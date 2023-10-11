В Россию привезли realme 11 — недорогой смартфон с эпическими характеристиками для тех, кто знает цену деньгам

Летом этого года были представлены realme 11 Pro и realme 11 Pro Plus — стильные смартфоны с изогнутым экраном. Устройства получились весьма удачными, однако в условиях растущего доллара их цена оказалась слишком высокой. Шутка ли, за realme 11 Pro+ в топовой конфигурации на 512 ГБ запросили аж 43 999 ₽ без учета скидок. Прямо скажем, не очень демократично, но теперь в дополнение к «прошкам» вышел базовый смартфон realme 11. И это как раз та недорогая модель, чьи характеристики полностью оправдывают стоимость.

Характеристики realme 11

Разрабатывая realme 11, производитель не отказался от броского дизайна, придумав интересное оформление блока камер, назвав его словом «Гало» по аналогии с одноименным оптическим явлением. Выглядит аппарат непривычно, но внешний вид — это не то, на что в первую очередь нужно обращать внимание при выборе смартфона. Главным критерием должны оставаться характеристики realme 11.

Характеристики realme 11 Экран 6,4 дюйма, AMOLED (2400х1080), 90 Гц Основная камера 108 + 2 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Helio G99 Память 8/128 или 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

realme 11 на Яндекс Маркете

realme 11 на AliExpress

Модель получила отличный AMOLED-экран с пиковой яркостью до 1000 нит, и лишь подбородок выдает в ней недорогой смартфон 2023 года. Это один из моментов, отличающих realme 11 от realme 11 Pro. Ну надо же было чем-то объяснить приставку «Pro» и улетевший в небеса ценник старшего брата.

Работает смартфон на процессоре Helio G99, который я не устаю называть одним из лучших мобильных чипов 2023 года. В реализации realme 11 он набирает свыше 420 тысяч баллов в AnTuTu, что свидетельствует о довольно высоком уровне производительности, которого достаточно не только для выполнения базовых задач без лагов, но и для комфортного гейминга на средних настройках графики.

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Одна из главных фишек realme 11 — его камера на 108 МП с 3-кратным внутрисенсорным зумом почти без потери качества. У нас еще будет повод поговорить о ней чуть позже, а пока важно уточнить, что из коробки смартфон работает на свежем Android 13 в обрамлении фирменной оболочки realme UI 4.0.

Сравнение realme 10 и realme 11

Новый смартфон нельзя рассматривать в отрыве от предшественника, а потому нам необходимо сравнить realme 10 и realme 11. Возможно, вы удивитесь, но кроме дизайна отличий практически нет. Телефон realme 11 работает на том же процессоре и имеет аналогичный экран, но разница все-таки есть, и она скрывается в очень важных деталях.

Характеристики realme 10 realme 11 Основная камера 50 + 2 МП 108 + 2 МП Базовый объем памяти 4/128 ГБ 8/128 ГБ Зарядка 33 Вт 67 Вт

Купить realme 10

Купить realme 11

Изначально может показаться, будто realme пытается нагло обмануть покупателя, пытаясь продать старый смартфон под видом нового, как это любит делать Xiaomi. Но давайте остудим свой пыл и посмотрим, что скрывается за невпечатляющей разницей в цифрах.

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Если вы считаете количество мегапикселей камеры неважной характеристикой, то будете отчасти правы, однако сенсор Samsung HM6, который использует realme 11, существенно больше матрицы Samsung JN1 из realme 10. Это непосредственным образом сказывается на качестве снимков, что становится особенно заметно в условиях недостаточного освещения.

Кроме того, камера realme 11 сохраняет больше деталей при использовании цифрового приближения, а сам смартфон даже в базовой версии памяти способен держать в фоне сразу 20 приложений. Наконец, новинка заряжается почти в 2 раза быстрее (45 минут против 75 минут).

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Цена realme 11 в России и на AliExpress

Понять, стоит ли покупать realme 11, вам поможет информация о стоимости смартфона. Для начала посмотрим на официальные цены:

8/128 ГБ — 26 999 ₽ (22 999 ₽ со скидкой);

8/256 ГБ — 29 999 ₽ (25 999 ₽ со скидкой).

При этом вот уже на протяжении нескольких недель можно купить realme 11 на Яндекс Маркете и AliExpress, где новинка представлена пока лишь в топовой конфигурации. В случае с первым маркетплейсом за смартфон в версии 8/256 ГБ просят от 23 990 ₽, а на Алике урвать realme 11 с таким же объемом памяти получится всего за 22 700 ₽ с купоном продавца.

realme 11 на Яндекс Маркете

realme 11 на AliExpress

А теперь сравним это предложение с прошлогодней моделью. Сейчас realme 10 продается по цене от 16 990 ₽, но это за версию 4/128 ГБ. Вариант на 8/256 обойдется уже минимум в 22 290 ₽, и в такой ситуации небольшая переплата за камеру принципиально иного уровня и по-настоящему быструю зарядку realme 11 кажется вполне оправданной.