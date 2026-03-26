Samsung готовит необычный складной смартфон. Чтобы вы купили его вместо iPhone Fold

Складные смартфоны давно перестали быть экзотикой, но Samsung, похоже, решила, что одного формата мало. Не успели мы переварить утечку рендеров обычного Galaxy Z Fold 8, как в сеть слили изображения совершенно новой модели — Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide. Это так называемый «книжный» складной смартфон с широким экраном, и он может стать ответом на складной iPhone, который Apple якобы готовит к осени. Честно говоря, идея выглядит дерзко, если глубокий кризис внутри Samsung не помешает ей это сделать. Но если получится, то смартфон будет действительно интересным.

Каким будет Galaxy Z Fold 8 Wide

Рендеры опубликовал известный инсайдер OnLeaks, а первоисточником стал ресурс Android Headlines. Если коротко — представьте два Samsung Galaxy S25 Edge, сложенных корешком друг к другу. Получится примерно то, что нам показывают. Кодовое имя аппарата — H8, модельный номер — SM-F971U, и визуально он действительно напоминает книжку, а не привычный вертикальный «бутерброд» серии Fold.

Здесь важный момент: в отличие от обычного Z Fold 8, у которого на задней панели три камеры, широкая версия получит только два модуля. На практике это, скорее всего, означает, что Samsung убрала телеобъектив, оставив основной сенсор и ультраширик. Зато — если ориентироваться на спецификации Galaxy S25 Edge — основная камера Galaxy Z Fold 8 Wide может получить разрешение 200 Мп, а ультраширокоугольный модуль — 12 или 50 Мп. Для складного смартфона это очень серьёзная заявка.

Что известно о Samsung Galaxy Z Fold 8. Он вас разочарует.

Вот тут начинается самое интересное. Из-за нестандартных пропорций внешний дисплей получился компактным — всего 5,4 дюйма. Для сравнения: у Galaxy Z Fold 7 внешний экран 6,5 дюйма. Казалось бы, шаг назад. Но не спешите разочаровываться.

Дело в том, что внутренний экран Samsung Z Fold 8 Wide — 7,6 дюйма, и за счёт более широкого соотношения сторон он ощущается совсем иначе, чем вытянутый дисплей классического Fold. Фактически это почти планшетный формат, в котором удобно работать с двумя приложениями одновременно, читать документы и смотреть видео без раздражающих чёрных полос. На словах разница кажется небольшой, но по ощущениям это два разных устройства — примерно как обычная книга и блокнот. И то, и другое удобно, но для разных задач.

Самый тонкий складной смартфон Samsung

Согласно CAD-рендерам, габариты Galaxy Z Fold 8 Wide в разложенном виде составляют 123,9 × 161,4 × 4,9 мм, а в сложенном — 123,9 × 82,2 × 9,8 мм. Обратите внимание на толщину в раскрытом состоянии — меньше 5 миллиметров. Это делает аппарат одним из самых тонких складных смартфонов на рынке.

Вышли Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: характеристики, цены и дата выхода в России.

Честно говоря, цифры впечатляют. В сложенном виде устройство получается чуть шире обычного смартфона, но заметно короче — оно буквально умещается в ладони как портмоне. Другой вопрос, насколько удобно будет пользоваться 5,4-дюймовым внешним экраном для повседневных задач. Ответить на сообщение — без проблем. Но привычный скроллинг ленты, скорее всего, заставит вас раскрыть аппарат.

Официальных данных о начинке пока нет, но логика подсказывает, что Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide получит тот же процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и обычный Z Fold 8. Было бы странно выпускать устройство нового формата на старом чипе — это просто не имеет смысла с маркетинговой точки зрения.

По аккумулятору ожидается ёмкость около 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Учитывая два экрана и мощный процессор, батарея на 5000 мАч — это скорее необходимый минимум, чем щедрость. Впрочем, Samsung в последних поколениях Fold заметно улучшила энергоэффективность, так что паниковать пока рано.

Когда выйдет и сколько будет стоить Galaxy Z Fold 8 Wide

А вот здесь начинаются не самые приятные новости. На фоне глобального дефицита оперативной памяти и флеш-накопителей цены на комплектующие растут, и аналитики допускают, что цена Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide окажется сопоставимой со стоимостью обычного Z Fold 8. То есть речь идёт о флагманском ценнике без каких-либо скидок на новизну формата.

Кому нужен смартфон со стилусом. Даже Samsung постепенно от него отказывается.

На практике это означает, что складной Samsung широкого формата, вероятнее всего, будет стоить в районе 150–180 тысяч рублей на старте продаж (если экстраполировать текущие цены линейки Fold). Не самая демократичная сумма — но, с другой стороны, вы получаете принципиально новый форм-фактор и фактически мини-планшет в кармане.

Ожидается, что Samsung представит Z Fold 8 Wide вместе с обычным Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 на мероприятии Samsung Unpacked в июле или августе. То есть до официального анонса осталось несколько месяцев.

Главный конкурент — складной iPhone от Apple, который, по слухам, покажут в сентябре. Получается, Samsung хочет выйти на рынок раньше и застолбить нишу «книжных» складных устройств до того, как Apple заберёт всё внимание. Стратегия понятная: кто первый — тот и задаёт стандарт.

Если вы давно смотрите в сторону складных смартфонов, но вас смущал вытянутый формат классического Fold — широкая версия может оказаться именно тем компромиссом, которого не хватало. Компактный корпус в сложенном виде, полноценный широкий экран внутри и топовая начинка — на бумаге всё выглядит правильно.

Но есть нюансы. Маленький внешний экран 5,4 дюйма — это серьёзное ограничение для тех, кто привык пользоваться телефоном, не раскрывая его. Две камеры вместо трёх — тоже компромисс, хоть и понятный с точки зрения толщины устройства. Ну и цена, которая почти наверняка будет кусаться.

Честно говоря, я бы дождался живых обзоров и реальных тестов автономности — потому что именно время работы от аккумулятора традиционно остаётся слабым местом складных устройств. А пока можно спокойно следить за утечками: до Unpacked они точно не закончатся.