Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году и почему 128 ГБ уже не хватает

За последние пару лет новости о смартфонах всё чаще звучат как сводки с фронта. Цены ползут вверх, процессоры нагреваются сильнее, чем хотелось бы, а реально заметных улучшений между поколениями становится всё меньше. Но вот вам одна по-настоящему приятная тенденция: по данным аналитиков , средний объём памяти в смартфонах в 2026 году заметно вырастет. И речь не про маркетинговые обещания, а про вполне конкретные цифры и решения крупнейших производителей. Правда, не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Я уже рассказывал почему нельзя покупать смартфон с небольшим количеством памяти. Сейчас давайте разберёмся, что на самом деле стоит за этим прогнозом.

Сколько памяти в iPhone 17 и Galaxy S26

Я уже давно говорю, что 128 ГБ хватает разве что на самое базовое использование, а для нормальной жизни с кучей приложений, фотографий и видео нужно минимум 256 ГБ. И, судя по всему, производители наконец-то со мной согласились. Apple в iPhone 17 подняла стартовый объём с 128 до 256 ГБ, Samsung в Galaxy S26 сделала то же самое после многих лет упорства с базовыми 128 ГБ, а некоторе китайские бренды и вовсе продвигается с версиями на 512 ГБ как основными.

Сколько памяти реально нужно смартфону в 2026 году и почему нельзя ее заполнять.

На практике это означает, что 256 ГБ становятся новым стандартом для флагманов. И знаете, я не могу сказать, что это произошло слишком рано.

Почему смартфонам нужно всё больше памяти

Тут сошлись сразу два фактора. Во-первых, производители NAND-памяти обновляют технологические процессы, и выпускать чипы маленького объёма им становится просто невыгодно. Модели на 64 ГБ уже почти исчезли, а 128 ГБ постепенно уходит следом. Это не забота о покупателе, а банальная экономика производства.

Во-вторых, и это куда интереснее, появился новый потребитель памяти. Локальные ИИ-модели, которые сейчас активно внедряют Apple, Samsung и HUAWEI, требуют от 40 до 60 ГБ системного хранилища просто для обработки данных. Если вам казалось, что 128 ГБ ещё хватает, попробуйте мысленно вычесть оттуда 50–60 ГБ под систему и искусственный интеллект в смартфоне, и прикиньте, сколько останется на фотографии и приложения. Спойлер: немного.

OpenClaw на смартфоне. Что такое EllaClaw от TECNO и как он работает

Хватит ли 128 ГБ памяти в смартфоне

По прогнозу TrendForce, к концу 2026 года смартфоны на 128 ГБ могут окончательно уйти из основного сегмента Android, а 256 ГБ закрепится как стандартная конфигурация. Скажу честно, для меня это скорее хорошая новость, чем повод для ностальгии. 128 ГБ в 2026 году ощущается примерно так же, как 32 ГБ ощущались года три назад, то есть вроде бы работает, но постоянно приходится что-то удалять.

Другое дело, что исчезновение бюджетных вариантов означает рост цен на смартфоны. Если раньше можно было взять флагман в версии на 128 ГБ и сэкономить, то теперь самая доступная конфигурация будет на 256 ГБ, а значит, и ценник соответственно выше.

Какой объём памяти выбрать в смартфоне

Да, но с оговорками. С одной стороны, больше памяти в телефоне это всегда хорошо, и пользователю от этого только лучше. С другой, не стоит забывать, что рост объёма хранилища во многом продиктован не заботой о вас, а тем, что производителям нужно куда-то складывать свои ИИ-модели. По сути, часть этих дополнительных гигабайтов вы даже не увидите, они будут заняты системой.

На фоне общего подорожания смартфонов в 2026 году увеличение памяти выглядит одним из немногих действительно позитивных изменений. Но лично я бы не стал называть это щедростью со стороны производителей. Скорее, это необходимость, красиво упакованная в маркетинг.