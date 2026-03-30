Смартфон vivo X300 Ultra официально представлен 30 марта 2026 года. Это первый представитель серии X Ultra, который выйдет на глобальный рынок. Ведь предыдущие поколения оставались китайским эксклюзивом. Кроме того, все долго выясняли, выйдет ли vivo X300 Ultra в России, и ответ теперь положительный. А сама новинка еще задолго до своего выхода стала одним из самых ожидаемых камерофонов 2026 года: четыре объектива Zeiss, сенсор Sony LYTIA 901 на 200 МП в главном модуле и съемные зум-объективы 200 и 400 мм в фотонаборе. Разбираем все по порядку.

Полные характеристики vivo X300 Ultra

Смартфон vivo X300 Ultra является полноценным флагманом, поэтому среди его характеристик нет ни единого компромисса. Каждый компонент выполнен на высшем уровне, но основной акцент сделан на камеры.

Характеристики vivo X300 Ultra Экран 6.82 дюйма, AMOLED (BOE), 3168×1440, 1-144 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4500 нит, Dolby Vision Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 нм Память 12/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16/1024 ГБ (UFS 4.1 + LPDDR5X) Основная камера 200 МП, Sony LYTIA 901, 1/1.12″, f/1.85, ЭФР 35 мм, OIS Широкоугольная камера 50 МП, Sony LYT-818, 1/1.28″, f/2.0, ЭФР 14 мм, OIS Перископ 200 МП, Samsung HP0, 1/1.4″, f/2.67, ЭФР 85 мм, зум 3.7x, OIS Мультиспектральная камера 5 МП, 12 каналов Фронтальная камера 50 МП, f/2.45 Аккумулятор 6600 мАч Зарядка 100 Вт (проводная)

40 Вт (беспроводная) Водозащита IP68/IP69 Размеры и вес 162.98 x 76.81 x 8.19-8.49 мм, 232-237 г Операционная система OriginOS 6 на Android 16

Из дополнительного: NFC, ИК-пульт, ультразвуковой сканер отпечатка в экране, стереодинамики с поддержкой aptX Adaptive и LHDC 5.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, запись видео 8K@30fps и 4K до 120fps.

Камера vivo X300 Ultra: четыре модуля и съемные объективы

Камера vivo X300 Ultra — главная причина покупки этого смартфона. Система называется «Zeiss 3+2»: три основных модуля плюс мультиспектральный сенсор для точной цветопередачи. Оптическая стабилизация предусмотрена для всех трех камер. Это редкость даже среди ультрафлагманов.

Главный модуль получил новый сенсор Sony LYTIA 901 с матрицей 1/1.12″ — крупнее, чем у предшественника. Перископ формально сменил сенсор с Samsung HP9 на HP0, но световой поток снизился с f/2.27 до f/2.67 без компенсации размером матрицы (единственный спорный момент в характеристиках). Широкоугольный модуль остался прежним.

Особого внимания заслуживают съемные объективы с фокусными расстояниями 200 и 400 мм — они продаются отдельно или в составе фотонабора, который включает чехол с рукояткой, ремень, крепления фильтров и сумку. Это полноценная экосистема для мобильной фотографии, аналогов которой на рынке практически нет. Неудивительно, что фото на vivo X300 Ultra уже до релиза вызвали интерес у профессиональных фотографов.

Зум на vivo X300 Ultra: от 14 до 400 мм

Зум на vivo X300 Ultra — отдельная история. Встроенный перископ обеспечивает 3.7-кратный оптический зум с цифровым до 105x. Это уже впечатляет. Но возможность надеть съемный объектив 200 или 400 мм превращает смартфон в нечто принципиально иное — по сути, в замену телеобъективу зеркальной камеры.

Важный нюанс: съемные объективы несовместимы с другими моделями vivo, что разочарует часть фанатов серии. Впрочем, подобное устройство все равно берется энтузиастами, которые готовы потратить откровенно немалые деньги.

Цвета и размеры vivo X300 Ultra

Цвета vivo X300 Ultra: черный и несколько других вариантов отделки. Черная версия чуть тоньше и легче: 8.19 мм против 8.49 мм и 232 г против 237 г у остальных расцветок.

Размеры vivo X300 Ultra: 162.98 x 76.81 мм при толщине 8.19-8.49 мм в зависимости от версии. Для смартфона с такой камерной системой это впечатляющая компактность. Но на фоне младшего vivo X300 перед нами все-таки здоровенная лопата.

Цена vivo X300 Ultra в Китае и России

Презентация новинки состоялась в Поднебесной, а пока есть ориентиры исключительно на внутренний рынок КНР. Цена vivo X300 Ultra в Китае:

12/256 ГБ — 6 999 юаней (~ 82 000 ₽);

— 6 999 юаней (~ 82 000 ₽); 16/512 ГБ — 7 999 юаней (~ 94 000 ₽);

— 7 999 юаней (~ 94 000 ₽); 16/1024 ГБ — 8 999 юаней (~ 106 000 ₽);

— 8 999 юаней (~ 106 000 ₽); Фотонабор (16/1024 ГБ) — 12 999 юаней (~ 152 500 ₽).

Цена vivo X300 Ultra в России ожидается на уровне 149 990 ₽ за базовую конфигурацию. Это выше китайского ценника — стандартная история для глобальных релизов vivo на российском рынке. Если вас интересует сравнение с более доступными моделями линейки, то vivo X300 и vivo X300 Pro рассматривались отдельно. Там другие деньги и другие компромиссы.

Дата выхода vivo X300 Ultra в России

Анонс vivo X300 Ultra состоялся 30 марта 2026 года в Китае. Глобальная версия выйдет позже: ориентировочно в апреле 2026 года. Это первый раз, когда серия X Ultra покидает пределы Китая официально, что само по себе является событием. Предзаказ и точные даты старта продаж vivo X300 Ultra в России будут объявлены дополнительно.

Для тех, кто уже определился с выбором, стоит сразу изучить опыт реального использования: почему один из авторов AndroidInsider перешел на vivo X300 после пяти лет на Xiaomi — показательный материал о том, что это за смартфон в повседневной жизни. А если хочется понять, как телефон vivo X300 Ultra вписывается в общий ландшафт премиальных устройств, обзор vivo X300 как лучшего флагмана на Android до 50 тысяч даст нужный контекст.