Я долго ждал, и наконец-то 29 сентября на Wildberries и Яндекс Маркете стартуют продажи двух новых смартфонов REDMI — Note 17 Pro 5G и Note 17 Pro Max 5G. Обе глобальные версии, обе с поддержкой российских сетей 5G, про которые писал отдельно. Но главное, что их объединяет — батареи, которых нет ни у кого в этой цене. Разбираю оба смартфона и объясняю, чем они отличаются.

Новые смартфоны REDMI на Яндекс Маркете и Wildberries

Новые смартфоны REDMI на Яндекс Маркете и Wildberries

Цены и где купить

Оба смартфона появляются сразу на двух площадках 29 сентября. Причём на Wildberries устройства доставляются с российского склада, а потому не облагаются таможенными пошлинами.

REDMI Note 17 Pro 5G на Яндекс Маркете

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REDMI Note 17 Pro 5G:

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REDMI Note 17 Pro Max 5G:

REDMI Note 17 Pro Max 5G на Яндекс Маркете

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qyezjwFu

Важный нюанс по памяти: версия на 128 ГБ у обоих смартфонов получила накопитель UFS 2.2 — медленнее. Версии с 256 ГБ и выше у Pro — UFS 3.1, у Pro Max — UFS 4.1. Рекомендую сразу брать от 256 ГБ. Доставка с Wildberries из России быстрая, с Яндекс Маркета из Китая — дольше. Актуальные ссылки публикуем в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

REDMI Note 17 Pro 5G — 8340 мАч за 26 тысяч

Базовая версия — и уже здесь REDMI даёт то, чего в этой цене не было. Батарея 8340 мАч по кремний-углеродной технологии с зарядкой 67 Вт и зарядником в комплекте. Два дня без розетки — реальный сценарий при умеренном использовании. Есть обратная зарядка 22.5 Вт, то есть можно зарядить наушники или второй телефон.

Ключевые характеристики REDMI Note 17 Pro 5G

Ключевые характеристики REDMI Note 17 Pro 5G

Экран: AMOLED 6.83 дюйма, 1.5K, 120 Гц, 3500 нит — Gorilla Glass Victus 2, DC-диммирование, TÜV Rheinland Low Blue Light. Процессор: Snapdragon 6s Gen 4, 4 нм — средний класс для повседневных задач. Камера: 50 МП с OIS плюс 8 МП ультраширик. Фронталка 16 МП, видео максимум 1080p.

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Защита: IP66/68/69/69K — четыре сертификата, можно под дождём и у бассейна. 5G с диапазонами n1/n3/n7/n8/n20 — совместим с нынешними российскими сетями. eSIM поддерживается. NFC есть. Зарядник в комплекте. Честный минус: видео максимум 1080p при 30 fps. Для тех, кому важна съёмка видео в 4K, — только Pro Max.

REDMI Note 17 Pro Max 5G — 10 000 мАч и чип получше

Pro Max — другой уровень по нескольким параметрам, и разница с базовой Pro не только в батарее. Батарея: 10 000 мАч с зарядкой 100 Вт и зарядником в комплекте. Это рекорд для смартфона в своей ценовой категории — три дня при умеренном использовании реальны. Обратная зарядка 27 Вт.

Ключевые характеристики REDMI Note 17 Pro Max 5G

Ключевые характеристики REDMI Note 17 Pro Max 5G

Процессор: Snapdragon 6 Gen 5, более свежий чип с тактовой частотой до 2.6 ГГц против 2.4 ГГц у Pro. Память LPDDR5X против LPDDR4X у Pro — быстрее. Wi-Fi 6 против Wi-Fi 5. Bluetooth 6.0 против 5.1. Поддержка двух eSIM одновременно.

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Камеры заметно лучше:

  • основная 50 МП, f/1.5 — значительно светосильнее f/1.8 у Pro, важно для ночной съёмки;
  • фронталка 32 МП против 16 МП у Pro;
  • видео 4K при 30 fps — и основная и фронталка.

Экран идентичный по диагонали и разрешению, но у Pro Max добавлены HDR10+ и Dolby Vision — чуть лучше при просмотре видео. Вес 229.5 г — тяжелее Pro из-за батареи. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Что выбрать — Pro или Pro Max

Разница между смартфонами реальная, и выбор зависит от конкретных задач.

REDMI Note 17 Pro 5G на WildBerries

REDMI Note 17 Pro 5G за 26-32 тысячи — правильный выбор, если нужна большая батарея за минимальные деньги. 8340 мАч, IP69K, 5G, NFC, OIS — солидный набор. Компромисс: слабее процессор, медленнее память, фронталка 16 МП, видео 1080p.

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REDMI Note 17 Pro Max 5G за 26-42 тысячи — если хочется максимум автономности и при этом не жертвовать качеством камеры и скоростью. 10 000 мАч + 100 Вт + 4K видео + f/1.5 основная камера + Wi-Fi 6 — это другой класс. Базовая версия 8/128 ГБ за 26 859 рублей выглядит особенно привлекательно, хотя там UFS 2.2, поэтому лучше брать 8/256 ГБ от 37 728 рублей.

REDMI Note 17 Pro Max 5G на WildBerries

Оба смартфона поддерживают нынешний российский 5G через LTE-диапазоны — n79 для перспективного быстрого 5G у них нет, но для текущей сети обоих хватает. Актуальные новости о REDMI публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.