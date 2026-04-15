Смартфоны с батареями на 10 000 мАч существовали и раньше, вот только выглядели они как кирпичи и были исключительно в защитных корпусах. Толстые, тяжелые, ориентированные на строителей и и представителей других рабочих профессий. Носить такой в кармане было физически некомфортно. Но потом появились кремний-углеродные аккумуляторы. Новая технология позволила упаковать значительно больше емкости в тот же объем. И рынок изменился: теперь 10 000 мАч помещаются в обычный тонкий корпус. HONOR в этой гонке идет дальше всех, а скоро может установить новый рекорд.

Смартфоны с самой большой батареей

Еще пару лет назад список смартфонов с аккумулятором на 10 000 мАч состоял исключительно из защищенных бронефонов. Сегодня ситуация принципиально другая. Вот актуальные смартфоны с большой батареей в обычном корпусе:

Все эти модели занимают в рейтинге смартфонов с самым большим аккумулятором верхние строчки. Объединяет их одно: кремний-углеродная технология, которая сделала такую емкость возможной в стандартном корпусе без лишних килограммов.

Купить realme P4 Power

Смартфон с самым мощным аккумулятором от HONOR

Пока лидером в линейке HONOR по автономности остается смартфон HONOR Power 2. Батарея на 10 080 мАч при умеренном использовании обеспечивает около трех суток без зарядки. В цифрах от производителя это выглядит так: почти сутки непрерывного просмотра видео на одном заряде. Зарядка мощностью 80 Вт возвращает смартфон к жизни достаточно быстро, чтобы долгое ожидание у розетки не стало привычкой. Стоит он порядка 29 000 ₽ на AliExpress.

Купить HONOR Power 2

Но HONOR не останавливается. По данным инсайдера Digital Chat Station, в 2026 году выйдет смартфон HONOR Power 3 с батареей еще большей емкости. По разным утечкам, речь идет о цифрах от 11 000 до 15 000 мАч. Если HONOR действительно выпустит устройство с таким аккумулятором в компактном корпусе, это будет новый рекорд для обычных смартфонов.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Характеристики HONOR Power 3

Про аккумулятор HONOR Power 3 уже сказано выше, но смартфон — это не только батарея. Полный обзор возможностей предшественника HONOR Power 2 показывает, на каком уровне будет новая модель. По данным утечек, телефон HONOR Power 3 получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 на 2-нанометровом техпроцессе. Это флагманский чип следующего поколения, а не бюджетное решение. Дисплей — 6.89 дюйма, QHD+ OLED с частотой обновления 185 Гц. Для сравнения: у большинства конкурентов в этом сегменте экраны с частотой 120 Гц.

Из других деталей, которые просочились в сеть: 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и полноценная водозащита. Точные данные по камерам и памяти пока не появлялись. HONOR с мощной батареей в лице Power 3 обещает стать устройством, у которого нет явных компромиссов: флагманский чип, большой качественный экран и рекордный аккумулятор в одном корпусе. Все характеристики остаются неподтвержденными до официального анонса, так что относитесь к ним как к ориентиру, а не как к финальным спецификациям.

Когда выйдет смартфон с самым большим аккумулятором

Дата выхода HONOR Power 3 официально не объявлена. По утечкам, смартфон может появиться в конце 2026 года: предположительно в ноябре или декабре. Характеристики также неподтвержденные: известны только данные инсайдеров, а не официальные анонсы.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

HONOR Power 3 в России появится позже китайского релиза. И вряд ли официально. Купить HONOR Power 3 при выходе можно будет через AliExpress или магазины, работающие с параллельным импортом. Цена пока неизвестна, но Power 2 в момент выхода стоил в районе 25 000 рублей в китайских магазинах. Новинка, очевидно,будет дороже.