Презентацию Xiaomi 13 перенесли. Чего мы из-за этого лишились

Смартфоны Mi 13 должны стать самой новой конкурентоспособной и функциональной частью флагманской серии, производимой Xiaomi. После того, как их рендеры просочились в прошлом месяце, Xiaomi объявила о запуске, запланированном на 1 декабря. Мы запаслись попкорном и ждали чего-то, что нас поразит (хотя многие спеки мы знали и без презентации). Однако вместо того, чтобы сообщать вам последние новости с самого мероприятия, а также какие-либо интересные подробности о Mi 13 и Mi 13 Pro (никак не могу перестать называть их именно так), мы были вынуждены констатировать, что Xiaomi пришлось отложить запуск. У нас нет точной информации, до какого именно времени отложили презентацию и запуск, но у нас есть некоторые подробности, а также понимание того, чего именно мы лишились.

Xiaomi 13 так и не вышел

Все началось с записи в аккаунте Xiaomi на Weibo, где компания поделилась простым сообщением. В нем она выразила сожаление по поводу переноса мероприятия и заявила, что сообщит своим поклонникам о новой дате и времени, как только сможет.

Когда выйдет Xiaomi 13

На момент подготовки статьи Xiaomi еще не раскрыла новые данные и не вдавалась ни в какие подробности. В сети ходили слухи, что причиной отсрочки является недавняя кончина бывшего президента Китая Цзян Цзэминя, так как Xiaomi сделала свое заявление вскоре после того, как новость распространилась.

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Многие уже заговорили о том, что мы можем ожидать презентацию новых смартфонов не раньше января 2023 года, но сейчас это не более, чем догадки, и Xiaomi может изменить многое, просто озвучив новую дату.

Каким будет Xiaomi 13

Согласно информации, которая у нас уже есть, мы можем назвать некоторые характеристики новых устройств. Говоря в первую очередь о внешнем виде, серия Xiaomi 13 будет иметь дизайн, аналогичный всем современным телефонам Android на рынке. Хотя между моделями будут определенные отличия.

Стандартная модель будет иметь гладкий дизайн с тонкими рамками, плоскими алюминиевыми краями и стеклянной панелью с большим отсеком для камеры на задней панели. Ходят слухи, что смартфон получит сразу три 50 Мп сенсора основной камеры и 32 Мп селфи-камеру. При этом в Pro-версии камера будет лучше, но не с точки зрения разрешения, а по конструкции сенсоров. Его основной модуль получит 1-дюймовую матрицу Sony IMX989.

Компания также подтвердила появление новых устройств на базе недавно представленного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ходят слухи, что Xiaomi 13 станет первым устройством в мире с новой платформой. Хотя остальные характеристики все еще находятся на стадии слухов, ожидается, что 13 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ хранилища UFS 3.1. Xiaomi 13, вероятно, будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и, как ожидается, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

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Характеристики Xiaomi 13 Pro

Самой любопытной моделью серии, несомненно, является именно Xiaomi 13 Pro. Согласно последним утечкам, смартфон имеет дизайн, аналогичный стандартной модели. Но отличать его будет изогнутый экран и модуль камеры квадратной формы сзади, в котором находится тройная камера и светодиодная вспышка. Там же будет находиться логотип бренда Leica. Предполагается, что Xiaomi 13 Pro будет иметь 6,73-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD. Дисплеи обоих телефонов будут предлагать пиковую яркость до 1900 нит.

Общим между двумя телефонами будет процессор — Snapdragon 8 Gen 2. Компания утверждает, что оперативная память LPDDR5X повысит производительность на 33%. По слухам, Xiaomi 13 Pro может похвастаться большой батареей емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

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Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro получат сертификат IP68, что обеспечит защиту от пыли и воды. В нижней части устройства разместятся микрофон, порт USB-C и вырез динамика. Правая сторона будет содержать качельку громкости и кнопку питания. Xiaomi также подтвердила, что анонсирует MIUI 14 вместе с новыми флагманами. Однако в настоящее время неясно, будут ли устройства поставляться с этой версией. Но отложенный запуск позволяет рассчитывать на это.