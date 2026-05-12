На смартфонах Google Pixel есть функция Quick Tap — двойное постукивание по задней панели запускает выбранное действие. Удобная штука для скриншотов, включения фонарика или быстрого запуска приложений. Проблема в том, что Quick Tap — эксклюзив Pixel, а на остальных Android-смартфонах её нет, пускай система и позволяет использовать секретные функции кнопки питания. Но бесплатное приложение Tap, Tap решает эту проблему и даже превосходит оригинал.

Что такое Quick Tap и почему его нет на вашем смартфоне

Quick Tap — встроенный жест Android на смартфонах Google Pixel. Вы дважды стучите пальцем по задней крышке телефона, и он выполняет одно заранее выбранное действие: делает скриншот, включает фонарик, открывает приложение или ставит музыку на паузу. Жест работает за счёт акселерометра и гироскопа — датчики распознают характерный паттерн постукивания, отличая его от случайных касаний в кармане.

Функция доступна начиная с Pixel 4a (5G) и новее. На Samsung, Xiaomi, OnePlus и других производителях её официально нет. У Samsung есть похожая возможность через модуль RegiStar из набора Good Lock, но с ограничениями.

Что умеет приложение Tap, Tap на Android

Tap, Tap — это открытый порт функции Quick Tap из Android 12, который работает на любом устройстве с Android 7.0 и новее. Приложение не просто копирует возможности Pixel, а расширяет их в нескольких важных направлениях.

Главное преимущество — поддержка двух жестов: двойного и тройного постукивания. У Quick Tap на Pixel доступен только двойной тап с одним единственным действием. В Tap, Tap на каждый жест можно назначить сразу несколько действий, и приложение будет выполнять нужное в зависимости от условий. Например:

Двойной тап на экране блокировки включает фонарик

Двойной тап во время воспроизведения музыки переключает трек

Двойной тап в остальных случаях делает скриншот

Всего в приложении больше 50 действий: включение фонарика, скриншот, вызов ассистента, открытие камеры, отклонение вызова и многое другое. Дополнительные действия системного уровня можно разблокировать через приложение Shizuku или при наличии root-доступа.

Самая полезная функция приложения Tap, Tap

Одна из самых полезных функций Tap, Tap — так называемые «ворота» (gates). Это условия, при которых жесты блокируются. Если вы замечаете, что телефон случайно реагирует на постукивания, можно задать ограничения: например, блокировать жест, когда открыта клавиатура, когда устройство лежит на столе или когда экран выключен.

Также Tap, Tap позволяет менять чувствительность постукивания и выбирать размер устройства для более точного распознавания жестов. Это особенно полезно, если вы часто меняете чехлы — для толстого защитного кейса нужна одна чувствительность, для тонкого или без чехла — другая.

Как установить и настроить Tap, Tap на Android

Приложения нет в Google Play — его нужно скачать с GitHub разработчика. Вот порядок действий:

Перейдите на страницу Tap, Tap на GitHub и скачайте последний APK-файл из раздела Releases При запросе разрешения на установку из неизвестных источников откройте настройки и разрешите установку После установки откройте приложение и пройдите начальную настройку, выдав необходимые разрешения Дважды постучите по задней панели смартфона, чтобы активировать жест На главном экране приложения отключите оптимизацию батареи для Tap, Tap — иначе система может завершить работу приложения в фоне

После этого нужно выдать два дополнительных разрешения:

Разрешение на отображение поверх других приложений: Настройки, Приложения, Tap, Tap, меню из трёх точек, Разрешить ограниченные настройки. Затем в разделе «Дополнительно» включите «Отображение поверх других приложений». На Samsung этот пункт называется «Появление сверху»

Разрешения специальных возможностей: Настройки, Специальные возможности, Tap, Tap — включить. Затем аналогично включить Tap, Tap Secondary Service

Когда все разрешения выданы, вернитесь в приложение и убедитесь, что переключатель Enable Tap, Tap активен. Выберите Double Tap Actions, добавьте нужное действие и при желании задайте условие, при котором оно будет срабатывать. Действие без условий становится действием по умолчанию — оно выполняется, когда ни одно из условий других действий не выполняется. Порядок действий в списке имеет значение: действие без условий должно стоять последним. Для тройного постукивания повторите те же шаги в разделе Triple Tap Actions.

Двойное постукивание:

На экране блокировки — включает фонарик

Во время воспроизведения музыки — переключает на следующий трек (удобно на пробежке, не доставая телефон)

В остальных случаях — делает скриншот

Тройное постукивание:

Во время воспроизведения музыки — возвращает на предыдущий трек

В остальных случаях — открывает Google Карты с маршрутом до дома

Такая связка превращает заднюю панель телефона в полноценный контроллер для самых частых действий.

Кому стоит скачать Tap, Tap

Приложение будет полезно в двух случаях. Первый: вы пользуетесь смартфоном не от Google и хотите получить жест двойного постукивания, которого у вас нет. Второй: у вас Pixel, но стандартный Quick Tap кажется слишком ограниченным: одно действие на один жест, без условий и без тройного тапа.

Стоит учитывать несколько моментов. Приложение устанавливается не из Google Play, а через APK с GitHub — это требует ручного обновления в будущем. Также Tap, Tap использует службу специальных возможностей, что на некоторых оболочках (особенно MIUI и HyperOS) может конфликтовать с агрессивной оптимизацией батареи. Впрочем, Google добавила в Chrome эксклюзивную функцию Pixel, и это не первый случай, когда хорошие возможности Pixel расходятся по всей экосистеме Android — пусть и не всегда официально.