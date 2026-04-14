Если вы задаётесь вопросом, какой смартфон купить в 2026 недорого, то недавно вышедший OnePlus Nord 6 заслуживает самого пристального внимания. Компания только-только представила новинку и с первых строчек характеристик становится понятно: перед нами устройство, которое ещё год назад можно было бы назвать полноценным флагманом. Сейчас же это недорогой смартфон с топовой начинкой, и, честно говоря, конкуренты от других брендов должны сильно напрячься. Такое сочетание характеристик за такие деньги — это реально круто. Смотрим, что нам предлагают.

Характеристики OnePlus Nord 6

Внутри OnePlus Nord 6 стоит процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Это тот же чип, что используется в Nothing Phone (3) и POCO F7. По производительности он обходит прошлогодний Nord 5 примерно на 30%, а в AnTuTu набирает около 2,5 миллиона баллов. Ого! Ещё совсем недавно такие цифры были прерогативой устройств за 70 тысяч рублей и выше, а тут — средний сегмент.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Дисплей 6,78″, AMOLED Sunburst HDR, 1.5K, 165 Гц, до 3600 нит ОЗУ 8 / 12 ГБ LPDDR5X Память 256 / 512 ГБ, UFS 4.1 Основная камера 50 МП Sony, OIS, 4K 60 fps Фронтальная камера 32 МП, мультифокус Аккумулятор 7500 мАч, кремний-углерод Зарядка 80 Вт SUPERVOOC / 27 Вт обратная ОС OxygenOS 16

Память тоже не подкачала: хранилище UFS 4.1 обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи, а оперативки в зависимости от версии 8 или 12 ГБ LPDDR5X. По ощущениям — почти как у флагманов, разницы в повседневных задачах вы просто не заметите. Можно смело открывать большие архивы файлов, они будут прогружаться мгновенно.

Дисплей здесь заслуживает отдельного разговора. OnePlus установила 6,78-дюймовую панель Sunburst HDR AMOLED с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц. Пиковая яркость достигает 3600 нит — это просто космос для своей цены. Такого показателя нет практически ни у одного конкурента в среднем сегменте. На практике на солнце вы не будете щуриться и прикрывать экран ладонью. Плюс технология Aqua Touch 2.0 позволяет управлять смартфоном мокрыми руками, что актуально для дождливого лета. Тем более, что новый OnePlus защищен вот воды сразу несколькими стандартами: IP66/68/69/69K. Солидный набор, не так ли?

Смартфон с батареей на 7500 мАч

Автономность OnePlus Nord 6 просто поражает: компания вновь радует мощным аккумулятором ёмкостью 7500 мАч. Батарея на кремний-углеродной основе стала главной фишкой нынешних смартфонов OnePlus, так как позволяет забыть о розетке на двое суток при обычном использовании. OnePlus заявляет до 22,9 часов непрерывного просмотра YouTube. Серьёзно, это не опечатка. Даже у многих флагманов за 80 000 рублей батарея скромнее. Если вы ищете смартфон с хорошей батареей, то Nord 6 задаёт новую планку по части автономности в нынешнем году.

Зарядка 80W SUPERVOOC пополняет батарею настолько быстро, что пяти минут у розетки хватит на пару часов YouTube. Приятный бонус: обратная зарядка 27W, благодаря которой можно подзарядить беспроводные наушники или даже другой смартфон. Классное решение, которое в среднем сегменте встречается крайне редко. Производитель обещает, что после пяти лет активного использования аккумулятор сохранит более 80% ёмкости.

Какая камера в OnePlus Nord 6

Основной модуль получил сенсор Sony 50 МП с OIS. Стабилизация двухосевая — это уровень, который раньше был только у флагманов. Качество съёмки при недостаточном освещении и на ходу заметно выигрывает у конкурентов. Видео записывается в 4K при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера на 32 МП оснащена мультифокусным сенсором: она умеет одновременно держать в резкости и лицо, и фон.

Такого нет в большинстве других телефонов этого ценового диапазона, и для групповых селфи это реально удобно. Конечно, отдельного телеобъектива здесь нет. Но для большинства повседневных сценариев камера Nord 6 более чем достаточна. Тем более, учитывая, что смартфон предназначен для среднебюджетного сегмента, характеристики отменные.

Что нового в OnePlus Nord 6

Отдельно хочется отметить фирменный чип G2 Wi-Fi Range Rocket. По заявлениям компании, он обеспечивает до 44% прироста скорости Wi-Fi через стены и значительно снижает пинг в онлайн-играх. Для геймеров это вообще подарок, такого в среднем сегменте раньше не было. Также смартфон поддерживает 5G-Advanced, что гарантирует быстрое подключение к интернету.

Работает всё это на OxygenOS 16 на базе Android 16. Система быстрая и легковесная, без тонны предустановленного мусора. OnePlus обещает 4 крупных обновления Android и 6 лет патчей безопасности. По меркам среднего сегмента это очень щедро, тут OnePlus молодцы. Да еще и компания гарантирует 6 лет плавной работы смартфона. Опять же, уровень флагманов, не иначе.

Сколько стоит OnePlus Nord 6 и стоит ли покупать

На индийском рынке цены начинаются от 33 935 рублей за версию 8/256 ГБ. Глобальная версия с батареей 7500 мАч уже есть на АлиЭкспресс, поэтому можно смело покупать цена OnePlus Nord 6 с гарантией в России, не боясь за надежность. Смартфоны в принципе славятся долговечностью, а тут у вас вообще не может быть никаких сомнений.

Подытожим: если ищете, какой мощный смартфон купить в 2026 году, не переплачивая за флагманский ценник, то новинка от OnePlus — оптимальный выбор. Snapdragon 8s Gen 4, батарея на двое суток, экран 165 Гц с яркостью 3600 нит, камера с OIS и новейшая память — всё это за цену вдвое ниже большинства флагманов. OnePlus Nord 6 задаёт неудобные вопросы конкурентам и становится одним из лучших смартфонов 2026 года по соотношению цены и качества.

