Я долго ждал, и наконец-то 29 сентября на Wildberries и Яндекс Маркете стартуют продажи двух новых смартфонов REDMI — Note 17 Pro 5G и Note 17 Pro Max 5G. Обе глобальные версии, обе с поддержкой российских сетей 5G, про которые писал отдельно. Но главное, что их объединяет — батареи, которых нет ни у кого в этой цене. Разбираю оба смартфона и объясняю, чем они отличаются.

Цены и где купить

Оба смартфона появляются сразу на двух площадках 29 сентября. Причём на Wildberries устройства доставляются с российского склада, а потому не облагаются таможенными пошлинами.

REDMI Note 17 Pro 5G на Яндекс Маркете

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REDMI Note 17 Pro 5G:

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REDMI Note 17 Pro Max 5G:

REDMI Note 17 Pro Max 5G на Яндекс Маркете

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oak2qyezjwFu

Важный нюанс по памяти: версия на 128 ГБ у обоих смартфонов получила накопитель UFS 2.2 — медленнее. Версии с 256 ГБ и выше у Pro — UFS 3.1, у Pro Max — UFS 4.1. Рекомендую сразу брать от 256 ГБ. Доставка с Wildberries из России быстрая, с Яндекс Маркета из Китая — дольше. Актуальные ссылки публикуем в телеграм-канале Сундук Али-Бабы.

REDMI Note 17 Pro 5G — 8340 мАч за 26 тысяч

Базовая версия — и уже здесь REDMI даёт то, чего в этой цене не было. Батарея 8340 мАч по кремний-углеродной технологии с зарядкой 67 Вт и зарядником в комплекте. Два дня без розетки — реальный сценарий при умеренном использовании. Есть обратная зарядка 22.5 Вт, то есть можно зарядить наушники или второй телефон.

Экран: AMOLED 6.83 дюйма, 1.5K, 120 Гц, 3500 нит — Gorilla Glass Victus 2, DC-диммирование, TÜV Rheinland Low Blue Light. Процессор: Snapdragon 6s Gen 4, 4 нм — средний класс для повседневных задач. Камера: 50 МП с OIS плюс 8 МП ультраширик. Фронталка 16 МП, видео максимум 1080p.

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Защита: IP66/68/69/69K — четыре сертификата, можно под дождём и у бассейна. 5G с диапазонами n1/n3/n7/n8/n20 — совместим с нынешними российскими сетями. eSIM поддерживается. NFC есть. Зарядник в комплекте. Честный минус: видео максимум 1080p при 30 fps. Для тех, кому важна съёмка видео в 4K, — только Pro Max.

REDMI Note 17 Pro Max 5G — 10 000 мАч и чип получше

Pro Max — другой уровень по нескольким параметрам, и разница с базовой Pro не только в батарее. Батарея: 10 000 мАч с зарядкой 100 Вт и зарядником в комплекте. Это рекорд для смартфона в своей ценовой категории — три дня при умеренном использовании реальны. Обратная зарядка 27 Вт.

Процессор: Snapdragon 6 Gen 5, более свежий чип с тактовой частотой до 2.6 ГГц против 2.4 ГГц у Pro. Память LPDDR5X против LPDDR4X у Pro — быстрее. Wi-Fi 6 против Wi-Fi 5. Bluetooth 6.0 против 5.1. Поддержка двух eSIM одновременно.

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Камеры заметно лучше:

основная 50 МП, f/1.5 — значительно светосильнее f/1.8 у Pro, важно для ночной съёмки;

— значительно светосильнее f/1.8 у Pro, важно для ночной съёмки; фронталка 32 МП против 16 МП у Pro;

против 16 МП у Pro; видео 4K при 30 fps — и основная и фронталка.

Экран идентичный по диагонали и разрешению, но у Pro Max добавлены HDR10+ и Dolby Vision — чуть лучше при просмотре видео. Вес 229.5 г — тяжелее Pro из-за батареи. Обсудить выбор можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Что выбрать — Pro или Pro Max

Разница между смартфонами реальная, и выбор зависит от конкретных задач.

REDMI Note 17 Pro 5G на WildBerries

REDMI Note 17 Pro 5G за 26-32 тысячи — правильный выбор, если нужна большая батарея за минимальные деньги. 8340 мАч, IP69K, 5G, NFC, OIS — солидный набор. Компромисс: слабее процессор, медленнее память, фронталка 16 МП, видео 1080p.

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REDMI Note 17 Pro Max 5G за 26-42 тысячи — если хочется максимум автономности и при этом не жертвовать качеством камеры и скоростью. 10 000 мАч + 100 Вт + 4K видео + f/1.5 основная камера + Wi-Fi 6 — это другой класс. Базовая версия 8/128 ГБ за 26 859 рублей выглядит особенно привлекательно, хотя там UFS 2.2, поэтому лучше брать 8/256 ГБ от 37 728 рублей.

REDMI Note 17 Pro Max 5G на WildBerries

Оба смартфона поддерживают нынешний российский 5G через LTE-диапазоны — n79 для перспективного быстрого 5G у них нет, но для текущей сети обоих хватает. Актуальные новости о REDMI публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.