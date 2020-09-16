Как я начал терять веру в Huawei и что будет с компанией дальше

Так уж получилось, что уже больше года нам остается только верить в Huawei и надеяться на то, что у компании все будет хорошо. Конечно, должно пройти время, прежде чем она сможет выбраться из этой ситуации. Вот только проблема в том, что она может и не выбраться. Конечно, у нее огромное количество направлений деятельности, которые приносят ей большие деньги. Вот только у ее руля сидят пусть и очень умные люди, но они тоже не волшебники. Можно сколько угодно спасать тонущее корыто, но максимальный размер пробоины, при котором это можно сделать, есть всегда. Даже несмотря на безграничную поддержку китайского народа и правительства, компания может не выдержать такой напор. Я желаю ей только добра, так как люблю ее гаджеты и мне нравится ее подход, вот только в последнее время слишком много плохих новостей, чтобы с легкостью сохранять оптимизм.

Что будет с Huawei

Если вы читали роман Дмитрия Глуховского ”Сумерки” (не имеет отношения к фильму про вампиров), то, возможно, тоже найдете параллели с происходящим. Просто вспомните концовку и как там все рушилось одно за одним, а герой пошел встречать последний восход солнца. Начиналось там тоже все очень хорошо и даже в некотором роде позитивно, но постепенно ближе к финалу произведения пришло осознание того, что конец был неизбежен. Если книгу вы не читали, вы все равно поймёте, о чем я говорю.

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С 1987 года, когда была основана Huawei, она росла как на дрожжах. Сначала она стала первой в мире телекоммуникаций, потом постепенно вошла на рынок смартфонов и уверенно заняла свое место в лидирующей тройке. Были у нее и другие направления деятельности, например, облачные технологии. Этот сектор, кстати, пока кажется чуть ли не самым перспективным для компании.

Экономика устроена так, что если у тебя есть крупная компания, такая, как Huawei, то она должна расти и постоянно развиваться, вкладывая все больше в разработки и все больше получая обратно. В противном случае у нее могут начаться проблемы, которые будут расти, как снежный ком.

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Санкции Huawei

Так и получилось с телекоммуникационным гигантом, только это стало не следствием ошибок руководства, как это обычно бывает, а намеренными действиями правительства США. Постепенное ”закручивание гаек” не могло привести ни к чему хорошему. И пока оно ведет именно к плохому.

Вы скажете, что в последние два квартала компания была номером один на рынке смартфонов, опередив даже Samsung, и будете правы. Вот только явление это временное. Вызвано оно тем, что Samsung свои продажи строит на рынках, которые куда сложнее восстанавливались после пандемии. Когда Китай уже поборол распространение заразы и начал постепенно выходить на прежний уровень, Европа и США тонули в десятках тысяч случаев заражения и протестах, вроде движения BLM, которые не приносили экономике и продажам смартфонов ничего хорошего.

В итоге, этот эффект постепенно пройдет и что дальше? А дальше будет только падение продаж смартфонов. Ситуацию с магазином приложений компания еще смогла побороть. Пускай она не сделала полную замену Google Play, но AppGallery тоже сильно вырос и обзавелся тем, чего хватит подавляющему большинству пользователей. А о том, чего в нем нет, компания активно рассказывает на своем сайте.

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Какие процессоры будет использовать Huawei

Допустим, эта проблема решена, но теперь компанию лишили главного, что у нее было — процессора Kirin. Пока на складах есть десятки миллионов чипсетов, которых хватит на несколько месяцев работы. Но что дальше? Сейчас все чаще появляются новости, что производители полупроводников активно выбивают себе разрешение работать с Huawei. Этого добиваются даже Qualcomm и Samsung. Флагманские смартфоны Huawei на чипсетах MediaTek никому не нужны, а других пока нет (кроме запасов).

Если Qualcomm начнет торговать с Huawei, это будет очень показательной ситуацией с точки зрения ведения бизнеса, но действительно спасет Huawei. Многие даже порадуются, но все равно это будет своего рода поражением для китайской компании. Даже то, что новая архитектура чипов позволит гораздо более гибко настраивать их под каждого производителя, не спасет положение. В первую очередь из-за еще одного важного фактора.

Кто сказал, что лимит санкций для Huawei исчерпан? Кто сказал, что если она сможет покупать процессоры (или производить их сама), на нее не наложат запрет на покупку, скажем, камер или экранов. Все это может произойти и тогда придется решать новые проблемы. Единственным выходом из сложившейся ситуации стало бы полное самообеспечение. Для этого надо научиться все делать самому (или купить готовые технологии) и построить огромнейшие заводы. Китай будет только рад росту занятости, вот только это слишком дорого и не факт, что Huawei это потянет.

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Что Huawei производит сама

Пусть у Huawei и есть такие вещи, как своя операционная система, свой магазин приложений, свои средства связи и многое другое, но полная автономность это слишком круто даже для нее. С другой стороны, если компания этого добьется, то станет буквально непобедимой. Но не стоит забывать, что тащить за собой такой багаж тоже не просто и, продавая чуть больше смартфонов, чем Google, она просто ”не вытянет” такие затраты.

Учитывая, что на это надо время (даже если опустить вопрос денег), компания успеет просесть в продажах и потом ей придется сильно наверстывать, но история пока не знает такого подъема из глубокого нокаута. Отсюда вопрос: станет ли компания этим заниматься или просто переформатирует свой бизнес и будет делать что-то другое, тем более, в Китае это не проблема?

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Однозначного ответа на этот вопрос нет, но ситуация с Huawei все больше удручает. Хочется, чтобы она выстояла и показала нам красивую борьбу с мировой системой бизнеса, но пока веры в это становится все меньше. Я полностью за нее, так как люблю ее смартфоны, знаю людей, которые работают в компании, да и просто нам нужен сильный игрок, но как оно все сложится, покажет только время. В любом случае, будущее есть и в нем есть Huawei. Вот только в каком виде?