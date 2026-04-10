Павел Дуров обвинил WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в том, что мессенджер читает личные сообщения пользователей и передает их третьим лицам. Заявление громкое, особенно на фоне того, что пресловутый MAX открыто заявляет о своем праве на передачу данных третьим лицам, но создателя Telegram это совсем не беспокоит. С WhatsApp, видимо, другой разговор. Разбираю, что именно сказал Дуров, на чем основаны обвинения и стоит ли этому верить.

Безопасен ли мессенджер WhatsApp

10 апреля 2026 года Павел Дуров опубликовал в своем Telegram-канале пост, где назвал шифрование приложения WhatsApp «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей». Вот его цитата полностью:

Несмотря на свои заявления, приложение читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам. Telegram никогда этого не делал и никогда не будет этого делать.

По словам Дурова, WhatsApp вводит в заблуждение миллиарды своих пользователей. В подтверждение он приложил скриншот публикации о судебном иске к Meta Platforms — материнской компании WhatsApp.

Это не первый раз, когда основатель Telegram атакует конкурента. В 2022 году он называл WhatsApp инструментом слежки. В январе 2025 года написал, что верить в безопасность мессенджера могут только, цитирую, «совсем тупые» люди. Дуров про WhatsApp говорит регулярно и всегда в одном ключе. Хотя бы в этом он остается последовательным.

WhatsApp читает переписки — правда или нет

В качестве доказательства Дуров сослался на судебный иск, поданный в январе 2026 года международной группой истцов против Meta Platforms. Истцы утверждают, что американский мессенджер и его материнская компания «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы частным сообщениям в WhatsApp». В документах упоминается «бэкдор» — намеренно встроенный дефект алгоритма, через который сотрудники компании или сторонние подрядчики якобы могут обходить сквозное шифрование и читать личные переписки.

Здесь важно сделать паузу и сказать прямо: сам иск не является доказательством вины. Иск — это обвинение, а не приговор. Любой человек или группа людей может подать в суд на кого угодно, включая крупнейшие корпорации мира. Рассмотрение дела, изучение доказательств, вынесение решения — все это впереди. Опасен или нет WhatsApp — вопрос, на который нельзя ответить на основании одного иска. Особенно когда этот иск активно цитирует основатель конкурирующего мессенджера.

Сквозное шифрование в WhatsApp

Чтобы понять суть обвинений, нужно разобраться, что такое сквозное шифрование сообщений и как оно работает. Сквозное шифрование (end-to-end encryption, E2E) означает, что сообщение шифруется на устройстве отправителя и расшифровывается только на устройстве получателя. Никто посередине (ни серверы компании, ни интернет-провайдер, ни теоретические злоумышленники) не может прочитать содержимое. Ключи шифрования хранятся только у участников переписки.

В WhatsApp сквозное шифрование звонков и сообщений включено по умолчанию для всех чатов с 2016 года. Это не опциональная функция, которую нужно искать в настройках. Теперь сравним с конкурентами:

Telegram : сквозное шифрование работает только в секретных чатах. Обычные облачные чаты (это то, чем пользуется подавляющее большинство) шифруются на уровне сервера. То есть Telegram технически имеет доступ к вашей обычной переписке.

: сквозное шифрование работает только в секретных чатах. Обычные облачные чаты (это то, чем пользуется подавляющее большинство) шифруются на уровне сервера. То есть Telegram технически имеет доступ к вашей обычной переписке. MAX: сквозного шифрования нет вообще. Ни в каком виде. Это не домыслы — WhatsApp сам поставил в упрек мессенджеру MAX отсутствие шифрования. О том, насколько опасен MAX и кто реально может читать там переписки, Дуров, что примечательно, не сказал ни слова.

Получается забавная картина. Дуров критикует WhatsApp за предполагаемое нарушение шифрования, которое пока никем не доказано. При этом его собственный мессенджер защищает обычные чаты хуже WhatsApp, а государственный MAX, который набирает популярность в России за счет блокировки конкурентов, включая Telegram, Павел не замечает.

Теоретически нарушить сквозное шифрование можно — но не через сервер компании, а через уязвимости на устройстве пользователя, вредоносные приложения или моды WhatsApp, которые могут перехватывать данные до шифрования. Сама по себе технология E2E при правильной реализации взлому не поддается.

Стоит ли пользоваться WhatsApp

Разберем ситуацию трезво. Сказать, что Telegram безопаснее WhatsApp, нельзя. Вот факты:

подтвержденных случаев массового слива личных переписок из WhatsApp не зафиксировано;

иск против WhatsApp — это пока только обвинение, а не доказанный факт;

Дуров атакует WhatsApp регулярно и последовательно на протяжении многих лет, всегда без конкретных технических доказательств;

в это же время Telegram в обычных чатах защищает данные хуже WhatsApp, а сквозное шифрование в MAX отсутствует полностью.

Дуров — блестящий пиарщик. Каждый его выпад в адрес WhatsApp одновременно напоминает аудитории о существовании Telegram и создает иллюзию, что именно его продукт является эталоном безопасности. Пользоваться WhatsApp или нет — ваш выбор. Но делать его на основании слов основателя конкурирующего мессенджера я бы не стал. Это примерно как спрашивать у Pepsi, безопасна ли Coca-Cola.