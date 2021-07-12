Назван доступный смартфон на Android с лучшей камерой

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Иван Кузнецов 0

Все пользователи Android знают простое правило: хочешь купить смартфон с хорошей камерой – выбирай флагман. Какой – не так важно. Главное, чтобы сам аппарат относится к топовому сегменту. Сегодня этого более чем достаточно для того, чтобы обладать передовыми фото-возможностями. Но что, если камерофон хочется, а денег на покупку нового смартфона не так много? Тут уже сложнее, ведь обычно не принято выделять топовые решения для съёмки среди бюджетных аппаратов. Но в DxOMark пошли против правил и сделали это.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite — лучший доступный камерофон

Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI

Эксперты лаборатории DxOMark, специализирующейся на тестировании мобильных фотокамер, пришли к выводу, что лучшим бюджетным камерофоном на базе операционной системы Android является Xiaomi Mi 11 Lite. Несмотря на то что формально аппарат относится к флагманской линейке, по факту он является упрощённой версией топовой модели, которую специально ослабили для того, чтобы сделать её более доступной.

Дешёвый смартфон с лучшей камерой

DxOMark

Эксперты DxOMark протестировали Mi 11 Lite и назвали его лучшим доступным камерофоном

По итогам всестороннего теста, проведённого экспертами, Xiaomi Mi 11 Lite совокупно заработал 111 баллов и 118 баллов – чисто за фотосъёмку. Это абсолютный рекорд для смартфонов в ценовом сегменте ниже 300 долларов. На таком же уровне, кстати, снимают Google Pixel 4a, который считается признанным камерофоном, Galaxy Note 20, который стоит втрое дороже Xiaomi, и Huawei P40, который оснащается камерой производства Leica.

Почему Xiaomi будет моим следующим смартфоном?

Xiaomi Mi 11 Lite оснащается тремя камерами с разрешением 64, 8 и 5 Мп для основного ширика, сверхширокоугольного и телефото модулей. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 732G с ориентацией на ИИ. Во многом именно благодаря ему аппарату так хорошо даётся фотосъёмка. Он делает очень удачные портретные фото, хорошо снимает в темноте без использования специализированного ночного режима и работает в сложных условиях освещения.

Какой дешёвый телефон с хорошей камерой купить

Фото

Кадр выглядит простым, но адекватно вытянуть все его элементы довольно сложно

Первым делом предлагаю посмотреть, как Xiaomi Mi 11 Lite фотографирует в условиях со сложным освещением. Обычно при фотографировании ярко освещённых объектов из затемнённого пространства многие камеры пересвечивают итоговый снимок. Однако Xiaomi отлично справился с заданной ему задачей. Если присмотреться, то вы не увидите никаких серьёзных артефактов. Разве что деревья на заднем фоне, пожалуй, подсвечены чуть более ярко, чем нужно.

Mi 11 lite

Слева — Xiaomi Mi 11 Lite, справа — Pixel 4a

Очень хорошо разница видна при прямом сравнении. Посмотрите: Xiaomi Mi 11 Lite опять пересвечивает деревья, но зато лучше отрабатывает съёмку лица. В условиях сложного освещения он делает лицо более светлым и детализированным, чем Google Pixel, с которым его сравнивают. «Пиксель» качественнее отработал деревья, но завалил и лицо (оно получилось слишком тёмным) и небо, на котором невозможно разглядеть даже синеву, не говоря уже об облаках.

Ночной режим

Mi 11 Lite делает довольно хорошие ночные снимки

Ночная съёмка Mi 11 Lite тоже даётся неплохо. Да, это не Night Shift, которым могут похвастать Google Pixel, но в целом всё равно весьма достойно. Если не увеличивать изображение, то вы почти не разглядите шумов, а уровень детализации так и вовсе напоминает скорее дневные фотографии. Правда, источники яркого света – уличные фонари, светофоры, рекламные вывески – обрабатываются чуть хуже и явно засвечиваются.

Pixel 4a

Слева — Xiaomi Mi 11 Lite, справа — Pixel 4a

Портретные фото Xiaomi Mi 11 Lite тоже делает на уровне. Мне очень понравилось, что он размывает задний фон без крайней фанатичности, оставляя эффект боке очень натурально. Если вы сравните этот снимок с результатом работы Google Pixel 4a, то увидите, что детище Google как-то уж слишком старательно мылит фон, из-за чего он получается максимально неестественным. А при увеличении видно, что «мыло» не заходит на волосы и пальцы, оставляя их в фокусе.

Купить Xiaomi Mi 11 Lite со скидкой

Mi 11 Lite

Выгоднее всего покупать смартфоны Xiaomi на АлиЭкспресс

Если вы хотите купить Xiaomi Mi 11 Lite, то лучше всего это делать на АлиЭкспресс. Дело в том, что самое выгодное предложение, которое есть на Яндекс.Маркете, стартует от 23-25 тысяч рублей в зависимости от продавца. Да, это вполне достойная сумма, но она явно выше предложений китайских продавцов, которые торгуют на Али за 20-21 тысячу. На мой взгляд, это куда выгоднее, так что вопрос, где покупать смартфон, лично для меня даже не стоит.

Купить Xiaomi Mi 11 Lite

Приобретать Mi 11 Lite лучше всего по ссылке, которая дана выше. Мы специально нашли, во-первых, наиболее выгодное предложение по минимальной цене, а, во-вторых, глобальную версию. То есть это смартфон, который изначально был выпущен для международного, а не китайского рынка. Приобретая Mi 11 Lite самостоятельно, вы рискуете нарваться на «китайца», который будет плохо работать с сервисами Google, плохо обновляться и т.д.

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