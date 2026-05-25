OnePlus Nord CE 6 и Redmi Note 15 Pro+ близки по духу: оба построены на одном процессоре, стоят почти одинаково и бьются за одного покупателя. Но приоритеты у них разные: один вытягивает железом, второй — камерой. Я разобрался, кому какой подойдёт. Если искали недорогой, но хороший смартфон, сравнение двух китайцев вам точно понравится. Кстати, недавно мы уже сравнивали Nord CE 6 с POCO X8 Pro: там расклад вышел не менее любопытным.

Дизайн и экран OnePlus Nord CE 6 и Redmi Note 15 Pro+

OnePlus Nord CE 6 выглядит сдержанно, его козырь по конструкции — защита IP68/IP69K и сертификация MIL-STD-810H по военному стандарту. Redmi Note 15 Pro+ берёт другим: стекло Gorilla Glass Victus 2, отделка из экокожи или стекловолокна и изогнутый корпус с более флагманским видом. Если вам важна неубиваемость — Nord CE 6, если ощущение дорогой вещи в руке — Redmi.

С экранами интереснее. Оба смартфона получили AMOLED-дисплеи с ШИМ-диммингом на частоте 3840 Гц, так что глаза не устают даже при долгом использовании ночью. Пиковая яркость у обоих высокая, и на улице экран не теряется. По диагонали они примерно одинаковы — 6,78 дюйма против 6,83 в пользу Redmi Note 15 Pro+.

Разница в деталях. OnePlus Nord CE 6 предлагает частоту обновления 144 Гц — хотя разница едва ли будет заметна где-то, кроме игр. Redmi Note 15 Pro+ отвечает поддержкой Dolby Vision и HDR10+ и становится лучшим выбором для фильмов и сериалов: картинка выглядит кинематографичнее. Проще говоря, для игр подойдет OnePlus Nord CE 6, для стриминга и YouTube — Redmi Note 15 Pro+.

OnePlus Nord CE 6 или Redmi Note 15 Pro+ — какой смартфон мощнее

Процессор у обоих один и тот же — Snapdragon 7s Gen 4 с графикой Adreno 810. В повседневных задачах, многозадачности и играх разницы между ними почти нет, оба справляются уверенно. К слову, у нового Nothing Phone 4a — точно такой же. Так что, на 1,2 миллиона очков в AnTuTu можете рассчитывать.

Но есть нюанс с памятью. Nord CE 6 использует хранилище стандарта UFS 3.1, а Redmi Note 15 Pro+ — более медленный UFS 2.2. На практике это значит, что на Nord CE 6 приложения ставятся быстрее, файлы копируются шустрее, а под серьёзной нагрузкой система не задумывается. Тем, кто активно ставит и удаляет приложения или работает с большими файлами, разница будет заметна. Не верите — прочтите обзор Nothing Phone 3a, где такой накопитель мешает спокойно жить.

По софту OnePlus даёт более чистый интерфейс, близкий к стандартному Android. HyperOS на Redmi — насыщенная оболочка с кучей настроек и функций, но и лишнего в ней тоже больше. Лично я бы выбрал OxygenOS вместо HyperOS: она и проще, и работает чуть корректнее согласно отзывам реальных юзеров.

OnePlus или Redmi — какой держит заряд дольше

Это, пожалуй, самое принципиальное расхождение. Как и у всех смартфонов OnePlus, у Nord CE 6 аккумулятор на 7500 мАч — огромная ёмкость, которая легко тянет полтора-два дня даже при активном использовании. Плюс есть bypass charging: во время игры питание идёт напрямую к процессору, минуя батарею, что снижает нагрев и продлевает срок службы аккумулятора. Ну и приятная фича — обратная зарядка, о которой мы рассказывали.

У Redmi Note 15 Pro+ батарея тоже неплохая, 6500 мАч, но козырь другой — зарядка мощностью 100 Вт. Телефон заряжается заметно быстрее. Если розетка всегда под рукой и вы не против подзаряжаться чаще, но быстро, Redmi удобнее. А вот если важна именно автономность в поездках или при плотном графике, Nord CE 6 выигрывает с большим отрывом.

Камеры OnePlus Nord CE 6 и Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro+ здесь старается заметно сильнее. Основная камера на 200 Мп выдаёт больше деталей и лучший динамический диапазон, а отдельный ультраширокоугольный объектив добавляет гибкости при съёмке пейзажей и интерьеров. Если вы часто фотографируете, разница будет видна сразу. Ранее мы уже разбирали характеристики, отличия и цену предыдущих моделей линейки — и в новом поколении Redmi продолжает делать ставку на камеру.

Nord CE 6 использует стабилизированную основную камеру на 50 Мп. Снимки получаются стабильно хорошими, с ровными цветами и сбалансированной экспозицией, но без претензий на детализацию уровня Redmi. Зато для видео Nord CE 6 предлагает 4K-съёмку на фронтальную камеру — это плюс для тех, кто записывает блоги или часто снимает себя.

Фронталки у обоих на 32 Мп, но Redmi обрабатывает их мягче, хорошо справляется с тонами кожи при дневном свете. Так что, по части камеры лучше Redmi Note 15 Pro+.

Какой смартфон лучше — OnePlus Nord CE 6 или Redmi Note 15 Pro+

OnePlus Nord CE 6 стоит около 22 000 рублей, но это цена со скидкой на АлиЭкспресс. Redmi Note 15 Pro+ обойдётся от 25 000 рублей с учетом пошлины. Разница невелика, но она есть, и при выборе между двумя близкими моделями каждая тысяча рублей может стать аргументом.

Параметр OnePlus Nord CE 6 Redmi Note 15 Pro+ Процессор Snapdragon 7s Gen 4 Snapdragon 7s Gen 4 Экран AMOLED, 144 Гц AMOLED, Dolby Vision, HDR10+ Хранилище UFS 3.1 UFS 2.2 Аккумулятор 7500 мАч 6500 мАч Зарядка 80 Вт 100 Вт Основная камера 50 Мп со стабилизацией 200 Мп + ультраширик Защита IP68/IP69K, MIL-STD-810H Gorilla Glass Victus 2 Оболочка OxygenOS 16 HyperOS Цена от 22 000 ₽ от 25 000 ₽

Nord CE 6 за меньшие деньги предлагает огромный аккумулятор, более быстрое хранилище и плавный 144-герцевый экран. Redmi Note 15 Pro+ за чуть большую сумму даёт лучшую камеру, более премиальные материалы, Dolby Vision и быструю зарядку. Оба смартфона — крепкие середняки на одном чипе, и откровенно плохого выбора тут нет. Вопрос только в том, что для вас важнее: камера или скорость работы.

Новый недорогой OnePlus приятно радует операционкой и хранилищем UFS 3.1, зато по фотовозможностям и дизайну круче Redmi Note 15 Pro+. Какой бы взяли вы?