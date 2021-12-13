Сколько стоит самый мощный в мире Android-смартфон? Спойлер: вдвое дешевле, чем iPhone

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Иван Кузнецов 0

Когда речь заходит о самом мощном смартфоне, обычно большинство представляете себе iPhone. Несмотря на то что первое время аппараты Apple уступали устройствам на Android, в конце концов, в Купертино вывели их производительность на недосягаемый для всех остальных уровень. Но кто сказал, что Айфоны должны лидировать бесконечно долго? Qualcomm — производитель процессоров для Android-смартфонов — выпустил свой новый чипсет Snapdragon 8 Gen 1, и кое-кто из брендов уже выпустил смартфон на его базе. Вам же осталось его просто приобрести. Тем более, что стоит он сущие копейки. По меркам флагманов, конечно.

Moto X30

Это самый мощный смартфон в мире. А стоит он сущие копейки. Нет, ну правда

Смартфон, о котором я говорю, называется Moto Edge X30. Да, было довольно странно узнать, что первый аппарат на базе Snapdragon 8 Gen 1 выпустила Mototola. Но тем интереснее новинка. Ведь вместе с самой мощной на рынке начинкой вы получите ещё и устройство от крайне нетипичного производителя.

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Несмотря на то что Snapdragon 8 Gen 1 — это процессор 2022 года, Motorola каким-то невероятным образом удалось отхватить себе достаточно большую поставку, чтобы выпустить первую партию флагманских смартфонов. Очевидно, что ей пришлось побороться с остальными производителями. Ведь обычно пальму первенства берёт Xiaomi или Samsung.

Первый смартфон на Snapdragon 8 Gen 1

Moto

Кто бы мог подумать, что Motorola первой в мире выпустит смартфон на Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 — это первый процессор, построенный по 4-нм техпроцессу. Это делает его мощнее на 20% и энергоэффективнее на 30% Snapdragon 888. Даже Apple, которая является неоспоримым лидером рынка мобильных процессоров, по-прежнему сидит на 5-нм техпроцессе. А значит, её решения менее совершенны, чем у Qualcomm.

Этот апгрейд не прошёл даром. Благодаря новому «камню» Moto Edge X30 получает в AnTuTu самую высокую оценку — 1 060 000 баллов. Это рекордный показатель производительности. На втором месте числится Black Shark 4 Pro+ на базе Snapdragon 888 Plus, но он зарабатывает на 200 тысяч баллов меньше. Так что прирост производительности и правда вышел достойным.

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Остальные характеристики Moto Edge X30 выглядят не менее впечатляюще:

  • Дисплей — 6,8 дюйма, OLED, 144 Гц
  • Память — 8/128, 12/256 ГБ (LPDDR5)
  • Камера — 50 Мп (основная), 60 Мп (фронталка)
  • Аккумулятор — 5000 мА*ч, 68 Вт — зарядка
  • ОС — MYUI 3.0 (на базе Android 12)

Дизайн Moto Edge X30, будем честны, довольно проходной. Он типичен для смартфонов Motorola, но никак не выделяется на фоне всех остальных. Другое дело, что заморачиваться над внешностью смартфона, который стоит плюс-минус так же, как и продвинутые середняки, — это уже слишком. Ведь железо железом, но рисовать уникальный дизайн дорогого стоит.

Какой флагман купить в 2022

Ali

Покупать на АлиЭкспресс выгоднее всего. Но доставку обещают только в январе

Цена Moto Edge X30 — 35 тысяч рублей. Конечно, производитель заявил более высокий прайс — целых 600 долларов, — но на АлиЭкспресс уже появились предложения со скидками. Таким образом купить самый мощный смартфон на Android теперь можно почти на 5к дешевле по промокоду VK3000DEC (если промокод не сработает, используйте тот, что мы приводим ниже). Это ли не чудо? Особенно в предновогодний период.

Стоит ли покупать Moto Edge X30? Вопрос спорный. С одной стороны, это довольно проходной с виду смартфон, который никто не узнает. Достав его из кармана, вы никого не удивите, а единственным человеком, который знает, что это самый мощный смартфон на рынке, будете вы сами. Чушь, скажете? Возможно, но для кого-то это имеет определяющее значение.

Для наших читателей, которые ещё ничего не покупали на AliExpress, доступен эксклюзивный промокод appleinsiderDec. Он даёт скидку в размере 250 рублей при покупке от 500 рублей, а действителен будет весь декабрь.

Так что, если отбросить предрассудки об узнаваемости, мы получим очень хорошее сочетание цены и характеристик. Я бы даже сказал лучшее на рынке. Потому что сегодня за эти деньги вы сможете разе что купить флагман на Android предыдущего поколения на процессоре Snapdragon 888 или, если очень повезёт, то на Snapdragon 888 Plus.

Так что, если хотите знать моё мнение, то да, я бы его купил. Особенно сейчас, когда других флагманов не предвидится даже на горизонте. Из-за дефицита процессоров, который образовался на рынке, ни Xiaomi, ни Samsung, ни кто-либо другой не выпустят свои аппараты раньше января, а то и февраля. Поэтому, купив Moto Edge X30, вы как минимум пару месяцев сможете щеголять самым топовым устройством в сегменте.

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