Назван лучший недорогой Android-смартфон в 2021 году

Выбрать лучший смартфон, если у вас много денег, несложно. Можно, особо не разбираясь, просто купить самый дорогой аппарат любого производителя и быть уверенным, что уж у него точно нет аналогов на рынке. Возьмите хоть Xiaomi Mi 10 Ultra, хоть Galaxy S21 Ultra, хоть iPhone 12 Pro Max – это лучшие представители своих брендов, в превосходстве которых можно не сомневаться. Другое дело, если вам нужен недорогой или, того хлеще, дешёвый смартфон. Выбрать среди них лучший – довольно серьёзная проблема, учитывая чрезвычайно широкий ассортимент и практически идентичную аппаратную начинку. Но эксперты Consumer Reports знают, что надо брать.

OnePlus 9 вышел официально. Нормальная цена и камера Hasselblad

Эксперты журнала Consumer Reports, которые ежегодно составляют рейтинги лучшей электроники, выбрали смартфон с лучшим сочетанием качества, цены и характеристик. Им оказался вовсе не Redmi Note 10 и не Poco M3, которые я всегда считал лучшими представителями своих ценовых сегментов, а OnePlus Nord N10, о котором вы могли вообще ничего не слышать. Поэтому предлагаю разобраться, чем он так хорош и действительно ли у него нет аналогов на рынке.

Почему стоит купить OnePlus Nord N10

Первое, что удивляет, — это сочетание аппаратных характеристик. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 690. Это один из самых новых и самых производительных чипов средней руки со встроенным 5G-модемом. Он превосходит по вычислительной мощности даже Snapdragon 732G. Кроме того, обычно поддержка сетей пятого поколения не встречается в смартфонах ценой до 20 тысяч рублей, но OnePlus Nord N10 может ей похватать.

Дисплей аппарата имеет диагональ 6,5 дюйма, но важно не это, а частота обновления, которая здесь составляет 90 Гц. Да, это не рекордный показатель, но для такой цены – всего 17 тысяч рублей – это более чем достойно. Всё-таки ближайший к OnePlus Nord N10 с такой частотой обновления экрана – Galaxy A52 – стоит 27 тысяч рублей, то есть почти на десятку дороже. Так что предъявлять претензии, что тут не 120 Гц, вообще не имеет смысла.

Первый дроптест OnePlus 9 показал насколько он прочный

Аккумулятор смартфона обладает не рекордной ёмкостью. Всего 4300 м*Ач, что по меркам 2021 года скорее обычный показатель. Однако благодаря поддержке зарядных устройств мощностью 30 Вт скорость зарядки обещает быть довольно высокой. По заверениям производителя, смартфон способен зарядиться от 0 до 100% меньше, чем за один час. Конечно, это не 15 минут, которые выдаёт Black Shark 4 от Xiaomi, но всё равно очень достойно.

Что нужно знать о OnePlus Nord N10

Из прочего отметим:

Стереодинамики сверху и снизу;

4 камеры с разрешением 64/8/2/2 Мп;

Поддержка NFC и бесконтактных платежей;

Объём оперативной и встроенной памяти – 6/128 ГБ;

Физический сканер отпечатков на задней панели.

Честно сказать, мне нравится OnePlus Nord N10. Он красив, производителен и практически на все 100% честен с потребителем. Производитель не пытается заигрывать с ложными инновациями, снабжая свой смартфон подэкранным сканером отпечатков или бесполезными лидарами, как это сегодня делают конкуренты. Однако есть тут и к чему придраться. А именно – программная поддержка, которую тут не только не продлили, как Samsung, а, напротив, урезали.

Купить OnePlus Nord N10

OnePlus скрывает этот факт от потребителя а продавцы на Али, где OnePlus Nord N10 можно купить дешевле всего, не спешат его раскрывать, но новинка будет поддерживаться всего лишь 1 год. Да-да. Если обычные смартфоны получают минимум 2 года обновлений, то у Nord’а его решили сократить вдвое. Видимо, за счёт этого OnePlus удалось добиться настолько привлекательной цены. Ведь, как ни крути, а поддержка тоже стоит денег. А вот стоит ли брать его таким урезанным, — решайте сами.