Смартфоны совершенно перестали развиваться. В этом виноваты мы с вами

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Артем Сутягин

Многие заметили, что компании выпускают незаконченные продукты, программное или аппаратное обеспечение, чтобы удовлетворить постоянный спрос клиентов, который приучили к тому, что новые телефоны выходят каждый год. Мы постоянно ищем что-то, что будет «быстрее, выше и сильнее» того, что у нас уже есть. В свою очередь, компании выпускают устройства, которые либо схожи с тем, что уже есть, либо лишены функций, либо просто не соответствуют требованиям пользователей. Отсюда разочарование, застой технологий и общее недовольство рынка. Но, что если я вам скажу, что виноваты в этом мы сами?

Смартфоны совершенно перестали развиваться. В этом виноваты мы с вами. Современные смартфоны перестали развиваться. Изображение: Тинькофф Журнал. Фото.

Современные смартфоны перестали развиваться. Изображение: Тинькофф Журнал

Есть ли что-то новое в новых смартфонах

Эти проблемы еще больше усугубляются, поскольку начинает появляться новая категория продуктов. Такие устройства, как Rabbit R1 и Humane AI Pin, заявляют, что предлагают уникальный опыт. Однако не сразу можно заметить, что это не так уж далеко от истины. Тем не менее, из-за отсутствия инноваций в смартфонах многие люди готовы поверить в то, что это будущее. В результате такие гаджеты привлекают много внимания.

Даже самый интересный сегмент рынка телефонов, раскладушки, страдает от тех же проблем. Galaxy Z Fold 3, 4 и 5 практически не отличаются друг от друга, предлагая не более чем улучшение технических характеристик по сравнению с предыдущей итерацией. Скачков поколений больше не происходит, а если они и случаются, то только через несколько лет. Собственно, поэтому люди и перестали обновляться каждый 2 года, предпочитая покупать новый телефон не раньше, чем через 3-4 года.

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Почему новые смартфоны выходят так часто

Но компания не может ждать несколько лет между выпуском чего-то «нового и блестящего». Возможно, Samsung или Apple могли бы, но это, скорее всего, обвалило бы цены на акции, расстроило бы акционеров, и кто знает, что бы произошло дальше. Тем более, что пользователи все равно ждут новинок каждый год, с завышенными ожиданиями.

Вся индустрия технологической журналистики, быстро отмечает, когда компания терпит неудачу. Постоянный пример — когда компания анонсирует продукт с определенными функциями, а затем выпускает устройство без этих функций. Вместо этого нам просто говорят, что «это появится позже в обновлении программного обеспечения».

Почему новые смартфоны выходят так часто. Выходя каждый год, смартфоны получают, по сути, только минимальные изменения. Изображение: ichip.ru. Фото.

Выходя каждый год, смартфоны получают, по сути, только минимальные изменения. Изображение: ichip.ru

Если нам повезет, то функция действительно появится и будет работать так, как нам говорили. Но чаще всего это просто полуфабрикат, и даже рядовой потребитель может сказать, что он еще не готов к покупке.

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Главные недостатки смартфонов

По сути, эти многомиллиардные компании выпускают недоделанные продукты, обещая то, чего на самом деле не будет на момент запуска. «В этом нет никакого смысла«, — скажете вы. «У них столько денег, что можно просто выполнить свои обещания». Они не могут. Точнее, могут, но тут действует множество трудностей.

Первая, о которой мы уже говорили, — это необходимость соответствовать спросу. Что-то новое на регулярной основе хоть как-то, но повышает продажи, ведь мы верим, что получим что-то интересное. Это делает акционеров счастливыми, в результате чего мы получаем скучные недоделанные продукты.

Другая, и, возможно, более важная причина заключается в том, что, хотя у этих компаний могут быть бесконечные запасы денег, у них нет бесконечных запасов людей. Для Google, Samsung, Apple и других гигантов — это не просто безликие корпорации, управляемые роботами, которые правят миром. Ни не могут просто бросить деньги в рынок и получить хороший продукт — так это не работает.

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Есть люди, которые должны работать над каждым аспектом всего, к чему вы прикасаетесь и что видите при выпуске нового телефона. Это включает в себя разработку аппаратного обеспечения, дизайн, технические компоненты и даже рекламу. Команда должна убедиться во всем, включая то, чтобы загрузочный логотип выглядит определенным образом. А все это время, деньги и люди.

Главные недостатки смартфонов. Даже такая мелочь, как заставка телефона требует много времени на проработку. Фото.

Даже такая мелочь, как заставка телефона требует много времени на проработку.

Когда смартфоны станут лучше

Можно даже утверждать, что смартфоны практически достигли своего пика в плане мощности и возможностей. Отчасти поэтому компании смещают акцент на искусственный интеллект и программное обеспечение, ведь со стеклянно-пластиковыми плитами уже мало что можно сделать.

Это дает возможность перейти к новой волне продуктов с искусственным интеллектом, которые начали появляться. В настоящее время, куда бы вы ни повернулись, кто-то так или иначе говорит об искусственном интеллекте. Дошло до того, что компании стали выпускать специальные устройства с искусственным интеллектом, причем Humane AI Pin и Rabbit R1, похоже, находятся в центре всего этого.

Не поймите меня неправильно. В вакууме технологии, лежащая в основе этих устройств, выглядят просто невероятно. А ведь есть еще подобные аналоги смарт-часов, которые должны заменить смартфоны. Это похоже на фантастические фильмы, но подобное уже есть.

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Смартфоны Rabbit R1 с ИИ

Что касается Rabbit R1, то общая идея та же, поскольку это специализированное устройство, работающее на основе искусственного интеллекта и оно близко к обычному смартфону. И когда вы хотите с ним взаимодействовать, вы достаете его, нажимаете кнопку и разговариваете. А ведь это можно перенести на смарт-часы. Если в перспективе даже не нужен будет большой экран, пусть все это будет на запястье. Вот это действительно прорыв в технологиях.

Тем не менее, это тоже не совсем удачное устройство. Для устройства, которое, как утверждается, думает о будущем, вы даже не можете изменить часовой пояс. К счастью, это было исправлено в первом обновлении программного обеспечения. Хотя возможность попросить устройство сгенерировать образ ИИ с помощью Midjourney — это здорово, но не совсем практично. Если Rabbit R1 действительно должен быть полезным, почему я не могу попросить его напомнить мне вынести мусор или добавить товары в список покупок?

Вместо этого Rabbit выпустила физическое устройство, которое даже не может сделать то, что делает телефон, который у меня уже есть. Но, как и Google, Samsung и Apple, Rabbit дает одни и те же обещания, утверждая, что крутые функции, которые он продемонстрировал, появятся. В какой-то момент. Тут мы опять возвращаемся к тому, что смартфоны выходят не готовыми и не предлагают все функции, которые нам обещали. А верить в то, будут ли они это делать или нет — решать вам.

Смартфоны Rabbit R1 с ИИ. Даже такой Rabbit R1 является прорывом в наше время. Изображение: РБК Тренды. Фото.

Даже такой Rabbit R1 является прорывом в наше время. Изображение: РБК Тренды

Более серьезная проблема заключается в том, что, поскольку огромным корпорациям сходит с рук обращение с клиентами как с подопытными кроликами, новые компании пытаются делать то же самое. Вместо того чтобы просто сразу давать то, что обещают. И, знаете что? Мы с этим согласны, в очередной раз покупая такие товары. А если бы мы отказывались от покупки, пока не появятся все функции, то и производители вели бы себя иначе.

Если вам нужно еще одно доказательство того, что проблема в нас, просто подумайте вот о чем: вышел Rabbit R1, а через пять дней он получил первое обновление. За это время были выпущены или опубликованы обзоры и впечатления, основанные на незавершенном продукте. Почему бы просто не отложить релиз на неделю, пока не выйдет обновление? Большое обновление нельзя выпустить, протестировать и раскатить на устройства за 5 дней. Значит работа над ним велась еще до выхода в продажу.

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Станут ли смартфоны лучше

Итак, что же нам делать дальше? Честно говоря, ничего не изменится. Мы по-прежнему будем хотеть лучшее из лучшего каждый год, а компании будут продолжать пихать нам в лицо слегка обновленные аппараты. Новые функции могут быть анонсированы, а могут и не быть, но не все они будут доступны на старте продаж, или, скорее всего, будет введено какое-то произвольное ограничение.

В то же время норма прибыли будет продолжать расти, потому что компании могут заработать больше денег, перерабатывая старые детали, полируя их и выдавая за новые. Колесо будет продолжать крутиться, а мы будем гоняться за любой «свежей» новинкой, которую нам подсунут эти компании.

И хотя идея Rabbit R1, и ему подобных, кажется довольно крутой, на бумаге это непрактично. Куда лучше или перейти к носимым устройствам с подобными функциями, или хотя бы полноценно внедрить ИИ в обычные смартфоны. Это уже будет хорошо. Главное, чтобы все работало с самого начала, а не через полгода или более.

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