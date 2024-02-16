Стало известно, когда выйдет новый Nothing Phone 2a и каким он будет

В последнее время на рынке смартфонов появилось много новых интересных компаний, но одной из самых ярких и необычных стала компания Nothing. Её основатель Карл Пей, известный своими эксцентричными решениями, представил свой первый смартфон — Nothing Phone (1), который сразу привлёк внимание пользователей благодаря стильному дизайну и необычным функциям. Позже в продажу поступило второе поколение этого смартфона, а теперь мы говорим о его бюджетной версии, предварительная информация о о которой появляется в сети уже несколько месяцев. И вот теперь у нас дата выхода новинки и первые подробности о ней.

Когда выйдет Nothing Phone 2a

Компания Nothing, наконец, положила конец спекуляциям о своем следующем продукте, Phone 2a, который представляет собой выход компании на рынок бюджетных смартфонов. Устройство будет представлено 5 марта.

Впервые о том, что компания выпускает новый телефон, стало известно в начале этого месяца из видеоролика, опубликованного в сообществе. Однако на этой неделе компания сделала несколько намеков на то, что Phone 2a скоро появится на рынке.

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Хороший недорогой смартфон

По словам Карла Пея, бюджетный сегмент, на который нацелена компания с Phone 2a, в настоящее время заполнен специфическими телефонами. По его словам, они специально сделаны так, чтобы хорошо выглядеть на бумаге. Большинство из них созданы на заказ технологическими гигантами, поскольку их основное внимание сосредоточено на моделях высшего уровня.

То есть, в них нет ничего, что делало бы их по-настоящему особенными. В его словах есть к чему придраться, но в целом он прав и дело обстоит именно так.

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Сравнение Nothing с другими смартфонами

В видеоролике приводятся примеры телефонов от конкурирующих брендов Nothing, таких как Vivo, Realme и Samsung, относящихся к бюджетному сегменту. Далее Пей упоминает о том, что в этих дешевых телефонах на базе Android обычно встречается раздутый код и ненужная реклама. К чему это приводит, мы все знаем — подтормаживание системы и неприятные ощущения. Пей также приводит примеры телефонов, в которых используется поликарбонат, а задняя панель выдается за металлическую.

По словам Пея, с такими телефонами в сегменте он уверен, что компания «встряхнет рынок» с помощью предстоящего Phone 2a. Телефон, как утверждается, предназначен для молодых и творчески мыслящих людей, так как он разработан с заботой и вниманием к деталям, как и предыдущие модели Nothing Phone.

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Крис Уайтман, промышленный дизайнер компании Nothing, тоже отметился рассказом о Phone 2a в последнем видео. Он поделился информацией о том, что телефон был разработан с нуля, чтобы привнести на рынок что-то «новое и свежее”.

Каким будет Nothing Phone 2a

Далее Вайтман поделился некоторыми эскизами Phone 2a имеет один большой модуль камеры, в отличие от предыдущих телефонов Nothing, оснащенных островком другой формы. Это соответствует первоначальным рендерам и изображениям, которые ранее уже появлялисть в сети. Однако он не похож на выпущенный позже рендер, который оказался подделкой.

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Он также объяснил, что графический дизайн, который мы увидим на Phone 2a, был вдохновлен картой метро Нью-Йорка, созданной Массимо Виньелли. Кроме того, в Phone 2a сохранится прозрачный дизайн, что интересно, несмотря на то, что это бюджетный телефон.

Вайтман отмечает, что интерфейс Glyph является важной частью телефонов Nothing, и он также появится в Phone 2a. Однако мы ожидаем, что он будет отличаться от того, что мы видели на Phone (2).

Наконец, Карл Пей говорит, что запуск Phone 2a намечен на 5 марта, и компания уже начала сообщать об этом в своих социальных сетях.