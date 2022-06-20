Крутые товары с АлиЭкспресс на все случаи жизни

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Герасимов 0

Товары на AliExpress, которые попадаются в процессе «прогулки» по просторам маркетплейса, делятся на два типа: хорошие и очень хорошие. Но в большинстве случаев что одни, что другие попадают в «Избранное» и редко оттуда выбираются. Зато иногда попадаются классные ништячки, которые точно нужно взять, ибо они пригодятся. Смотрите, что для вас отыскали: аксессуары для смартфона, для умного дома, кое-какие полезные гаджеты для ванной и даже необычный светильник. В общем, рассматривайте, изучайте и заказывайте! Кстати, на многие товары действует скидка — не упустите ее!

Отобрали для вас 10 отличных товаров, которые всегда пригодятся

❗️ И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШ ЯНДЕКС.ДЗЕН ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ СТАТЬИ

Защитное стекло для Самсунг

Защитное стекло пригодится владельцам даже недорогих смартфонов Samsung

Найти хорошее стекло для защиты смартфона Samsung очень тяжело, но оно действительно необходимо: без него быстро сотрется олеофобное покрытие и экран покроется мелкими царапинами. Чтобы не повторять ошибок, возьмите себе вот такое — у него больше сотни заказов и наивысшая оценка, а на странице продавца можно выбрать вариант для любой модели.

Цена: 195 рублей

Стекло для Samsung

Флешка на 2 ТБ

Внешнее хранилище может быть таким удобным и компактным

В последние годы все больше потребности возникает в дополнительном хранилище для данных. Если не доверяете облачному, берите вот такую удобную флэшку от Huawei на 2 ТБ: она работает на основе USB 3.0, поэтому данные перенесутся быстро. Обратите внимание, что на товар действует скидка — не оттягивайте покупку!

Цена: 530 рублей

Флешка на 2 ТБ

Зависает телефон во время звонка. Что делать

Зарядка для телефона

Заряжать гаджеты можно с мощностью до 18 Вт, что не так уж плохо в наше время

Под рукой всегда должен быть достаточно мощный и надежный блок для зарядки: нашли для вас классный адаптер для двух устройств с USB и Type-C. Выдает 18 Вт мощности, что не так много, но и не так мало. В общем, про запас точно нужно взять.

Цена: 317 рублей

Зарядка для двух устройств

Надежный кабель для зарядки телефона

Baseus всегда делает топовые аксессуары. Кабель — не исключение

Помимо адаптера обязательно возьмите в свой арсенал кабель от Baseus: внешняя оплетка сделана из нейлона, благодаря чему этот вариант прослужит в разы дольше, чем любой оригинал. Не забудьте выбрать длину: у продавца есть кабель длиной от полуметра до трех!

Цена: от 133 рублей

Кабель Baseus дешево

Красивая полка для ванной

Пока идеально подойдет для любой ванной

Полки для ванной, которые продают в магазинах, похожи друг друга и непрактичны. Не хотите «как у всех»? Возьмите универсальную! Она классно выглядит при любом интерьере, имеет специальную перфорацию, чтобы вода не застаивалась. Можно выбрать другую версию, например, с держателем для полотенец. Топчик за свои деньги!

Цена: 750 рублей

Полка для ванной

Читайте также: 7 советов, как сделать хорошее селфи

Самая необычная туалетная бумага

Отличная туалетная бумага, которую даже расходовать не хочется

Вы только взгляните, во что превратился доллар? Курс тает на глазах и, вероятно, нам все же удастся вернуть 2007-й! В любом случае, деньги — это всего лишь бумажки, а как их использовать — решать исключительно вам. Например, пустить на туалетную бумагу. Шутки шутками, но пусть такой классный артефакт будет и в вашем доме!

Цена: 168 рублей

Необычная туалетная бумага

Щетка для чистки телефона

Такой кисточкой чистить смартфон намного безопаснее

Выковыривать пыль из динамиков или разъёма для зарядки нужно крайне осторожна, но, в любом случае, высока вероятность повредить сеточку. Чтобы этого избежать, используйте специальные кисточки: в комплект входит 10 или 20 штук, которых хватит надолго.

Цена: 64 рубля

Щетка для чистки телефона

Чехол для гаджетов

Вот, как можно хранить свои гаджеты

Как носить смартфон, карточки и наушники в одном месте и не потерять их? Используйте специальный чехол! Выглядит он очень прикольно, удобен в использовании и не занимает много места. В него поместится любой смартфон, даже если у вас Galaxy Note.

Цена: 284 рубля

Чехол для гаджетов

4 проблемы смартфонов Samsung, которые бесят больше всего

Недорогая умная лампочка

К Tuya нет вопросов: работает превосходно

Умная лампочка — неотъемлемая часть управления умным домом. Нашли для вас недорогой вариант от Tuya, который сработается с новой Яндекс.Станцией благодаря протоколу Zigbee: можно переключать цвета, устанавливать таймер, менять яркость как голосом, так и с помощью приложения. Чтобы устанавливать было проще, вот вам наша инструкция.

Цена: от 470 рублей

Лампочка Tuya за копейки

Необычный мультяшный светильник

Светильник очень круто выглядит в темноте!

Искали, чем украсить комнату? Нашли для вас классный светильник в стиле Pac-man: есть несколько режимов подсветки, а еще он выглядит очень оригинально и точно стоит своих денег даже без скидки!

Цена: 1100 рублей

Светильник Pac-man

Не нашли, что искали? Загляните в Телеграм-канал "Сундук Али-Бабы": в нем найдете топовые товары по смешным ценам!

Теги
Лонгриды для вас
Дешевый, но крутой: Каким будет Samsung Galaxy A73

В последнее время мы под понятие хороший бюджетный смартфон в умах многих пользователей попадает только Xiaomi. За годы существования этих устройств на рынке, китайцев начали воспринимать неким эталоном среднего сегмента. При этом не стоит забывать, что у Samsung тоже есть своя линейка Galaxy A. Она регулярно обновляется и из года в год приносит новые и новые крутые фишки, которые однозначно заслуживают нашего внимания. Сегодня предлагаю поговорить о будущей новинке Samsung Galaxy A73 и обсудить, стоит ли ждать этот смартфон. Забегая вперед, могу сказать, что это будет интересный смартфон.

Читать далее
Galaxy
Чем Самсунг А отличается от М. Тут всё, что нужно знать

Samsung - это один из самых активных производителей смартфонов, чей ассортимент необычайно широк. Если большинство брендов ограничиваются выпуском всего трёх-четырёх - ну, максимум, пяти - смартфонов, у Samsung одних только продуктовых линеек будет больше. Несмотря на то что возможность выбора - это хорошо, широкий модельный ряд становится причиной путаницы. Из-за этого многие банально перестают понимать, чем смартфоны одной линейки отличаются от другой, если они и выглядят почти одинаково, и техническое оснащение имеют плюс-минус такое же. Разберёмся.

Читать далее
Сейчас лучшее время для недорогих смартфонов. Спасибо за это Samsung и Google

Давайте вспомним то, что происходило не так давно. Время, когда серия Galaxy A от Samsung не процветала так же, как и сейчас. Время до того, как Google придумала, как превратить свой Pixel в удобное и недорогое решение. Это была эпоха, когда доступные по цене телефоны не стоили того, чтобы второй раз посмотреть на них после первой случайной встречи. Они стоили дорого, не предлагали высокой производительности, были накачаны лишними приложениями, редко обновлялись… И это не предложение выбрать что-то одно. Все это было в тех телефонах одновременно. Теперь мы живем в другое время - в золотой век бюджетных телефонов. И этому есть доказательства.

Читать далее
Новый комментарий