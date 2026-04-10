HUAWEI готовится к одному из главных анонсов года. Серия Pura — это всегда про камеры, дизайн и желание доказать, что китайский производитель умеет делать флагманы не хуже Samsung и Apple, несмотря на санкции. Предыдущее поколение задало высокую планку, и мы подробно рассказывали о том, чем хороши смартфоны серии HUAWEI Pura 80 и сколько они стоят. Теперь интересно посмотреть, каким будет HUAWEI Pura 90. Тем более что вокруг новой серии уже накопилось немало неожиданных новостей.

Последние новости о HUAWEI Pura 90

Начнем с того, чего не будет. О базовом смартфоне HUAWEI Pura 90 не сказано практически ни слова: ни официально, ни в утечках. Возможно, он выйдет позже, возможно, его не будет вовсе. HUAWEI пока не комментирует. А вот HUAWEI Pura 90 Ultra отменен. Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что один из производителей отменил Ultra-смартфон, который планировался к апрельскому анонсу.

Учитывая, что OPPO и vivo уже показали свои Ultra-модели, речь явно о HUAWEI. Причина прозаична: модель в разработке почти ничем не отличалась от Pro Max, и выпускать ее отдельно просто не было смысла. Итого на старте серии выйдут два смартфона: HUAWEI Pura 90 Pro и HUAWEI Pura 90 Pro Max. И судя по тому, что уже известно, скучными они не будут. По крайней мере внешне.

Характеристики HUAWEI Pura 90

Официальных характеристик пока нет, HUAWEI раскроет их на презентации. Но из утечек и официальных тизеров уже складывается довольно полная картина. Дизайн HUAWEI Pura 90 Pro и Pro Max сохраняет фирменный треугольный модуль камеры с закругленными углами — узнаваемую черту серии. Новшество: плоская рамка вместо скругленной, что придает смартфону более современный вид. И главная деталь: HUAWEI возвращается к градиентным расцветкам, которые сделали серии P20 и P30 мгновенно узнаваемыми.

Цвета HUAWEI Pura 90 Pro: Orange Soda, Pink Guava, Mulberry Black, Coconut White. Внешний вид HUAWEI Pura 90 Pro Max доступен в вариантах Orange Ocean, Purple Sunset, Emerald Lake, Dawn Gold и Obsidian Black. Все, кроме черного и золотого, — с градиентным переходом. По железу:

Процессор: в Pro — Kirin 9030, в Pro Max — Kirin 9030 Pro. Оба чипа дебютировали в серии Mate 80 и показали прирост производительности около 40% по сравнению с предыдущим поколением.

в Pro — Kirin 9030, в Pro Max — Kirin 9030 Pro. Оба чипа дебютировали в серии Mate 80 и показали прирост производительности около 40% по сравнению с предыдущим поколением. Экран: 6.87 дюйма, LTPO AMOLED, 1-120 Гц, разрешение 1,5K, пиковая яркость до 8 000 нит, стекло Kunlun Glass 3.0. Важный момент: оба смартфона получают плоский 2.5D-дисплей вместо изогнутого. Это удобнее в повседневном использовании.

6.87 дюйма, LTPO AMOLED, 1-120 Гц, разрешение 1,5K, пиковая яркость до 8 000 нит, стекло Kunlun Glass 3.0. Важный момент: оба смартфона получают плоский 2.5D-дисплей вместо изогнутого. Это удобнее в повседневном использовании. Батарея: до 7 000 мАч в Pro Max, зарядка 100 Вт проводная и 50 Вт беспроводная.

до 7 000 мАч в Pro Max, зарядка 100 Вт проводная и 50 Вт беспроводная. Защита: IP68/IP69K.

IP68/IP69K. Операционная система: HarmonyOS 6.1.

Камеры — главный козырь серии. Оба Pro-смартфона получат 200-мегапиксельный перископический телеобъектив — первый в истории линейки Pura. Оптический зум в диапазоне 3.5x-10x с улучшенной ночной съемкой на длинных фокусных расстояниях. Основной сенсор на 1/1.28 дюйма, что ставит его в один ряд с крупнейшими матрицами на рынке. Поддержка 4K видео при 120 кадрах в секунду. Система обработки второго поколения фирменного Red Maple Imaging System. Самое время вспомнить, что умела камера HUAWEI Pura 80 Ultra. Пригодится для понимания.

Когда выйдет HUAWEI Pura 90

Презентация HUAWEI Pura 90 Pro и Pro Max состоится 20 апреля 2026 года в 9:30 по московскому времени. Мероприятие пройдет в Китае. Предзаказы на оба смартфона уже открыты на официальном сайте HUAWEI в КНР с 10 апреля.

Продажи в Китае стартуют 22 апреля, то есть через два дня после анонса. Это необычно быстро для флагманской серии и говорит о том, что производство уже налажено.

Предполагаемая цена HUAWEI Pura 90

Официальная цена HUAWEI Pura 90 Pro и Pro Max пока не объявлена. Ориентиром служат цены предыдущего поколения: Pura 80 Pro стартовал с 6 499 юаней (~ 70 000 ₽), Pura 80 Pro+ — с 7 999 юаней (~ 86 000 ₽). Новые модели, вероятно, окажутся дороже. Причин несколько:

глобальный кризис цен на память (компоненты подорожали по всей цепочке);

новый перископический 200 МП модуль — дорогостоящее решение;

более крупная батарея и новый чип.

Реальные цифры узнаем 20 апреля. А пока можем лишь поразмышлять о том, насколько конкурентоспособными окажутся новые смартфоны HUAWEI на фоне других китайских флагманов.

Дата выхода HUAWEI Pura 90 в России

Дата выхода HUAWEI Pura 90 в России состоится ближе к лету 2026 года. Китайский производитель традиционно выводит флагманские серии на российский рынок с задержкой в несколько недель после китайского анонса.

Купить HUAWEI Pura 90 Pro и Pro Max в России можно будет через официальный сайт компании и партнерские магазины. Цена в рублях будет объявлена отдельно с поправкой на курс и локальную наценку.