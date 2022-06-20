Крутые товары с АлиЭкспресс на все случаи жизни

Товары на AliExpress, которые попадаются в процессе «прогулки» по просторам маркетплейса, делятся на два типа: хорошие и очень хорошие. Но в большинстве случаев что одни, что другие попадают в «Избранное» и редко оттуда выбираются. Зато иногда попадаются классные ништячки, которые точно нужно взять, ибо они пригодятся. Смотрите, что для вас отыскали: аксессуары для смартфона, для умного дома, кое-какие полезные гаджеты для ванной и даже необычный светильник. В общем, рассматривайте, изучайте и заказывайте! Кстати, на многие товары действует скидка — не упустите ее!

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Защитное стекло для Самсунг

Найти хорошее стекло для защиты смартфона Samsung очень тяжело, но оно действительно необходимо: без него быстро сотрется олеофобное покрытие и экран покроется мелкими царапинами. Чтобы не повторять ошибок, возьмите себе вот такое — у него больше сотни заказов и наивысшая оценка, а на странице продавца можно выбрать вариант для любой модели.

Цена: 195 рублей

Стекло для Samsung

Флешка на 2 ТБ

В последние годы все больше потребности возникает в дополнительном хранилище для данных. Если не доверяете облачному, берите вот такую удобную флэшку от Huawei на 2 ТБ: она работает на основе USB 3.0, поэтому данные перенесутся быстро. Обратите внимание, что на товар действует скидка — не оттягивайте покупку!

Цена: 530 рублей

Флешка на 2 ТБ

Зависает телефон во время звонка. Что делать

Зарядка для телефона

Под рукой всегда должен быть достаточно мощный и надежный блок для зарядки: нашли для вас классный адаптер для двух устройств с USB и Type-C. Выдает 18 Вт мощности, что не так много, но и не так мало. В общем, про запас точно нужно взять.

Цена: 317 рублей

Зарядка для двух устройств

Надежный кабель для зарядки телефона

Помимо адаптера обязательно возьмите в свой арсенал кабель от Baseus: внешняя оплетка сделана из нейлона, благодаря чему этот вариант прослужит в разы дольше, чем любой оригинал. Не забудьте выбрать длину: у продавца есть кабель длиной от полуметра до трех!

Цена: от 133 рублей

Кабель Baseus дешево

Красивая полка для ванной

Полки для ванной, которые продают в магазинах, похожи друг друга и непрактичны. Не хотите «как у всех»? Возьмите универсальную! Она классно выглядит при любом интерьере, имеет специальную перфорацию, чтобы вода не застаивалась. Можно выбрать другую версию, например, с держателем для полотенец. Топчик за свои деньги!

Цена: 750 рублей

Полка для ванной

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Самая необычная туалетная бумага

Вы только взгляните, во что превратился доллар? Курс тает на глазах и, вероятно, нам все же удастся вернуть 2007-й! В любом случае, деньги — это всего лишь бумажки, а как их использовать — решать исключительно вам. Например, пустить на туалетную бумагу. Шутки шутками, но пусть такой классный артефакт будет и в вашем доме!

Цена: 168 рублей

Необычная туалетная бумага

Щетка для чистки телефона

Выковыривать пыль из динамиков или разъёма для зарядки нужно крайне осторожна, но, в любом случае, высока вероятность повредить сеточку. Чтобы этого избежать, используйте специальные кисточки: в комплект входит 10 или 20 штук, которых хватит надолго.

Цена: 64 рубля

Щетка для чистки телефона

Чехол для гаджетов

Как носить смартфон, карточки и наушники в одном месте и не потерять их? Используйте специальный чехол! Выглядит он очень прикольно, удобен в использовании и не занимает много места. В него поместится любой смартфон, даже если у вас Galaxy Note.

Цена: 284 рубля

Чехол для гаджетов

4 проблемы смартфонов Samsung, которые бесят больше всего

Недорогая умная лампочка

Умная лампочка — неотъемлемая часть управления умным домом. Нашли для вас недорогой вариант от Tuya, который сработается с новой Яндекс.Станцией благодаря протоколу Zigbee: можно переключать цвета, устанавливать таймер, менять яркость как голосом, так и с помощью приложения. Чтобы устанавливать было проще, вот вам наша инструкция.

Цена: от 470 рублей

Лампочка Tuya за копейки

Необычный мультяшный светильник

Искали, чем украсить комнату? Нашли для вас классный светильник в стиле Pac-man: есть несколько режимов подсветки, а еще он выглядит очень оригинально и точно стоит своих денег даже без скидки!

Цена: 1100 рублей

Светильник Pac-man