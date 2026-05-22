Пока в России продолжают обсуждать плату за VPN, с другого фланга зашёл интернет-провайдер Ростелеком, который создал систему «Леший коннект» для удалённого управления домашними роутерами и модемами своих абонентов. Она заменит немецкое решение Axiros, которое использовалось раньше, но ушло с российского рынка. К 2027 году система будет управлять примерно 7 млн устройств по всей России. Главный вопрос — зачем потребовалось удалённое управление роутерами в России?

Что такое «Леший коннект» от Ростелекома

«Леший коннект» — это программная платформа, которая позволяет Ростелекому централизованно управлять роутерами и модемами, установленными у абонентов дома. Система работает по протоколу TR-069 — это стандартный способ, с помощью которого провайдер может удалённо настраивать и обновлять пользовательское оборудование.

Проще говоря, это инструмент, через который оператор может обновить прошивку вашего роутера, проверить качество соединения, настроить интернет и IPTV — и всё это без звонка в техподдержку и без визита мастера. Раньше для этих целей Ростелеком использовал решение от немецкой компании Axiros, но после её ухода из России потребовалась отечественная замена. 15 мая 2026 года Ростелеком подал заявку в Минцифры на включение системы в реестр отечественного ПО. Это обязательное требование, поскольку платформа относится к объектам критической инфраструктуры.

Как работает удалённое управление роутером

Ключевой принцип — роутер сам связывается с системой «Леший коннект». Провайдеру не нужно знать ваш логин и пароль от устройства. Весь обмен данными происходит в рамках стандартного протокола TR-069, который задаёт чёткие рамки: что именно оператор может делать с устройством, а что — нет. Будет ли это влиять на работу белых списков интернета — неизвестно.

Вот что система умеет делать с роутером абонента:

автоматически обновлять прошивку без участия пользователя

настраивать подключение к интернету и IPTV при первом включении

удалённо диагностировать проблемы с соединением

проверять, соответствует ли реальная скорость тарифу

управлять параметрами Wi-Fi и запускать тесты линии

На практике это значит, что курьер может просто привезти роутер, абонент включает его в розетку и подключает кабель, а дальше устройство само получает все нужные настройки. Звонить на горячую линию и диктовать параметры PPPoE больше не придётся. Важный момент: «Леший коннект» управляет только роутерами, которые Ростелеком сам выдаёт абонентам. Если вы купили свой роутер отдельно и пользуетесь им с подключением Ростелекома, эта система вас не затронет.

Когда начнёт работать «Леший коннект» и какие роутеры затронет

Внедрение уже идёт. В 2026 году Ростелеком планирует переключить до 50% абонентского оборудования на управление через «Леший коннект». В 2027 году под контролем системы окажется около 7 млн устройств, а ежегодный рост, по данным компании, составит порядка 10%.

Перед внедрением системы Ростелеком начал массово распространять среди абонентов новые роутеры шестого поколения Wi-Fi (Wi-Fi 6), произведённые российской компанией «Электра». Её мощности позволяют выпускать до 150 тысяч устройств в месяц. Именно эти роутеры станут основным парком под управлением «Лешего». Пока система рассчитана только на внутреннее использование Ростелекома. Однако в компании не исключают, что в будущем «Леший коннект» могут предложить другим операторам — платформа поддерживает любые устройства с протоколом CWMP.

Угрожает ли «Леший коннект» безопасности

Вопрос закономерный: если провайдер получает удалённый доступ к роутеру, не означает ли это контроль над трафиком? Опрошенные CNews эксперты считают, что опасаться здесь нечего, но с оговорками. По словам Александра Михайлова из Strategy Partners, система может управлять устройствами в части мониторинга, администрирования и безопасности, но ограничивать или регулировать трафик — это задача совсем других классов решений. То есть «Леший коннект» обновляет прошивку и проверяет настройки, а не фильтрует то, что вы смотрите и скачиваете, а потому не влияет на блокировку VPN и других сервисов в России.

Эксперт «К2Тех» Виктор Беляев добавляет, что подобные системы направлены на повышение качества сервиса: оператор получает инструменты для анализа домашнего Wi-Fi и оперативной оптимизации сети. По сути, это про то, чтобы ваш интернет работал стабильнее, а не про слежку. Тем не менее стоит понимать: любая система удалённого управления — это потенциальная точка интереса для злоумышленников. Насколько хорошо «Леший коннект» будет защищён, покажет практика. Но Ростелеком заявляет, что настройки передаются по безопасному протоколу.

Почему безопасность роутеров — реальная проблема

Идея управления маршрутизаторами на расстоянии появилась не случайно. Домашний роутер — это точка, через которую проходит весь интернет-трафик семьи, включая данные смартфонов, компьютеров и устройств умного дома. Если злоумышленник получает к нему доступ, он может:

перенаправлять вас на поддельные сайты и перехватывать пароли, логины и платёжные данные

использовать ваш IP-адрес для рассылки спама и проведения кибератак

получить доступ ко всем подключённым устройствам, включая камеры и колонки умного дома

Киберполиция России, которая рассказывала о способах проверки приложений на Android, также ранее предупреждала, что взлом домашнего роутера ставит под удар всю сеть: и смартфоны, и компьютеры, и элементы умного дома. Регулярные обновления прошивки — один из главных способов защиты, но большинство пользователей никогда не обновляют свой роутер вручную. Автоматическое обновление через «Леший коннект» может снять эту проблему для миллионов абонентов.

Кому важен «Леший коннект», а кому можно не переживать

Если вы абонент Ростелекома и пользуетесь роутером, который вам выдал провайдер, система «Леший коннект» вас коснётся напрямую. Прошивка будет обновляться автоматически, настройки интернета и IPTV — подтягиваться сами, а при проблемах с соединением техподдержка сможет провести диагностику удалённо, без визита мастера. Для большинства абонентов это скорее плюс: меньше возни с настройками, актуальная прошивка, выше безопасность.

Если вы используете собственный роутер с подключением Ростелекома — система вас не затронет. «Леший коннект» управляет только оборудованием, которое принадлежит провайдеру и выдано абонентам. Для пользователей других провайдеров новость пока чисто информационная. Однако если Ростелеком выведет «Леший коннект» на внешний рынок, аналогичные механизмы могут появиться и у других операторов. Подход, при котором провайдер берёт на себя обслуживание домашнего роутера «от и до», постепенно становится нормой — и это в целом хорошо для безопасности домашних сетей, если, конечно, сама система управления будет достаточно защищена.