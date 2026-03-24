Nothing Phone 4a Pro или OnePlus 15R. Сравнение и что купить

Nothing Phone 4a Pro и OnePlus 15R стоят примерно одинаково — от 36 тысяч рублей на маркетплейсах. Но если вы думаете, что за одну цену получите одинаковые смартфоны, — это не так. Перед нами два принципиально разных подхода к тому, каким должен быть смартфон среднего класса. Один делает ставку на камеру и дизайн, другой — на производительность и автономность. Обе модели были в нашем рейтинге, где мы выбрали пять лучших смартфонов до 40 000 рублей, а теперь давайте разберемся, кому подойдет какой их этих.

Nothing Phone 4a Pro и OnePlus 15R. Дизайн и сборка

Если поставить оба смартфона рядом, спутать их будет невозможно — даже вслепую. Nothing Phone 4a Pro получил цельнометаллический корпус из алюминия — впервые в истории бренда — с прозрачной вставкой на задней панели, через которую виден модуль Glyph Matrix. Это круглый светодиодный дисплей из 137 отдельных LED-элементов, и выглядит это, честно говоря, как маленький экран с космической станции. Кому-то — баловство, кому-то — повод достать телефон из кармана и показать друзьям.

OnePlus 15R — полная противоположность. Минималистичный дизайн в стиле старшего OnePlus 15: плоская рамка, матовое стекло сзади, металлический блок камер. Никакой показухи, зато есть IP68 и даже IP69K — это значит, что смартфону нипочём не только погружение в воду, но и струя под давлением. На практике это вряд ли понадобится каждый день, но для тех, кто роняет телефоны в раковину или берёт их на пляж, — аргумент весомый.

Оба аппарата — 8,1 мм толщиной, около 213 граммов. Габариты практически идентичны, а вот ощущения в руке — разные. Nothing воспринимается чуть «холоднее» за счёт металла, OnePlus — чуть привычнее благодаря стеклу.

Экран Nothing Phone 4a Pro против OnePlus 15R. Сравнение

Дисплеи у обоих смартфонов — 6,83 дюйма, AMOLED, разрешение 1,5K. Казалось бы, паритет. Но дьявол, как водится, в деталях.

У Nothing Phone 4a Pro частота обновления — до 144 Гц, пиковая яркость — до 5000 нит (по заявлению производителя; независимые тесты пока дают цифры скромнее), поддержка HDR10+ и ШИМ-диммирование на 2160 Гц. Экран отлично показывает себя при ярком освещении — текст читается без проблем.

OnePlus 15R выжимает чуть больше: частота до 165 Гц, яркость до 3600 нит, плюс поддержка Dolby Vision. Но главный козырь — специальный чип, обеспечивающий частоту опроса тачскрина до 3200 Гц. Для обычного скроллинга это не важно, а вот для мобильных шутеров и соревновательных игр — ощутимое преимущество.

Честно говоря, в повседневном использовании разницу между 144 и 165 Гц вы, скорее всего, не заметите. Зато если вы заядлый мобильный геймер, OnePlus предложит вам отклик быстрее — и это не маркетинг, а физика.

Snapdragon 7 Gen 4 или Snapdragon 8 Gen 5. Какой процессор мощнее

Здесь — главная пропасть между двумя смартфонами. Nothing Phone 4a Pro работает на Snapdragon 7 Gen 4 — это 4-нанометровый чип, крепкий середнячок. В паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 ГБ (UFS 3.1) он справляется с повседневными задачами и даже играми на средних настройках без особых нареканий. Для охлаждения — испарительная камера площадью 5300 мм².

OnePlus 15R — совсем другая история. Snapdragon 8 Gen 5 — это субфлагманский чипсет на 3-нанометровом техпроцессе. Не путать со Snapdragon 8 Elite Gen 5, который стоит в настоящих флагманах вроде OnePlus 15, — но разница с «семёркой» Nothing всё равно колоссальная. Память — LPDDR5X Ultra, накопитель — UFS 4.1. Система охлаждения с аэрогелем и графитом на площади 5704 мм².

На практике OnePlus 15R — это смартфон, который тянет тяжёлые игры на максимальных настройках и не задыхается при многозадачности. Nothing Phone 4a Pro ведёт себя достойно, но для ресурсоёмких задач ему иногда приходится нелегко.

Камера Nothing Phone 4a Pro против OnePlus 15R. Кто снимает лучше

А вот здесь Nothing берёт реванш — и ещё какой. Nothing Phone 4a Pro получил тройной модуль: основная камера на 50 Мп (Sony Lytia 700C) с оптической стабилизацией, перископический телеобъектив на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом (и до 7-кратного с технологией внутрисенсорного увеличения, а цифровой зум заявлен аж до 140x) и 8-мегапиксельная ширик.

У OnePlus 15R с камерами скромнее: основной сенсор 50 Мп (Sony IMX906, тот же, что и в OnePlus 15) с OIS и ультраширокоугольный на 8 Мп. Телеобъектива нет вообще — и это, пожалуй, главная жертва, на которую пошёл бренд ради снижения цены.

То есть если для вас камера — один из приоритетов при выборе, Nothing Phone 4a Pro предложит куда больше возможностей: и зум для портретов, и гибкость при съёмке на расстоянии. OnePlus 15R снимает хорошо на основную камеру, но на дальнем и среднем плане проигрывает.

Автономность OnePlus 15R и Nothing Phone 4a Pro. Сравнение батарей

И вот тут OnePlus наносит ответный удар. OnePlus 15R оснащён кремний-углеродной батареей на 7400 мА·ч — это серьёзная цифра даже по меркам 2026 года. При толщине корпуса 8,1 мм — почти рекорд для смартфона такого класса. Зарядка — 80 Вт проводная, полный цикл от нуля — чуть больше часа.

Nothing Phone 4a Pro — 5080 мА·ч для международной версии или 5400 мА·ч для индийской. Зарядка — до 50 Вт. Есть приятный бонус — обратная проводная зарядка на 7,5 Вт, чтобы подзарядить наушники или второй телефон от смартфона.

Разница — почти 2000 мА·ч, и на практике это ощущается. OnePlus 15R спокойно выдерживает полтора-два дня активного использования, тогда как Nothing Phone 4a Pro при таком же сценарии потребует подзарядки к вечеру. Если автономность — ваш приоритет, выбор здесь очевиден.

Nothing Phone 4a Pro и OnePlus 15R. Цены в России в 2026 году

На момент публикации оба смартфона продаются в России через маркетплейсы. OnePlus 15R — от 36 000 рублей за версию 12/256 ГБ и от 40 000–43 000 рублей за 12/512 ГБ. Купить можно на всех маркетплесах.

Nothing Phone 4a Pro доступен в трёх конфигурациях: 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ. На AliExpress со скидками версию 12/256 ГБ можно взять от 36 000–39 000 рублей. На Ozon и Яндекс Маркете цены выше — от 42 000 рублей за базовую версию 8/128 ГБ.

По цене — практически паритет, что делает сравнение особенно интересным: за одни и те же деньги вы получаете два совершенно разных смартфона.

Nothing Phone 4a Pro или OnePlus 15R. Какой смартфон купить

Честно говоря, однозначного ответа здесь нет — и это как раз тот случай, когда «лучший» смартфон определяется вашими приоритетами.

Nothing Phone 4a Pro — это выбор для тех, кому важна камера с зумом, необычный дизайн с Glyph Matrix и сам факт, что ваш смартфон не похож ни на один другой. Перископический телеобъектив в этом ценовом сегменте — редкость, и Nothing этим козыряет заслуженно. Но за это вы платите средним по мощности процессором и скромной батареей.

OnePlus 15R — для тех, кому нужна производительность, автономность на полтора-два дня и защита от воды по полной программе. Snapdragon 8 Gen 5 делает из него «почти флагман», а батарея на 7400 мА·ч снимает вопрос о зарядке посреди дня. Но камера — только основная и ширик, без телеобъектива, а дизайн — на любителя сдержанности.

Если вы снимаете много фото и хотите выделиться — берите Nothing. Если играете, активно пользуетесь смартфоном весь день и не хотите думать о зарядке — OnePlus 15R будет разумнее.