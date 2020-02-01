Споры о том, может ли смартфон существовать без разъема для наушников, начались примерно в ту самую минуту, как со сцены показали iPhone 7. Для подключения наушников к тому смартфону надо было пользоваться переходником. Хорошо, хоть он был в комплекте. После этого многие смартфоны начали выходить без разъема. Многие действовали по принципу ”а что, так можно было?”, в то время, как другие хотели просто попиариться, ведь в тот момент про смартфоны без mini jack говорили все, кому не лень. Сейчас еще есть устройства, выпускаемые с этим разъемом. И пока можно успеть купить их.

Лично я считаю, что отсутствие разъема на корпусе смартфона это не повод отказаться от его покупки, а скорее повод открыть для себя беспроводной звук. Пусть скептики и дальше говорят о том, что качества в таком звуке не больше, чем бензина в баках Tesla, но это действительно удобный и современный способ воспроизведения звука.

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Говорить о том, что качество сильно падает, не приходится, так как кодеки и форматы, которые поддерживают даже самые недорогие беспроводные наушники, позволяют передавать звук так, что 99,9 процентов простых пользователей не заметят разницы с проводным способом. Дальше уже в дело включается вопрос качества наушников, который мало общего имеет со способом подключения.

Я давно и надолго перешел на беспроводной звук и всем советую того же. Сейчас разница в качестве между моделями одной ценовой категории, но с разным типом подключения, не такая большая. Зато удобство перекрывает все мелкие недостатки, если они и будут.

Если подключение по проводу ваше все, вот несколько устройств, которые до сих пор выпускаются с разъемом для наушников, который, положа руку на сердце, занимает непростительно много места в и без того плотно набитом корпусе современного смартфона.

Samsung Galaxy S10

Вся серия прошлогодних смартфонов Samsung Galaxy S10 поддерживает проводное подключение наушников. Это несмотря на то, что смартфон поддерживает обратную зарядку, удобную именно для наушников и почти бесполезную в остальных случаях.

Обзор смартфона: Samsung Galaxy S10 - хороший, но с изъянами.

В комплекте со смартфоном идут наушники AKG. Этот бренд принадлежит Harman Kardon, которую несколько лет назад купил Samsung. Круг замкнулся.

Сам смартфон работает на чипсетах Qualcomm Snapdragon 855 или Exynos 9820 в зависимости от региона продаж. Так же он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и 1 ТБ встроенной памяти в максимальной версии.

Есть еще сканер отпечатков пальцев в экране, но меня он не впечатлил. По отклику он напомнил мне тот, что я встречал в версии Porsche Design на базе Huawei Mate 10. Работал он не быстро и вообще не всегда срабатывал. Обновления поправили дело, но не настолько, чтобы он мог сравниться со многими другими подобными решениями на рынке.

Huawei P30

В отличии от Huawei P30 Pro, который я считаю одним из лучших смартфонов прошлого года, его усредненная версия Huawei P30 была оснащена разъемом для наушников. Старший брат в отличии от нее работал с наушниками или через Bluetooth, или через USB Type-C.

Обзор смартфона: Флагман из флагманов или голый маркетинг?

Сам смартфон во всех своих исполнениях получился очень приятным. Во многом именно благодаря ему компания пока до сих пор может преодолевать трудности, которые у нее возникли с середины прошлого года. Она продолжает выпускать аналоги разновидностей этого смартфона, которые до сих пор очень актуальны, но при этом могут работать с сервисами Google. На мой взгляд, это очень элегантное решение и ”запас прочности” именно этого смартфона позволил компании самой остаться на плаву на международной арене. Я говорю даже не только о мобильном подразделении, так как и по основной телекоммуникационной деятельности компании был нанесен удар.

Huawei P30 оснащен мощным чипсетом Kirin 980 и 6,1-дюймовым дисплеем. Сканер отпечатков пальцев работает лучше, чем в Samsung Galaxy S10, но компания однозначно перемудрила с фирменными картами памяти. Хотя, зачем они нужны, если встроенной памяти и так достаточно.

На задней стенке находится три камеры, а на передней аккуратный вырез в дисплее, который я до сих пор ценю больше отверстия. Это относится не только к этому смартфону, а вообще в целом к дисплеям.

Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro

К смартфонам Xiaomi у меня несколько двоякое отношение. Заранее прошу прощения у любителей марки. Уважаю ваш выбор, но не могу разделить его. Впервые я столкнулся с этими смартфонами очень давно. Тогда они еще не были полностью коммерческим проектом и были овеяны ореолом романтики, бунтарства и движения против системы, которая не принимала новичков в свой клуб матерых волков.

Тогда некоторые модели мне очень понравились. Например, Mi 5S. Что-то в нем было. ДО него тоже были хорошие модели, но именно он мне понравился больше остальных. Потом появился Mi 6 и пошло-поехало. Он мне нравился уже меньше, потом появлялись новые модели, но нового в них ничего не появлялось (простите за игру слов). То новое, что было, смотрелось как-то странно, а еще эти проблемы с неймингом и большой набор Redmi. Короче, мне не зашло. Но не сказать, что у них есть разъем для наушников, нельзя, ведь это тоже флагман.

Многие скажут, что Mi 9T Pro является отличным соотношением цены и качества. Не буду спорить, останусь при своем мнении. За свои деньги он предлагает Snapdragon 855 (в версии Mi 9T будет Snapdragon 730), тройную камеру (максимум 48 Мп), безрамочный AMOLED-дисплей (6,39 дюйма, Full HD +), 20-мегапиксельную выезжающую фронталку, сканер отпечатков пальцев в экране, батарею емкостью 4000 мАч и, конечно, разъем для наушников.

Realme X2 Pro

В отличии от последних моделей Xiaomi, этот смартфон меня действительно приятно удивил. Не скажу, что он самый лучший, но для своей цены он имеет очень приятные характеристики и очень недурно работает.

Обзор смартфона: Realme X2 Pro — очередной «убийца флагманов»? Почти.

Больше всего порадовала его производительность и камера. Именно они произвели самое приятное впечатление, но не подводили и остальные параметры. Например, 12 ГБ оперативки и 256 встроенной памяти в максималке.

Кроме этого, он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED, Snapdragon 855 Plus, камерой на 64 Мп и быстрой 50-ваттной зарядкой Super VOOC, способной наполнить аккумулятор всего за 30 минут.

Может в чем-то он и проигрывает супер-флагманам, но за свои деньги он точно интересен и у него есть разъем для наушников.

Asus Zenfone 6

Последним аппаратом, который имеет разъем для наушников, который еще можно купить и который выделяется на фоне остальных, я могу назвать Asus Zenfone 6 с его интересной, но спорной камерой.

Обзор смартфона: ASUS представила ZenFone 6. Мы уже на него посмотрели

Напомню, камера этого смартфона не выезжает, а откидывается. То есть, основная камера превращается во фронталку. Так можно сэкономить на дополнительном фронтальном модуле и не искать компромисс, который уместится в сжатые рамки передней панели.

Вопросы были только к самому механизму. Когда он не мог закрыться, он начинал беспомощно болтаться. Выглядело это так себе и надо было сначала закрыть его рукой и только потом она начинала работать нормально.

Смартфон оснащен Snapdragon 855, 6 или 12 ГБ оперативной памяти и 64 или 265 ГБ постоянной памяти. Основной сенсор камеры на 48 Мп, а ширик на 13 Мп. Лично мне на хватило зума. Когда я пользовался смартфоном, то думал, что лучше бы установили его вместо широкоугольного модуля, так как основной модуль и так был достаточно широким. А вот за аккумулятор емкостью 5000 мАч спасибо!

В завершении давайте ответим на небольшой вопрос, чтобы понимать, насколько ваше мнение совпадает с этой подборкой. Ответьте, какой смартфон с разъемом для наушников вы считаете лучшим из приведенного списка. Любопытно будет изучить результаты. Ну и конечно, не забывайте заходить в наш Telegram-чат.