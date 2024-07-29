Недорогой телефон с собственным стилем. Обзор realme 12

Некоторое время назад realme выпустила новую линейку смартфонов. О топовой версии мы уже рассказывали ранее, а сейчас пришло время поговорить о базовой модели — realme 12. Это красивый и недорогой смартфон. Но лично у меня были сомнения, что при таком сочетании характеристик он может быть технологичным. Я провел с ним некоторое время, два раза уронил его, съездил в пару поездок и составил свое мнение, которым и хочется поделиться. А заодно ответить на вопрос, который мне не раз задавали — «Стоит ли покупать realme 12».

Обзор realme 12

Как и остальные модели серии, realme 12 имеет свойственный ему язык дизайна. Как по мне, он выглядит намного более премиальным, чем предыдущее поколение. Но и тут сохраняется определенная преемственность, что я считаю огромным плюсом. Это говорит о самодостаточности бренда, который может не просто копировать, а сам создавать свой стиль.

Как и раньше, камера находится в большом круглом модуле по центру. Однако расположение самих окошек было изменено на сетку 2×2, как в realme 12+ и realme 12 Pro+. Дизайн получился простой, понятный и без лишних изысков.

Сохранился и узор в виде сплошной линии, проходящий по задней панели телефона сверху вниз. Тут она кажется более заметной, чем в других моделях, как будто производитель говорит нам: «Вы еще не видели нашу полоску? Вот она!». Сама задняя панель имеет матовое покрытие, что делает хват приятным и основательным. По поводу того, насколько сильно она пачкается, я сказать ничего не могу. Отмечу только, что примерно за пару недель использования она осталась как новая. Но в комплекте, кроме адаптера питания и зарядного кабеля, есть чехол, если вы предпочитаете им пользоваться.

Экран у телефона плоский, и это играет ему только в плюс. Он приятно лежит в руке, а кнопки легко доступны для пальцев. Задняя панель также сделана из пластика, как и рамка телефона, но на ощупь ее прочность не вызывает вопросов. А еще телефон защищен по стандарту IP54. Брызгов он не боится, но опускать его в воду точно не стоит.

На правой стороне находятся клавиша регулировки громкости и кнопка питания, а внизу — динамик, порт USB-C и лоток для карточек. Сверху есть даже 3,5-мм разъемдля наушников.

Характеристики realme 12

Характеристика Значение Экран 6,67″, AMOLED , 2400 x 1080, 120 Гц, 2000 нит (пик) Процессор Snapdragon 685 (6 нм), 2.8 ГГц ОЗУ 8 ГБ + 8 ГБ Накопитель 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ Основная камера 50+2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Разъем для наушников да Версия Bluetooth 5.0 Операционная система realme UI 5.0 (Android 14) Аккумулятор 5 000 мАч, SUPERVOOC 67 Вт Сканер отпечатков сбоку Размеры 163 мм x 75,5 мм x 7,9 мм Вес 187 г.

Смартфон с большим экраном

Первое, что бросается в глаза, когда берешь телефон в руки — экран. Тут его диагональ составляет 6,67 дюйма. Это модель начального уровня, но несмотря на это мы получили OLED, со всеми его преимуществами в виде контрастности 5000000:1 и яркости до 2000 нит. Не часто встретишь в недорогом смартфоне такой качественный экран.

Цвета действительно яркие и живые сами по себе, что называется «из коробки». Тем не менее, в настройках можно выбрать цветовой режим, а также настроить цветовую температуру по своему вкусу и включить или отключить темную тему.

Экран realme 12 очень яркий. Его максимальный уровень составляет 2000 нит. У флагманов можно встретить больше, но это тоже очень ярко. В обычный день даже на улице пользоваться им легко. Под прямыми солнечными лучами иногда могут быть проблемы, но изображение все равно видно.

Кроме того, в вашем распоряжении частота обновления до 120 Гц. Динамическая частота обновления может подстраиваться под потребности. Если вы смотрите видео или читаете электронную книгу, она снизится, а при пролистывании меню или в играх, которые способны разогнаться до высоких fps — повышается.

Для более комфортного прослушивания музыки или просмотра видео в вашем распоряжении будут стереодинамики, которые, как минимум, можно назвать приличными. Заодно, если ваш палец заблокирует нижний динамик, качество и громкость звука почти не пострадают. В играх это тоже большое преимущество.

Как снимает realme 12

В отличие от моделей 12+ и 12 Pro+, realme 12 оснащен только двойной задней камерой. Основная камера использует 50 Мп сенсор и работает в паре с 2-Мп ЧБ портретным датчиком. Для селфи есть фронтальная камера на 16 Мп.

Производительность камеры достойная. При дневном свете или хорошем искусственном освещении фотографии получаются четкими, с высокой насыщенностью и контрастностью. Даже при использовании 3-кратного зума фотографии все равно получаются приличными. Однако при увеличении более 3x резкость падает, картинка становится зернистой и теряются детали.

Примеры фото на realme 12 (оригиналы можно скачать тут):

Ночью фотографии получаются не такими хорошими, как у старших моделей, но в целом качество можно назвать приемлемым. Тем более, алгоритм искусственного интеллекта, похоже, делает большую часть работы. Однако они не такие резкие, как дневные, чего и следовало ожидать, и есть определенное количество шумов.

Примеры ночных фото на realme 12:

Телефон может записывать видео с максимальным разрешением 1080p при частоте кадров 30fps. Жаль только, что в этот момент не будет доступна стабилизация, а значит, придется стараться самому и держать руки максимально ровно. Зумом во время съемки видео пользоваться можно, но желательно не выходить за границы значения 2х. До него картинка сохраняет нормальный вид, а после начинает портиться.

Среди других режимов съемки можно выбрать ночной, уличный, портретный, панорамный и профессиональный, где можно настроить многие параметры. Лично я чаще всего использую режимы фото и видео. Но я знаю, что многие пользователи любят дополнительные возможности. Как минимум, интересно будет немного поиграться.

Можно ли играть на недорогом смартфоне

В основе realme 12 лежит процессор Snapdragon 685. В моем экземпляре установлено 8 ГБ оперативной памяти, которую можно виртуально расширить еще на 8 ГБ за счет встроенного хранилища. Его емкость, в свою очередь, составляет 512 ГБ (есть версии на 128 и 256 ГБ). Его тоже можно расширить, но уже по-настоящему, за счет карты памяти microSD. Однако для этого придется пожертвовать вторым слотом для симки.

Snapdragon 685 является довольно мощным чипсетом, и он легко справляется с повседневными задачами без каких-либо проблем. При обычном использовании вы не заметите никаких фризов или тормозов. Игры тоже покажут себя хорошо, если не злоупотреблять максимальными настройками в ААА-тайтлах.

Даже если вы оставите приложение работать в фоновом режиме и будете использовать плавающие окна, вы не почувствуете, что телефону не хватает производительности. Ранее я не имел долгого опыта общения с этим процессором и поэтому был приятно удивлен его возможностями.

Если говорить о конкретной производительности, то на максимальных настройках графики в Genshin Impact смартфон выдал мне примерно 45-50 FPS — не гениально, но в целом неплохо. При этом телефон не очень сильно грелся сначала, но примерно через 15 минут начал набирать температуру. Существенного влияния на производительность это не оказало, но если бы смартфон был в чехле и хуже охлаждался, возможно, троттлинг был бы более существенным.

Телефон на realme UI 5.0

realme 12 работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5.0. Если вы уже имели дело с устройствами этого бренда, то для вас не будет ничего нового. Но если вы ранее не сталкивались с ними, то для использования всех возможностей придется немного привыкнуть. На базовом уровне ничего осваивать не придется, но так вы не раскроете все возможности оболочки. Впрочем, это можно сказать про любой смартфон. К самым интересным функциям я бы отнес довольно хорошую реализацию плавающего окна и раздельный вид. А еще мне очень понравились большие папки для приложений. Такое есть в некоторых других смартфонах, но от этого функция не становится менее привлекательной.

В качестве минуса могу отметить довольно большое количество предустановленных приложений. Я их удалил, чтобы они не занимали лишнего места, но, возможно, вам некоторые из них понравятся.

Аккумулятор realme 12 имеет стандартную для этой диагонали емкость 5 000 мАч. В паре со Snapdragon 685 он работает довольно долго. В конце активного дня у меня оставалось примерно 30% энергии. Конечно, у всех разные сценарии использования, а поведенческая модель оказывает сильное влияние на автономность, но в большом количестве случаев заряд можно растянуть на два дня.

Стоит ли покупать realme 12

В целом realme 12 является хорошим смартфоном без каких-то фантастических особенностей. Все сделано хорошо и добротно, а сам смартфон в комплексе можно назвать очень сбалансированным. Некоторые модели пытаются выделиться той или иной характеристикой, максимально экономя на других компонентах, но мне такой подход не нравится, и приятно, что тут этого нет.

В сравнении с другими моделями линейки эта самая дешевая, и от этого она становится только более привлекательной. Это не тот смартфон, который существует в линейке только для того, чтобы подчеркнуть значимость более дорогих. Это вполне самодостаточный смартфон, который хорош сам по себе.

Если думаете, покупать его или нет, я могу сказать только одно. Если у вас ограниченный бюджет, но нужен хороший смартфон, вы не будете разочарованы, купив realme 12. Вы получите мощный чипсет, достойную камеру, относительно долгое время автономной работы и хороший экран. А что еще нужно? Если же вы рассматриваете более дорогие устройства, а на этот обзор попали случайно или из любопытства, то присмотритесь к старшим моделям этой серии или к серии realme GT 6. Ранее мы уже выпускали обзор realme GT 6 и обзор realme GT 6T.