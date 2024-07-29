Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12

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Артем Сутягин

Некоторое время назад realme выпустила новую линейку смартфонов. О топовой версии мы уже рассказывали ранее, а сейчас пришло время поговорить о базовой модели — realme 12. Это красивый и недорогой смартфон. Но лично у меня были сомнения, что при таком сочетании характеристик он может быть технологичным. Я провел с ним некоторое время, два раза уронил его, съездил в пару поездок и составил свое мнение, которым и хочется поделиться. А заодно ответить на вопрос, который мне не раз задавали — «Стоит ли покупать realme 12».

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. На первый взгляд это обычный смартфон, но если присмотреться, в нем много интересных деталей. Фото.

На первый взгляд это обычный смартфон, но если присмотреться, в нем много интересных деталей.

Обзор realme 12

Как и остальные модели серии, realme 12 имеет свойственный ему язык дизайна. Как по мне, он выглядит намного более премиальным, чем предыдущее поколение. Но и тут сохраняется определенная преемственность, что я считаю огромным плюсом. Это говорит о самодостаточности бренда, который может не просто копировать, а сам создавать свой стиль.

Как и раньше, камера находится в большом круглом модуле по центру. Однако расположение самих окошек было изменено на сетку 2×2, как в realme 12+ и realme 12 Pro+. Дизайн получился простой, понятный и без лишних изысков.

Обзор realme 12. Классическая коробка realme желтого цвета. Фото.

Классическая коробка realme желтого цвета.

Сохранился и узор в виде сплошной линии, проходящий по задней панели телефона сверху вниз. Тут она кажется более заметной, чем в других моделях, как будто производитель говорит нам: «Вы еще не видели нашу полоску? Вот она!». Сама задняя панель имеет матовое покрытие, что делает хват приятным и основательным. По поводу того, насколько сильно она пачкается, я сказать ничего не могу. Отмечу только, что примерно за пару недель использования она осталась как новая. Но в комплекте, кроме адаптера питания и зарядного кабеля, есть чехол, если вы предпочитаете им пользоваться.

Экран у телефона плоский, и это играет ему только в плюс. Он приятно лежит в руке, а кнопки легко доступны для пальцев. Задняя панель также сделана из пластика, как и рамка телефона, но на ощупь ее прочность не вызывает вопросов. А еще телефон защищен по стандарту IP54. Брызгов он не боится, но опускать его в воду точно не стоит.

На правой стороне находятся клавиша регулировки громкости и кнопка питания, а внизу — динамик, порт USB-C и лоток для карточек. Сверху есть даже 3,5-мм разъемдля наушников.

Обзор realme 12. Разъем для наушников на месте. Фото.

Разъем для наушников на месте.

Характеристики realme 12

ХарактеристикаЗначение
Экран6,67″, AMOLED , 2400 x 1080, 120 Гц, 2000 нит (пик)
ПроцессорSnapdragon 685 (6 нм), 2.8 ГГц
ОЗУ8 ГБ + 8 ГБ
Накопитель128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ
Основная камера50+2 Мп
Фронтальная камера16 Мп
Разъем для наушниковда
Версия Bluetooth5.0
Операционная системаrealme UI 5.0 (Android 14)
Аккумулятор5 000 мАч, SUPERVOOC 67 Вт
Сканер отпечатковсбоку
Размеры163 мм x 75,5 мм x 7,9 мм
Вес187 г.

Смартфон с большим экраном

Первое, что бросается в глаза, когда берешь телефон в руки — экран. Тут его диагональ составляет 6,67 дюйма. Это модель начального уровня, но несмотря на это мы получили OLED, со всеми его преимуществами в виде контрастности 5000000:1 и яркости до 2000 нит. Не часто встретишь в недорогом смартфоне такой качественный экран.

Цвета действительно яркие и живые сами по себе, что называется «из коробки». Тем не менее, в настройках можно выбрать цветовой режим, а также настроить цветовую температуру по своему вкусу и включить или отключить темную тему.

Смартфон с большим экраном. Экран в меру яркий и очень насыщенный. Фото.

Экран в меру яркий и очень насыщенный.

Экран realme 12 очень яркий. Его максимальный уровень составляет 2000 нит. У флагманов можно встретить больше, но это тоже очень ярко. В обычный день даже на улице пользоваться им легко. Под прямыми солнечными лучами иногда могут быть проблемы, но изображение все равно видно.

Кроме того, в вашем распоряжении частота обновления до 120 Гц. Динамическая частота обновления может подстраиваться под потребности. Если вы смотрите видео или читаете электронную книгу, она снизится, а при пролистывании меню или в играх, которые способны разогнаться до высоких fps — повышается.

Смартфон с большим экраном. Рамки не самые тонкие, но вполне на уровне. Фото.

Рамки не самые тонкие, но вполне на уровне.

Для более комфортного прослушивания музыки или просмотра видео в вашем распоряжении будут стереодинамики, которые, как минимум, можно назвать приличными. Заодно, если ваш палец заблокирует нижний динамик, качество и громкость звука почти не пострадают. В играх это тоже большое преимущество.

Как снимает realme 12

В отличие от моделей 12+ и 12 Pro+, realme 12 оснащен только двойной задней камерой. Основная камера использует 50 Мп сенсор и работает в паре с 2-Мп ЧБ портретным датчиком. Для селфи есть фронтальная камера на 16 Мп.

Как снимает realme 12. Блок камеры большой, но самих модулей там не очень много. Фото.

Блок камеры большой, но самих модулей там не очень много.

Производительность камеры достойная. При дневном свете или хорошем искусственном освещении фотографии получаются четкими, с высокой насыщенностью и контрастностью. Даже при использовании 3-кратного зума фотографии все равно получаются приличными. Однако при увеличении более 3x резкость падает, картинка становится зернистой и теряются детали.

Примеры фото на realme 12 (оригиналы можно скачать тут):

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Ночью фотографии получаются не такими хорошими, как у старших моделей, но в целом качество можно назвать приемлемым. Тем более, алгоритм искусственного интеллекта, похоже, делает большую часть работы. Однако они не такие резкие, как дневные, чего и следовало ожидать, и есть определенное количество шумов.

Примеры ночных фото на realme 12:

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12. Как снимает realme 12. Фото.

Телефон может записывать видео с максимальным разрешением 1080p при частоте кадров 30fps. Жаль только, что в этот момент не будет доступна стабилизация, а значит, придется стараться самому и держать руки максимально ровно. Зумом во время съемки видео пользоваться можно, но желательно не выходить за границы значения 2х. До него картинка сохраняет нормальный вид, а после начинает портиться.

Как снимает realme 12. Фронталка в отверстии. Фото.

Фронталка в отверстии.

Среди других режимов съемки можно выбрать ночной, уличный, портретный, панорамный и профессиональный, где можно настроить многие параметры. Лично я чаще всего использую режимы фото и видео. Но я знаю, что многие пользователи любят дополнительные возможности. Как минимум, интересно будет немного поиграться.

Можно ли играть на недорогом смартфоне

В основе realme 12 лежит процессор Snapdragon 685. В моем экземпляре установлено 8 ГБ оперативной памяти, которую можно виртуально расширить еще на 8 ГБ за счет встроенного хранилища. Его емкость, в свою очередь, составляет 512 ГБ (есть версии на 128 и 256 ГБ). Его тоже можно расширить, но уже по-настоящему, за счет карты памяти microSD. Однако для этого придется пожертвовать вторым слотом для симки.

Snapdragon 685 является довольно мощным чипсетом, и он легко справляется с повседневными задачами без каких-либо проблем. При обычном использовании вы не заметите никаких фризов или тормозов. Игры тоже покажут себя хорошо, если не злоупотреблять максимальными настройками в ААА-тайтлах.

Можно ли играть на недорогом смартфоне. Этот смартфон не для игр, но что-то он точно потянет. Фото.

Этот смартфон не для игр, но что-то он точно потянет.

Даже если вы оставите приложение работать в фоновом режиме и будете использовать плавающие окна, вы не почувствуете, что телефону не хватает производительности. Ранее я не имел долгого опыта общения с этим процессором и поэтому был приятно удивлен его возможностями.

Если говорить о конкретной производительности, то на максимальных настройках графики в Genshin Impact смартфон выдал мне примерно 45-50 FPS — не гениально, но в целом неплохо. При этом телефон не очень сильно грелся сначала, но примерно через 15 минут начал набирать температуру. Существенного влияния на производительность это не оказало, но если бы смартфон был в чехле и хуже охлаждался, возможно, троттлинг был бы более существенным.

Телефон на realme UI 5.0

realme 12 работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0. Если вы уже имели дело с устройствами этого бренда, то для вас не будет ничего нового. Но если вы ранее не сталкивались с ними, то для использования всех возможностей придется немного привыкнуть. На базовом уровне ничего осваивать не придется, но так вы не раскроете все возможности оболочки. Впрочем, это можно сказать про любой смартфон. К самым интересным функциям я бы отнес довольно хорошую реализацию плавающего окна и раздельный вид. А еще мне очень понравились большие папки для приложений. Такое есть в некоторых других смартфонах, но от этого функция не становится менее привлекательной.

Телефон на realme UI 5.0. Есть темная тема и много других настроек. Фото.

Есть темная тема и много других настроек.

В качестве минуса могу отметить довольно большое количество предустановленных приложений. Я их удалил, чтобы они не занимали лишнего места, но, возможно, вам некоторые из них понравятся.

Аккумулятор realme 12 имеет стандартную для этой диагонали емкость 5 000 мАч. В паре со Snapdragon 685 он работает довольно долго. В конце активного дня у меня оставалось примерно 30% энергии. Конечно, у всех разные сценарии использования, а поведенческая модель оказывает сильное влияние на автономность, но в большом количестве случаев заряд можно растянуть на два дня.

Телефон на realme UI 5.0. Блок питания на 80 Вт в комплекте, но аккумулятор поддерживает только 67 Вт. Фото.

Блок питания на 80 Вт в комплекте, но аккумулятор поддерживает только 67 Вт.

Стоит ли покупать realme 12

В целом realme 12 является хорошим смартфоном без каких-то фантастических особенностей. Все сделано хорошо и добротно, а сам смартфон в комплексе можно назвать очень сбалансированным. Некоторые модели пытаются выделиться той или иной характеристикой, максимально экономя на других компонентах, но мне такой подход не нравится, и приятно, что тут этого нет.

В сравнении с другими моделями линейки эта самая дешевая, и от этого она становится только более привлекательной. Это не тот смартфон, который существует в линейке только для того, чтобы подчеркнуть значимость более дорогих. Это вполне самодостаточный смартфон, который хорош сам по себе.

Стоит ли покупать realme 12. Если вам нужен недорогой смартфон, realme 12 точно можно рассмотреть к покупке. Фото.

Если вам нужен недорогой смартфон, realme 12 точно можно рассмотреть к покупке.

Если думаете, покупать его или нет, я могу сказать только одно. Если у вас ограниченный бюджет, но нужен хороший смартфон, вы не будете разочарованы, купив realme 12. Вы получите мощный чипсет, достойную камеру, относительно долгое время автономной работы и хороший экран. А что еще нужно? Если же вы рассматриваете более дорогие устройства, а на этот обзор попали случайно или из любопытства, то присмотритесь к старшим моделям этой серии или к серии realme GT 6. Ранее мы уже выпускали обзор realme GT 6 и обзор realme GT 6T.

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