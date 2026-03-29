Знаете, что общего у вашего будущего смартфона и серверов для обучения нейросетей? Оперативная память. Именно за неё идёт настоящая война, и AI-компании побеждают с огромным отрывом. Цены на DRAM взлетели за последние месяцы, Samsung уже подняла ценник Galaxy S26, а OPPO, vivo и OnePlus повысили цены в Китае. Но самое неприятное впереди. Мы уже рассказывали, почему смартфоны будут дорожать, но давайте разберёмся, какие именно модели пострадают сильнее всего.

Кризис оперативной памяти в смартфонах

По данным Counterpoint Research, себестоимость бюджетного Android-смартфона с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища выросла на 25% по сравнению с концом 2025 года.

Доля оперативной памяти в стоимости компонентов достигла 43%. AI-компании скупают DRAM в промышленных масштабах, и производители перенаправляют мощности туда, где маржа выше. Добавьте подорожание процессоров из-за перехода на 2-нм техпроцесс TSMC, и цены на смартфоны в 2026 году вырастут практически неизбежно.

Подорожает ли Samsung Galaxy Z Flip 8

Samsung работает в режиме антикризисного управления из-за роста стоимости компонентов. И это при том, что предзаказы на Galaxy S26 оказались выше, чем на предшественника.

Galaxy Z Flip 8 выглядит особенно уязвимо. Прошлогодний Z Flip 7 стартовал с $1100, и это было до того, как кризис памяти набрал полную силу. Честно говоря, складная раскладушка и без того балансировала на грани, где цена отпугивает покупателей. При этом Galaxy Z Fold пострадает меньше: у дорогих устройств больше запас в марже.

Что будет с ценой Google Pixel 11

Google удерживала цену Pixel 10 на уровне $799. Повторить этот трюк с Pixel 11 будет сложнее. Процессор Tensor экономит на чипсете, но Google перешла на TSMC, а Tensor G6 по слухам будет на 2-нм техпроцессе. Удовольствие не из дешёвых.

Базовые Pixel и так критиковали за 128 ГБ встроенной памяти. Надеяться на увеличение хранилища при сохранении прежней цены, скажу честно, не стоит. Google придётся выбирать между повышением ценника и скромными 128 ГБ.

Motorola Razr 2026 и дешевые раскладушки

Motorola занимает почти 50% рынка складных смартфонов в США, но в России спрос намного скромнее, хотя, он тоже есть. Razr 2025 стал хитом благодаря цене $699 при достойном наборе: большой внешний экран, камеры, IP48 и батарея на 4500 мАч.

Чтобы удержать цену Motorola Razr 2026, компании придётся идти на компромиссы. Не исключено, что Motorola понизит какие-то характеристики. Я очень надеюсь, что не тронут и без того не самый мощный Dimensity 7400X.

Бюджетные смартфоны и кризис памяти

Если честно, именно бюджетный сегмент пострадает сильнее всего. Samsung Galaxy A08 и подобные ему телефоны стоят дешевле $150, и запас для манёвра минимальный. Когда RAM занимает 43% себестоимости, производитель режет память, чтобы не задирать ценник.

Подавляющее большинство владельцев смартфонов в мире пользуются именно бюджетными Android-смартфонами. И тут возникает вопрос: какой смысл в шести годах обновлений, если телефон начнёт тормозить задолго до последнего апдейта?

OnePlus 16 и подорожание процессоров

OnePlus 15 вызвал споры: мощный процессор и огромная батарея, но слабая камера за $899. С OnePlus 16 всё может измениться. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будет на 2-нм TSMC и обойдётся значительно дороже нынешнего чипа.

Лично я вижу два сценария. Первый: OnePlus поднимает цену, компенсируя это улучшениями. Второй: компания делает ставку на производительность, жертвуя камерой. По тому, как развивался OnePlus 15, второй вариант вполне вероятен.

Стоит ли покупать смартфон сейчас или подождать

Кризис оперативной памяти не рассосётся за пару месяцев. Если вы нашли хорошее предложение прямо сейчас, возможно, не стоит откладывать покупку.

Больше всего пострадают бюджетные модели и складные смартфоны среднего сегмента. Флагманы тоже подорожают, но там производители предложат улучшения в обмен на более высокий ценник. А покупатели недорогих телефонов рискуют получить меньше памяти за те же деньги.