Самый большой слив характеристик Google Pixel 8a рассказал о нем почти все, включая цену

По мере приближения конференции для разработчиков Google I/O 2024, которая состоится 14 мая, ажиотаж вокруг потенциального представления Google Pixel 8a достигает апогея. Фанаты марки гадают каким же будет новый смартфон, в выходе которого можно не сомневаться. А у нас появилась новая значительная утечка, предлагающая, возможно, самый подробный взгляд на характеристики долгожданного телефона среднего класса от Google. В ней раскрыты, если не все, то точно многие особенности новинки, которые волнуют почти всех.

Каким будет Google Pixel 8a

Источником этой утечки стал пользователь X/Twitter (запрещена на территории Российской Федерации) @MysteryLupin, который поделился, судя по всему, переведенным документом с полным списком технических характеристик Pixel 8a. Кроме того, автор опубликовал рекламное изображение, на котором указаны европейские цены на устройство, а также потенциальная скидка для тех, кто оформит предварительный заказ на телефон.

В соответствии с более ранними слухами, Google Pixel 8a, похоже, получил самое значительное обновление в области дисплея. В просочившейся спецификации указано, что 6,1-дюймовый дисплей имеет более плавную частоту обновления 120 Гц, высокую пиковую яркость 2000 нит и защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. Указанные размеры и вес Pixel 8a предполагают немного меньший форм-фактор, чем у Pixel 7a.

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Какой процессор в Гугл Пиксель

Ожидается, что Pixel 8a будет оснащен тем же мощным чипсетом Tensor G3, что и флагманская серия Pixel 8, в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Утечка информации предполагает, что телефон будет доступен со 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Что касается передней камеры, утечка указывает на основной датчик с разрешением 64 Мп и дополненный сверхширокоугольным объективом на 13 Мп, как в Pixel 7a. Фронтальная камера на 13 Мп также, похоже, не изменилась. Опираясь на то, к чему нас приучила Google, мы можем ожидать появления ряда умных инструментов для редактирования фотографий на базе искусственного интеллекта, которые будут сопровождать Pixel 8a.

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Как долго обновляется Google Pixel

Хотя это и не включено в просочившийся документ, предыдущие отчеты предполагают, что Pixel 8a будет предлагать впечатляющие семь лет обновлений программного обеспечения, что ставит его на один уровень с моделями Pixel 8 премиум-класса.

В характеристиках также указана защита от воды и пыли IP67, что обеспечивает долговечность телефона. Ожидается, что для быстрой передачи данных Pixel 8a будет поддерживать порт USB 3.2 Type-C и Wi-Fi 6E. С точки зрения безопасности, телефон включает в себя как сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, так и возможность разблокировки по лицу.

Утечка показывает, что Pixel 8a может появиться в более широком диапазоне цветов, чем первоначально ожидалось. Варианты цвета указаны как «Вулканический черный», «Фарфор», два оттенка синего («Синий» и «Лазурный») и два оттенка зеленого («Зеленый» и «Алоэ»).

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Сколько будет стоит Google Pixel 8a

Цена Pixel 8a — это последняя часть головоломки, которой нам не хватает, чтобы составить полное представление об этом телефоне. Хотя более ранние сообщения намекали на определенное повышение цен, более поздняя утечка предположила, что цена в США может остаться на уровне около 500 долларов. Однако на рекламном изображении, опубликованном @MysteryLupin, указана стартовая цена в Европе — 549 евро. Это немного выше, чем у Pixel 7a, что заставляет задуматься, вырастут ли цены и в других странах.

Несмотря на то, что мы получили все характеристики, есть некоторые опасения что они могут поменяться перед выходом. Впрочем, скорее всего телефон будет именно таким, как мы описали выше. Новинка точно вызовет большой интерес и будет пользоваться популярностью в продаже. С каждым годом смартфонов Google Pixel продается все больше. В течение последних нескольких поколений компаний сделал многое для того чтобы привести линейку в порядок. Это отразилось на продажах исключительно положительном образом.

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Купить телефон в России, как и предыдущие модели, будет можно. Назвать точную цену пока сложно, ведь она будет зависеть от того за сколько его смогут купить продавцы. Напомню, Google пиксель официально не продается в России и будет привозится по схеме параллельного импорта мелкими и крупными продавцами.