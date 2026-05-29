Одним из лучших недорогих смартфонов для игр в 2026 году является POCO X8 Pro, в обзоре которого мы рассказали обо всех нюансах бестселлера. Но слава этой модели не даёт покоя другим брендам. Так, в Китае показали смартфон HONOR WIN Turbo, и название обещает игровую модель с упором на мощность. На деле это переименованный Honor Power 2 с минимальными правками и заметно выросшей ценой. Разбираемся, что реально поменялось и кому такой аппарат вообще интересен.

Что такое Honor WIN Turbo на самом деле

Главный сюжет анонса в том, что WIN Turbo — не продолжение настоящих флагманов WIN-серии, а косметическая переработка модели Honor Power 2, вышедшей в начале года. С предыдущими WIN и WIN RT, у которых были батареи на 10 000 мАч и серьёзная начинка, у новинки общего мало, кроме названия. Так, обычный Honor WIN, который сейчас продаётся на AliExpress примерно за 40 000 ₽, можно назвать каким-никаким флагманом, здесь же — средний класс.

Из реальных отличий от Power 2 — слегка переделанный блок камер, другие цвета корпуса и пара формальных правок. Honor переименовала чип Dimensity 8500 Elite в 8500 Racing Edition и урезала ёмкость аккумулятора на 80 мАч, чтобы за Honor Power 2 сохранилось звание самого «батарейного» смартфона бренда. То есть это маркетинговая перестановка, а не технологический рывок.

Характеристики Honor WIN Turbo: процессор, дисплей, аккумулятор

Если отбросить нейминг, перед нами крепкий смартфон с упором на автономность. Ключевое здесь — аккумулятор на 10 000 мАч, что заметно выше типичных 5000 мАч у большинства телефонов, плюс зарядка на 80 Вт и реверс на 27 Вт.

Экран: AMOLED 6,79 дюйма, 2640 × 1200, 120 Гц, до 1800 нит яркости

Чип: MediaTek Dimensity 8500 Racing Edition (4 нм)

Память: от 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, есть версии с 16 ГБ и 512 ГБ

Камеры: основная 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольная 5 Мп, фронталка 16 Мп

Батарея: 10 000 мАч, зарядка 80 Вт, реверс 27 Вт

Защита от воды и пыли по стандарту IP66/68/69/69K

Прошивка: Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10

Есть и приятные мелочи для повседневности: ИК-пульт для управления техникой, NFC для бесконтактной оплаты и стереодинамики. Вес при такой батарее ожидаемо немаленький — 216 граммов. В целом, это очередной аналог POCO X8 Pro, который сейчас на AliExpress стоит неожиданно мало (примерно 20 000 ₽).

Сколько стоит Honor WIN Turbo и почему цена выросла

Здесь и кроется главная претензия к новинке. Цены ощутимо подросли по сравнению с Power 2: если базовая версия Power 2 на 12/256 ГБ стартовала с 2699 юаней, то за WIN Turbo с такой же памятью просят уже 3599 юаней.

По официальному прайсу для Китая расклад такой: версия 12/256 ГБ — 3299 юаней (примерно от 34 500 ₽ в России по прямой конвертации, но реальная цена ввоза будет ниже за счёт оптовых курсов), 12/512 ГБ — 3599 юаней, а старшая 16/512 ГБ — 4199 юаней. Продажи в Китае уже стартовали, при этом официально на российский рынок модель не заявлена.

Кому подойдёт Honor WIN Turbo, а кому лучше выбрать другой смартфон

Honor WIN Turbo подойдёт тем, кому в первую очередь нужна огромная автономность и большой яркий экран, а игровая составляющая и громкое имя — дело десятое. Это телефон-«долгожитель», который комфортно переживает день-два активного использования без розетки.

А вот за маркетинговую приставку Turbo переплачивать смысла нет: настоящего игрового охлаждения тут не появилось, зато ценник заметно вырос относительно почти идентичного Power 2. Если важна именно цена за характеристики, разумнее присмотреться к самому Power 2 или взять POCO X8 Pro, не мороча голову.

Итог простой: перед нами не новый класс устройств, а переименованная модель с поднятой ценой. Сам по себе смартфон с батареей на 10 000 мАч и нормальным экраном выглядит логично, но название WIN Turbo обещает больше, чем модель в реальности предлагает.