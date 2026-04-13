Apple ещё даже не показала свой складной iPhone, а другие компании уже хвастаются готовым продуктом. Так, недавно OPPO выпустила смартфон без складки на экране, как того хотели в Apple, а сегодня Huawei официально анонсировала Pura X Max — первый в мире смартфон в так называемом «широком» складном форм-факторе. Том самом, который Apple, по слухам, готовит к осенней презентации. Старт продаж назначен на 20 апреля, и пока что только в Китае. Но сам факт показателен: Huawei не просто конкурирует с Apple — она буквально опережает её на полгода с тем же самым дизайном. Широкий внутренний экран, компактный внешний, горизонтальная раскладушка-книжка как iPhone Fold.

Huawei представила новый складной смартфон в стиле iPhone Fold. Фото: beebom.com

ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В MAX НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ТЕЛЕГА ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ

Что за смартфон Huawei Pura X Max и чем он отличается от Pura X

Здесь важно не путать. Huawei Pura X, вышедший в марте 2025 года, — это вертикальная раскладушка с 6,3-дюймовым внутренним экраном и крошечным квадратным дисплеем 3,5 дюйма снаружи. По сути, аналог Samsung Galaxy Z Flip — компактный и необычный, но не про многозадачность.

Китайцы явно подсмотрели дизайн у iPhone Fold, который еще не вышел

Pura X Max — совершенно другое устройство. Это горизонтальная «книжка» с внутренним экраном 7,69 дюйма (WQHD+, соотношение сторон примерно 16:11) и внешним дисплеем 5,5 дюйма. В разложенном виде — почти планшет. В сложенном — вполне обычный, хоть и широковатый смартфон.

Под капотом — новый чип Kirin 9030 с 9-ядерной архитектурой, который также ожидается в серии Pura 90. По конфигурациям памяти Huawei не скупится, ведь доступны следующие варианты:

  • 12/256 ГБ.
  • 12/512 ГБ.
  • 16/512 ГБ.
  • 16 ГБ/1 ТБ.

Цветовая палитра — пять вариантов: «Межзвёздный синий», «Оливковое золото», «Призрачный чёрный», «Белый ноль градусов» и, конечно, «Яркий оранжевый», потому что в 2026 году без оранжевого уж точно никак нельзя. Полные характеристики Huawei Pura X Max пока не раскрыты — выдали только базовую информацию. Но общая картина понятна: это прямой конкурент будущего iPhone Fold.

iPhone Fold vs Huawei Pura X Max — сравнение характеристик

iPhone Fold (или iPhone Ultra?) ожидается осенью 2026, поэтому сравниваем на основе утечек и инсайдов. Huawei тоже раскрыла не всё, но ключевые параметры складного смартфона уже известны.

ПараметрHuawei Pura X MaxiPhone Fold (ожидается)
Внутренний экран7,69 дюйма, WQHD+, ~16:11~7,8 дюйма, 4:3
Внешний экран5,5 дюйма~5,5 дюйма
ПроцессорKirin 9030 (9 ядер)Apple A20 Pro (2 нм, GAA)
ОЗУ12/16 ГБ12 ГБ LPDDR5X
Накопитель256/512 ГБ/1 ТБ256/512 ГБ/1 ТБ
Основная камераНет данных (у Pura X — 50 МП)2 по 48 МП (широкая + ультраширокая или теле)
БиометрияПредположительно сканер отпечаткаTouch ID в кнопке питания (без Face ID)
Толщина (сложен/разложен)Нет данных~9–9,5 мм / ~4,5 мм
ОСHarmonyOSiOS 27
ЦенаНе объявленаОт $1 999 (~200 тыс. руб. в РФ)
ДоступностьКитай, с 20 апреля 2026Глобально, осень 2026

На бумаге устройства удивительно похожи по формату. Оба — горизонтальные раскладушки с внутренним экраном около 7,7–7,8 дюйма и внешним на 5,5 дюйма. Разница — в деталях. Но новая раскладушка Huawei уже в продаже, а еще предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. При этом работает на HarmonyOS без Google-сервисов, а Kirin 9030, при всех улучшениях, производится не по самому передовому техпроцессу.

Apple обещает рекордно тонкий корпус (4,5 мм в разложенном виде), процессор A20 Pro на 2-нанометровом техпроцессе и практически незаметную складку. Но за это придётся заплатить минимум $2000 — и ещё полгода подождать. Разница очевидна.

Почему все копируют Айфон

Широкие складные смартфоны — это не просто очередной тренд. Это ответ на конкретную проблему: традиционные устройства вроде Galaxy Z Fold имеют узкий и неудобный внешний экран. Пользоваться им в сложенном виде — то ещё удовольствие. «Широкий» формат решает эту проблему: в сложенном виде телефон выглядит и работает как обычный смартфон, а в разложенном превращается в мини-планшет.

Стоило Apple заикнуться о выпуске iPhone Fold — и все вдруг начали выпускать похожие устройства

И здесь показательно, как рынок реагирует на Apple, даже когда та ещё ничего не выпустила. Достаточно было утечек про iPhone Fold с широким форм-фактором — и понеслось. Samsung готовит Galaxy Z Fold Wide, который, по слухам, покажут 22 июля. Oppo работает над Find N7 в аналогичном дизайне. Honor тоже замечен в подготовке широкого складного устройства.

Ситуация до боли знакомая: Apple задаёт направление — Android-бренды бегут реализовывать его первыми. Так было с вырезом в экране, с Dynamic Island, с «островком» камер. Теперь то же самое происходит со складными смартфонами. Huawei в этой гонке оказалась самой быстрой — Pura X Max вышел раньше iPhone Fold на полгода.

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ И ЧИТАЙ ВСЕ СТАТЬИ О СМАРТФОНАХ РАНЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ

Стоит ли ждать iPhone Fold или уже смотреть на Huawei

Если коротко — зависит от того, в какой вы экосистеме и насколько терпеливы. Так, Huawei Pura X Max — устройство для энтузиастов и тех, кому интересно попробовать новый форм-фактор прямо сейчас. Но есть нюансы: аппарат продаётся только в Китае, работает на HarmonyOS без привычных Google-сервисов, а о глобальных продажах речи не идёт. Если вы готовы заморочиться с доставкой и адаптацией софта — это шанс получить «iPhone Fold» на полгода раньше всех.

Есть ощущение, что идея купить новый складной Huawei не так уж плоха

iPhone Fold выйдет ориентировочно в сентябре-декабре 2026 года. Цена стартует от $2 000 в США, а в России через реселлеров — примерно 200 тысяч рублей за версию на 256 ГБ. За эти деньги Apple обещает рекордную тонкость, незаметную складку, мощнейший процессор и полную интеграцию с экосистемой. Для тех, кто уже живёт в мире iPhone, iPad и Mac, — это будет логичная, хоть и очень дорогая покупка.

Одно можно сказать точно: 2026 год станет переломным для складных смартфонов. Huawei сделала первый ход. Теперь слово за Apple. Пишите в нашем Телеграм-чате, что думаете по поводу новинки.