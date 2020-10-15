Galaxy S21 может выйти уже в этом году. В этом есть смысл

В последнее время Samsung пустилась во все тяжкие. Только за период с начала августа до середины сентября компания представила три топовых смартфона. Среди них флагманская серия Galaxy Note 20, складной смартфон Galaxy Z Fold 2 и специальная версия весеннего флагмана Galaxy S20 FE. Были и локальные премьеры, в том числе на индийском рынке, но мы к этому более менее привыкли. Теперь появилась информация, которую сложно так сразу принять, но определенный смысл в этом есть. Согласно некоторым источникам, компания готовится выпустить новый Samsung Galaxy S21 уже в этом году, не дожидаясь обычной даты премьеры в феврале-марте. Источники объясняют это достаточно складно и так, что в это хочется поверить. Вот только стоит ли это делать? Неужели компания на такое способна?

Когда выйдет Samsung Galaxy S21

Нет ничего необычного в том, чтобы слышать слухи о флагманском смартфоне следующего поколения от такой компании, как Samsung, за несколько месяцев до его официального анонса, но на этот раз все немного иначе. Поговаривают, что у компании есть секретный план по ускорению своего традиционного ”графика массового производства”.

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Этот секрет якобы раскрыт в новом сообщении корейских СМИ, в котором утверждается, что Samsung ”спешит выпустить” новую серию Galaxy S21. Это якобы намерение компании основано на внутренней информации из местной цепочки поставок.

В частности, ”производители сопутствующих запчастей” как будто бы подтвердили, что им было предложено начать производство компонентов для грядущих устройств Samsung серии Galaxy S21 уже в следующем месяце. Хотя это само по себе не означает, что смартфоны будут выпущены в ноябре, но если это правда, то у нас есть все основания полагать, что запуск новинок действительно состоится намного раньше. История (и здравый смысл) подсказывают, что следующий крупный запуск компании может состояться гораздо раньше, чем обычно.

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Почему не покупают смартфоны

Если бы сейчас в мире бизнеса все шло своим чередом, то можно было бы сразу сказать, что такого развития событий просто не может быть. Но в условиях глобальной пандемии, которая, по сути, поставила мобильную индустрию на колени в начале этого года, возможно практически все. В том числе и настолько нестандартный шаг Samsung.

В конце концов, компоненты снова начали поставляться, а люди снова постепенно начинают покупать смартфоны. Учитывая это, компания могла бы попробовать ”снять сливки” с предстоящего праздничного сезона, когда весь мир закупается подарками на Новый год и Рождество.

Первый смартфон на Snapdragon 876

Дополнительным подтверждением высокой вероятности такого развития событий является то, что уже не в одном отчете фигурировала информация о том, каким будет новый смартфон серии Galaxy S и якобы все уже проверено, и он почти готов. Поговаривали даже, что он уже вовсю тестировался с процессором Snapdragon 875.

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Сам этот процессор покажут только в начале декабря, но это не значит, что Samsung не может участвовать в его доработке и тестировать свои смартфоны на его базе. Тем более, что с момента выхода Snapdragon 865+ до выхода первого смартфона Samsung на нем летом этого года прошло меньше месяца.

Впрочем, даже если поверить в это все, то все равно вызывает некоторые сомнения, что Samsung успеет настолько быстро подготовить новый смартфон. Даже если смещение строков будет, можно предположить, что дата запуска выпадет на январь 2021 года. Но есть ли в этом смысл, ведь спрос на смартфоны в начале года традиционно низкий после того, как люди потратили много денег на праздники.

Крупные запуски смартфонов в декабре достаточно редкое явление в последнее время. Но согласитесь, крах производителей из первой тройки тоже бывает не каждый год. Я говорю про Huawei, клиентов которой может захотеть переманить Samsung. Запускаемые новинки серии Mate традиционно хорошо покупали именно на праздники, но в этом году едва ли они будут пользоваться большим спросом. Конечно, если они вообще будут массово продаваться за пределами Китая.

Каким будет Samsung Galaxy S21

Что касается самого Samsung Galaxy S21, то все чаще фигурирует информация, что он будет выпускаться в трех модификациях и четырех цветах. А еще у него должен быть стилус S Pen, как у Galaxy Note. Если такое действительно будет, то компания может отказаться от выпуска линейки Note, чтобы не создавать конкуренцию своим же продуктам, которые уже сейчас отличаются только наличием стилуса. Напомню, что ранее компания обещала выпускать FE-версию своих Galaxy S и дальше. Тут очень логичным кажется, что именно он и заменит Galaxy Note.

Если руководство примет (или уже приняло) такое решение, то в год будет выходить один действительно топовый флагман, а через какое-то время его облегченная версия. Так будет тратиться меньше средств на разработки, а продажи если и упадут, то незначительно.

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Snapdragon 875 против Exynos 1000

Говоря о производительности нового смартфона, мы, очевидно, ожидаем, что линейка S21 перейдет с Qualcomm Snapdragon 865 и собственного чипсета Samsung Exynos 990 на новейшие Snapdragon 875 и Exynos 1000. На самом деле это является одной из ключевых причин, которые могут помешать выпустить смартфон в этом году. Пусть оба этих процессора чуть ли уже не засветились в тестах производительности, подготовить оба их будет сложнее, чем кажется.

Одно можно сказать точно. Если в ближайшие пару недель не появится новостей о том, что процессоры готовы к выпуску, или других подтверждений, что новый Samsung выйдет в этом году, то тревога окажется ложной, и дебют Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra состоится в положенные им сроки.

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Я бы сказал, что ждать смартфоны стоит или в конце этого года, или уже в феврале-марте следующего. В конце концов перспективы Huawei P50 слишком туманны, а других конкурентов для Galaxy S21 весной почти не будет (в его нише). Поэтому надо или спешить до конца года и снимать сливки с рождественского квартала, или дать рынку спокойно насытиться существующими устройствами и не форсировать события. А к какому варианту склоняетесь вы? Ответы присылайте сюда.