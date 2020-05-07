Google выпустила обновление Google Authenticator впервые за три года

Google, что бы там ни говорили пользователи Android, очень ответственно относится к обновлениям. Поэтому редкий сервис компании обходится без апдейтов на протяжении хотя бы одного месяца. Штатные службы операционной системы и вовсе могут получить несколько патчей даже за одну неделю. Однако есть у Google и такие сервисы, которые она может не обновлять годами, исправно делая вид, что в её ассортименте нет ничего подобного, а потом, когда все уже успели их похоронить, взять и выпустить масштабное обновление. Сможете угадать, о каком сервисе идёт речь? Конечно, о Google Authenticator.

Google устыдилась Android. Что происходит?

Что такое Google Authenticator

Google Authenticator – это приложение для двухэтапной аутентификации в сторонних программах, сервисах или сайтах. В его основе лежит технология One-time Password Algorithm, которые генерирует случайные коды ограниченного срока действия. То есть нужно успеть ввести код авторизации в установленный период времени. Такое обновление, происходящее в фоновом режиме, гарантирует максимальную безопасность процесса авторизации, поскольку позволяет исключить шанс подбора, а благодаря шифрованию – ещё и кражи.

Обновление Google Authenticator

Сегодня ночью Google выпустила первое за три года обновление для Google Authenticator. В последний раз сервис обновился в 2017 году и с тех пор не получил ни одного, даже самого маленького патча, зависнув на версии 5.0. В результате многие даже начали соревноваться, предлагая сроки закрытия сервиса. Ведь если разработчики игнорируют его на протяжении целых трёх лет, очевидно, что они потеряли к нему интерес, или он перестал приносить хоть какой-то доход. А значит, и продолжать его программную поддержку больше нет никакого смысла. Но всё оказалось не так.

Первое, что бросается в глаза после установки обновления, — это редизайн. Google поработала над оформлением приложения и, хоть и не изменила его кардинальным образом, всё-таки привела в соответствие со стилистикой Material Design 2.0. Шрифты и основные элементы интерфейса стали компактнее, кнопка добавления нового сайта для защиты перестала быть такой кричаще красной, а окрасилась в характерные для логотипа Google разноцветный градиент. В общем, в новом исполнении Google Authenticator смотрится куда опрятнее и свежее.

Как перенести Google Authenticator

Но ведь не за дизайн обычно ценят обновления, и Google Authenticator не стал исключением. Если раньше перенести приложение со всеми данными для прохождения авторизации с одного смартфона на другой было настоящей мукой, то сейчас всё стало значительно проще. Google добавила в интерфейс приложения удобный инструмент экспортирования, который позволяет просто выбрать нужные аккаунты и сгенерировать QR-код. Останется просто отсканировать его с нового смартфона, и все данные перенесутся автоматически. Экспортировать можно как несколько аккаунтов, так и по одиночке. А чтобы обеспечить безопасность передачи, используется ввод PIN-кода или сканирование отпечатка пальца.

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В данный момент обновление Google Authenticator распространяется постепенно, а потому пока может быть вам недоступно. Это совершенно стандартная практика для Google, которая таким образом оставляет себе пространство для манёвра, чтобы в случае каких-то проблем с обновлением успеть его отозвать, пока его не скачало большое количество пользователей. Однако, если вы не хотите ждать, пока апдейт доберётся до вас, вы можете загрузить APK-файл Google Authenticator по этой ссылке и установить его как обычное приложение.

Скачать Google Authenticator из Google Play