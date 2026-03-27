Бюджетные смартфоны станут хуже из-за ИИ. Почему так получилось

Я давно ждал момента, когда ИИ-компании начнут влиять не только на видеокарты, но и на смартфоны. И вот он настал. Из-за того, что крупнейшие корпорации скупают оперативную память для своих нейросетей, цены на комплектующие для телефонов резко пошли вверх. Больше всего от этого страдают бюджетные и средние смартфоны, которые и без того балансируют между ценой и характеристиками. Известные инсайдеры уже трубят о том, каких именно изменений стоит ждать. И некоторые из них, скажу сразу, вас не обрадуют. Речь даже не о смартфонах TECNO, в которые встроили самую крутую нейросеть бесплатно. Давайте разбираться, что вообще происходит.

Почему смартфон сильно дорожают

Суть проблемы простая. Компании вроде OpenAI, Google и другие строят огромные дата-центры и массово закупают чипы памяти. Спрос взлетел, предложение за ним не успевает, и цены на оперативную память LPDDR5X выросли за последние месяцы на десятки процентов, а иногда и в разы. По данным аналитиков Counterpoint Research, в смартфоне с 8 ГБ LPDDR5X и 256 ГБ UFS 4.0 оперативная память и хранилище уже занимают 14% и 11% себестоимости соответственно. А ко второму кварталу эти цифры могут подрасти ещё на 20% и 16%.

Если просто, это означает, что производителям приходится чем-то жертвовать. Причём жертвуют они не в премиум-сегменте, где маржа позволяет «проглотить» рост издержек, а именно в среднем и бюджетном. Там каждый доллар на счету, и если компонент подорожал, его либо урезают, либо заменяют чем-то подешевле.

Хватит ли 8 ГБ оперативной памяти смартфону в 2026 году

Одна из главных перемен, о которой говорит инсайдер, заключается в том, что смартфоны с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти снова станут нормой в среднем ценовом сегменте. Сейчас в этой нише привычны конфигурации 12/256 или 12/512, но когда каждый лишний гигабайт RAM ощутимо бьёт по бюджету, производителям проще урезать оперативку, чем поднимать ценник.

Скажу честно, для подавляющего большинства задач 8 ГБ в 2026 году хватит. Но если вы привыкли держать десяток приложений в фоне и переключаться между ними без перезагрузки, разница будет заметна. Да, Android умеет неплохо управлять памятью, но 12 ГБ в многозадачности всё-таки ощущаются иначе.

Смартфоны с картой памяти microSD

А вот это, пожалуй, самая приятная новость из всей утечки. По данным Digital Chat Station, гибридный слот для microSD карты возвращается в среднебюджетные смартфоны. Работает это так: в лотке есть место для двух SIM-карт, но одну из них можно заменить картой памяти.

Я лично считаю это отличным решением. Когда встроенная память дорожает, возможность расширить хранилище за пару сотен рублей на карточку становится по-настоящему ценной. Хотя, использование карт хуже, чем встроенного хранилища и об этом я рассказывал в отдельной статье о том, почему нельзя экономить на памяти и забивать ее полностью. Вспомните, как ещё несколько лет назад поддержка microSD была практически в каждом смартфоне, а потом производители начали от неё избавляться, мотивируя это «экономией места». На практике это была экономия для кошелька производителя, а не пользователя. Хочется верить, что слот вернётся и во флагманы, но пока речь идёт только о среднем сегменте.

Пластиковый корпус в смартфоне за 40 000 рублей. Почему так

Если про microSD я говорю с энтузиазмом, то здесь всё не так радужно. Инсайдеры утверждают, что пластиковая рамка и оптические сканеры отпечатков пальцев вернутся в смартфоны средней ценовой категории. Речь идёт о ценовом сегменте около 40 000 рублей. В эту нишу попадают такие модели, как OPPO Reno 15, OnePlus Ace 6T и Samsung Galaxy A56.

На практике это означает, что за те же деньги вы получите смартфон, который ощущается в руке чуть дешевле, чем раньше. Оптический сканер работает медленнее ультразвукового и хуже реагирует на мокрые пальцы. А пластиковая рамка просто менее приятна тактильно. Лично я не считаю это критичным, но если вы привыкли к металлической рамке и быстрому подэкранному датчику, разница будет ощутима.

Экран 90 Гц в смартфоне. Стоит ли брать в 2026 году

И вот самое неприятное. По информации того же источника, экраны с частотой 90 Гц и каплевидным вырезом могут появиться в устройствах чуть дороже тех, где они обычно встречались. Сейчас это удел совсем дешёвых моделей вроде Samsung Galaxy A17 за 200 долларов или Redmi 15C за 120 долларов. Но в условиях дефицита памяти производители будут экономить на экране, чтобы не задирать итоговый ценник.

Если вы привыкли к AMOLED-дисплеям на 120 Гц даже в недорогих смартфонах, это может стать неприятным сюрпризом. Каплевидный вырез вместо компактной «таблетки» или «дырки» выглядит откровенно устаревшим в 2026 году. Но у производителей есть своя логика: лучше поставить экран попроще, чем поднять цену на две-три тысячи рублей.

Стоит ли покупать бюджетный смартфон в 2026 году

Ситуация с кризисом оперативной памяти вряд ли разрешится быстро. ИИ-компании продолжают наращивать мощности, а предложение на рынке памяти растёт медленнее, чем спрос. Это значит, что среднебюджетные смартфоны в 2026 году могут дать вам меньше за те же деньги, чем годом ранее. Меньше оперативки, попроще материалы, более скромные экраны.

Но не всё так плохо. Возврат слота microSD частично компенсирует урезание встроенной памяти, а 8 ГБ ОЗУ по-прежнему достаточно для комфортного использования в среднем сегменте, если вы не загружаете смартфон тяжёлыми играми и десятками фоновых приложений. Мой совет: если планируете покупку, внимательно изучайте характеристики и не ориентируйтесь на цену как на единственный индикатор качества. В этом году ценники стали менее предсказуемыми, и за одну и ту же сумму можно получить очень разные устройства.