I/O 2021.

Панель конфиденциальности Android 12

Android 12 представляет новую панель мониторинга конфиденциальности, которая дает пользователям подробное представление о том, как приложения получают доступ к их информации. Когда вы откроете его, вы увидите сводные данные о том, сколько приложений получили доступ к вашему местоположению, камере и микрофону за последние 24 часа.

Вы можете получить более подробную информацию, открыв параметры для каждого из трех разрешений. Так вы получите подробную хронологию того, какие приложения использовали это конкретное разрешение в течение дня. А еще узнаете, как долго приложение использовало разрешение и использовалось ли оно в фоновом режиме.

Панель конфиденциальности учитывает все приложения на вашем устройстве, в том числе сторонние и те, которые установлены ”из коробки”. Даже если их автором является сама Google.

Управление разрешениями Android 12

В новой панели управления конфиденциальностью на Android 12 пользователи получат доступ к настройке разрешений приложений. Соответствующий пункт называется ”Управление разрешениями«. C помощью него вы сможете отозвать определенное разрешение для каждого приложения.

Android 12 позволит открывать машину без ключа. Но не со всех смартфонов.

Разрешения для микрофона и камеры в Android 12

Еще одна функция конфиденциальности Android 12 связана с новыми индикаторами микрофона и камеры. Теперь вы увидите зеленый значок в правом верхнем углу экрана, когда используются записывающее оборудование вашего телефона. Нажав на него, вы можете точно узнать, какое приложение использует функции записи. Вы также можете напрямую отозвать разрешение, если не хотите, чтобы приложение использовало ваш микрофон и камеру.

А еще Android 12 позволяет пользователям полностью заблокировать доступ к микрофону и камере в меню быстрых настроек. Иногда бывает надо запретить такой доступ всем приложениям единовременно.

Примерное местоположение в Android 12

Многим приложениям для правильной работы требуется доступ к вашему точному местоположению. К ним можно отнести навигаторы и тому подобные приложения. Но есть и такие приложения, которым достаточно, скажем, знать город, в котором вы находитесь. Теперь в Android 12 вы можете выбрать уровень разрешений для определения местоположения — приблизительный или точный.

Изолированные данные Android 12

Внутреннее ядро ​​частных вычислений Google для Android также получило свои обновления. Оно обеспечивает работу систем искусственного интеллекта и машинного обучения, работающих с пользовательскими данными вне остальной части операционной системы.

Google уже использует Android Private Computer Core для таких функций, как умные ответы и живые подписи. Теперь компания заботится о том, чтобы эта функция работала без доступа к какой-либо сети, тем самым повышая конфиденциальность и безопасность данных.

Android 12 представили официально. Что нового?

Когда Android станет безопасным

Согласно сообщению в блоге разработчиков Android, основная часть настроек конфиденциальности, включая панель управления конфиденциальностью, должна появиться в Android 12 Beta 2. Однако функция приблизительных разрешений для определения местоположения уже доступна.

Мы перечислили все ключевые функции и инструменты конфиденциальности, доступные в Android 12. Google обещает, что в этом году добавит еще дополнительные функции. А значит, операционная система будет становиться все более и более безопасной.