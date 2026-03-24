Кому нужен смартфон со стилусом. Даже Samsung постепенно от него отказывается

Вас тоже раздражает, когда любимую функцию не убирают честно и сразу, а медленно выхолащивают. Сначала отключают Bluetooth, потом делают стилус тоньше, потом убирают поддержку из складных смартфонов. Именно это происходит с Samsung S Pen последние пару лет. Честно говоря, у многих фанатов Galaxy уже закрадываются нехорошие подозрения, и их можно понять. При этом сама Samsung, которая признала серьезные проблемы экранов Galalxy S26 Ultra, теперь утверждает, что стилус остаётся «ключевой технологией». Кому верить — маркетингу или собственным глазам? Давайте разберёмся.

S Pen в Galaxy S26 Ultra. Что изменилось и чего больше нет

Проблемы начались с Galaxy S25 Ultra. Samsung убрала из стилуса модуль Bluetooth LE, а вместе с ним исчезли Air Actions. Если вы пользовались S Pen как пультом для камеры, переключали музыку жестами или управляли презентациями — всё это просто перестало работать.

Многие надеялись, что в Galaxy S26 Ultra Bluetooth вернут. Не вернули. По сути, стилус Samsung сейчас работает как обычный ёмкостный инструмент для заметок и рисования. Да, он по-прежнему точный. Но это уже не тот многофункциональный аксессуар, каким S Pen был пару поколений назад. На практике ощущение такое, будто из швейцарского ножа оставили только лезвие. Вот только места в корпусе, которое могли бы отдать аккумулятору, он занимает столько же.

S Pen и зарядка Qi2. Почему они мешают друг другу

Samsung гонится за тонкостью корпуса. Galaxy S26 Ultra похудел до 7,9 мм, и стилус пришлось уменьшить. Сечение S Pen сократилось с 5,8 × 4,35 мм до 5,0 × 4,15 мм, кнопка-кликер теперь повторяет изгиб рамки, а вставить перо в корпус можно только одной стороной.

Вдобавок появилась проблема с магнитными чехлами Qi2. Samsung сама предупреждает, что такие аксессуары могут мешать работе стилуса, и при конфликте на экране выскакивает уведомление. Получается, компания продвигает и стилус, и беспроводную зарядку, но одно мешает другому. Классический инженерный компромисс, за который платит пользователь.

Поддерживает ли Galaxy Z Fold 7 стилус S Pen

Интересно и то, что Galaxy Z Fold 7 не поддерживает S Pen сразу с момента выхода, хотя многие ждали обратного. Samsung убрала из дисплея дигитайзер, который отвечает за распознавание пера, ради уменьшения толщины.

Скажу честно, логику понять можно: складные смартфоны и без того страдают от лишних миллиметров. Но для тех, кто покупал Fold ради работы со стилусом, это был ощутимый удар.

Уберёт ли Samsung S Pen из смартфонов Galaxy

А вот тут начинается интересное. Вон Джун Чхве, операционный директор мобильного подразделения Samsung, в интервью Bloomberg заявил, что S Pen остаётся ключевой технологией. Компания якобы разрабатывает «более продвинутую версию», для которой потребуется «новая структура дисплея».

По слухам из корейских источников, для Galaxy S27 Ultra тестировали гибридную технологию, сочетающую классическую EMR-систему с активной электростатической (AES). Суть в том, что AES позволяет убрать дигитайзер из экрана и сэкономить около 0,3 мм толщины. Но от этого варианта для S27 Ultra уже отказались — технология оказалась не готова. Samsung пока остаётся на проверенной EMR, где стилус не требует собственной батарейки и получает энергию от электромагнитного поля дисплея.

Звучит многообещающе, но конкретики по-прежнему ноль. Когда именно появится новый S Pen — неизвестно.

Стоит ли покупать Galaxy S26 Ultra ради стилуса

Если вы выбираете Galaxy S26 Ultra исключительно ради стилуса, стоит трезво оценить ожидания. S Pen в 2026 году — хороший инструмент для рукописных заметок и скетчей, но уже не универсальный пульт управления из эпохи Galaxy Note. Bluetooth нет, Air Actions нет, размер уменьшился.

Для тех, кто рисует или аннотирует документы каждый день, Galaxy S26 Ultra остаётся лучшим вариантом на Android. Альтернатив с встроенным пером на рынке практически нет. Но если вы достаёте стилус пару раз в месяц, возможно, есть смысл присмотреться к обычному Galaxy S26 и сэкономить.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Samsung обещает, что будущее S Pen будет интереснее настоящего. Может, так и будет. Но пока мы видим стилус, который с каждым поколением теряет функции, а не приобретает их. И это, пожалуй, главный повод для беспокойства.