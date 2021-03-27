Назван лучший недорогой Android-смартфон в 2021 году

  2. Темы
  3. Смартфоны
Иван Кузнецов 0

Выбрать лучший смартфон, если у вас много денег, несложно. Можно, особо не разбираясь, просто купить самый дорогой аппарат любого производителя и быть уверенным, что уж у него точно нет аналогов на рынке. Возьмите хоть Xiaomi Mi 10 Ultra, хоть Galaxy S21 Ultra, хоть iPhone 12 Pro Max – это лучшие представители своих брендов, в превосходстве которых можно не сомневаться. Другое дело, если вам нужен недорогой или, того хлеще, дешёвый смартфон. Выбрать среди них лучший – довольно серьёзная проблема, учитывая чрезвычайно широкий ассортимент и практически идентичную аппаратную начинку. Но эксперты Consumer Reports знают, что надо брать.

OnePlus Nord

OnePlus Nord — лучший доступный смартфон на Android по версии Consumer Reports

OnePlus 9 вышел официально. Нормальная цена и камера Hasselblad

Эксперты журнала Consumer Reports, которые ежегодно составляют рейтинги лучшей электроники, выбрали смартфон с лучшим сочетанием качества, цены и характеристик. Им оказался вовсе не Redmi Note 10 и не Poco M3, которые я всегда считал лучшими представителями своих ценовых сегментов, а OnePlus Nord N10, о котором вы могли вообще ничего не слышать. Поэтому предлагаю разобраться, чем он так хорош и действительно ли у него нет аналогов на рынке.

Почему стоит купить OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N10 стоит меньше 18 тысяч рублей

Первое, что удивляет, — это сочетание аппаратных характеристик. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 690. Это один из самых новых и самых производительных чипов средней руки со встроенным 5G-модемом. Он превосходит по вычислительной мощности даже Snapdragon 732G. Кроме того, обычно поддержка сетей пятого поколения не встречается в смартфонах ценой до 20 тысяч рублей, но OnePlus Nord N10 может ей похватать.

Дисплей аппарата имеет диагональ 6,5 дюйма, но важно не это, а частота обновления, которая здесь составляет 90 Гц. Да, это не рекордный показатель, но для такой цены – всего 17 тысяч рублей – это более чем достойно. Всё-таки ближайший к OnePlus Nord N10 с такой частотой обновления экрана – Galaxy A52 – стоит 27 тысяч рублей, то есть почти на десятку дороже. Так что предъявлять претензии, что тут не 120 Гц, вообще не имеет смысла.

Первый дроптест OnePlus 9 показал насколько он прочный

Аккумулятор смартфона обладает не рекордной ёмкостью. Всего 4300 м*Ач, что по меркам 2021 года скорее обычный показатель. Однако благодаря поддержке зарядных устройств мощностью 30 Вт скорость зарядки обещает быть довольно высокой. По заверениям производителя, смартфон способен зарядиться от 0 до 100% меньше, чем за один час. Конечно, это не 15 минут, которые выдаёт Black Shark 4 от Xiaomi, но всё равно очень достойно.

Что нужно знать о OnePlus Nord N10

OnePlus

OnePlus тоже выпускает недорогие смартфоны, но не без оговорок

Из прочего отметим:

  • Стереодинамики сверху и снизу;
  • 4 камеры с разрешением 64/8/2/2 Мп;
  • Поддержка NFC и бесконтактных платежей;
  • Объём оперативной и встроенной памяти – 6/128 ГБ;
  • Физический сканер отпечатков на задней панели.

Честно сказать, мне нравится OnePlus Nord N10. Он красив, производителен и практически на все 100% честен с потребителем. Производитель не пытается заигрывать с ложными инновациями, снабжая свой смартфон подэкранным сканером отпечатков или бесполезными лидарами, как это сегодня делают конкуренты. Однако есть тут и к чему придраться. А именно – программная поддержка, которую тут не только не продлили, как Samsung, а, напротив, урезали.

Купить OnePlus Nord N10

OnePlus скрывает этот факт от потребителя а продавцы на Али, где OnePlus Nord N10 можно купить дешевле всего, не спешат его раскрывать, но новинка будет поддерживаться всего лишь 1 год. Да-да. Если обычные смартфоны получают минимум 2 года обновлений, то у Nord’а его решили сократить вдвое. Видимо, за счёт этого OnePlus удалось добиться настолько привлекательной цены. Ведь, как ни крути, а поддержка тоже стоит денег. А вот стоит ли брать его таким урезанным, — решайте сами.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Huawei
Huawei готовится производить чипы, чтобы обойти санкции США. Но не все так гладко

Мы уже не раз говорили про санкции в отношении Huawei. Одним из немногих выходов для компании из сложившейся ситуации будет строительство заводов на территории Китая. Они должны будут производить оборудование и компоненты для ее будущих продуктов. По последним данным Huawei действительно работает в этом направлении и готовится перейти если не на полное самообеспечение, то хотя бы постепенно снизить зависимость от сторонних компонентов и решений США, которые то запрещают, то снова разрешают закупать эти компоненты. Звучит круто, но на деле компании придется столкнуться с трудностями и техническими ограничениями, и она это прекрасно понимает. Так что же Huawei будет производить на новом заводе и когда он начнет работать в полную силу?

Читать далее
Chrome
В Chrome на Android появился предварительный просмотр ссылок. Как пользоваться

Помню, как 6 лет назад, когда в iPhone впервые появился 3D Touch, Apple всячески пыталась доказать всем его пользу. Получалось это у неё довольно плохо, но как минимум одна функция этого интерфейса мне действительно приглянулась. Ей была функция предварительного просмотра веб-страниц. Пользователь мог нажать на ссылку и как бы приоткрыть её в небольшом окне, чтобы ознакомиться с содержимым, не запуская страницу во весь экран. Мне очень хотелось, чтобы такая штука появилась и на Android, но почему-то Google так не думала. По крайней мере, до выхода Chrome 89.

Читать далее
AirPods Max
Работают ли AirPods Max с Android и что можно купить им на замену

Хотите обижайтесь, хотите нет, но я уже давно понял, что пользователям Android – если не всем, то большинству – жизненно необходимо иметь всё такое же, как у владельцев iPhone. Так появились смартфоны с чёлками, квадратными камерами, сканером распознавания лиц и наушники, как две капли воды похожие на AirPods. Скажете, что всё решают производители, а рядовые пользователи тут не при чем? Так вот это полная чушь, потому что, если бы всё это не пользовалось спросом, производители бы давно бросили копировать Apple. Другое дело, что зачастую аналоги могут оказаться предпочтительнее оригинала.

Читать далее
Новый комментарий