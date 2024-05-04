Смартфоны совершенно перестали развиваться. В этом виноваты мы с вами

Многие заметили, что компании выпускают незаконченные продукты, программное или аппаратное обеспечение, чтобы удовлетворить постоянный спрос клиентов, который приучили к тому, что новые телефоны выходят каждый год. Мы постоянно ищем что-то, что будет «быстрее, выше и сильнее» того, что у нас уже есть. В свою очередь, компании выпускают устройства, которые либо схожи с тем, что уже есть, либо лишены функций, либо просто не соответствуют требованиям пользователей. Отсюда разочарование, застой технологий и общее недовольство рынка. Но, что если я вам скажу, что виноваты в этом мы сами?

Есть ли что-то новое в новых смартфонах

Эти проблемы еще больше усугубляются, поскольку начинает появляться новая категория продуктов. Такие устройства, как Rabbit R1 и Humane AI Pin, заявляют, что предлагают уникальный опыт. Однако не сразу можно заметить, что это не так уж далеко от истины. Тем не менее, из-за отсутствия инноваций в смартфонах многие люди готовы поверить в то, что это будущее. В результате такие гаджеты привлекают много внимания.

Даже самый интересный сегмент рынка телефонов, раскладушки, страдает от тех же проблем. Galaxy Z Fold 3, 4 и 5 практически не отличаются друг от друга, предлагая не более чем улучшение технических характеристик по сравнению с предыдущей итерацией. Скачков поколений больше не происходит, а если они и случаются, то только через несколько лет. Собственно, поэтому люди и перестали обновляться каждый 2 года, предпочитая покупать новый телефон не раньше, чем через 3-4 года.

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Почему новые смартфоны выходят так часто

Но компания не может ждать несколько лет между выпуском чего-то «нового и блестящего». Возможно, Samsung или Apple могли бы, но это, скорее всего, обвалило бы цены на акции, расстроило бы акционеров, и кто знает, что бы произошло дальше. Тем более, что пользователи все равно ждут новинок каждый год, с завышенными ожиданиями.

Вся индустрия технологической журналистики, быстро отмечает, когда компания терпит неудачу. Постоянный пример — когда компания анонсирует продукт с определенными функциями, а затем выпускает устройство без этих функций. Вместо этого нам просто говорят, что «это появится позже в обновлении программного обеспечения».

Если нам повезет, то функция действительно появится и будет работать так, как нам говорили. Но чаще всего это просто полуфабрикат, и даже рядовой потребитель может сказать, что он еще не готов к покупке.

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Главные недостатки смартфонов

По сути, эти многомиллиардные компании выпускают недоделанные продукты, обещая то, чего на самом деле не будет на момент запуска. «В этом нет никакого смысла«, — скажете вы. «У них столько денег, что можно просто выполнить свои обещания». Они не могут. Точнее, могут, но тут действует множество трудностей.

Первая, о которой мы уже говорили, — это необходимость соответствовать спросу. Что-то новое на регулярной основе хоть как-то, но повышает продажи, ведь мы верим, что получим что-то интересное. Это делает акционеров счастливыми, в результате чего мы получаем скучные недоделанные продукты.

Другая, и, возможно, более важная причина заключается в том, что, хотя у этих компаний могут быть бесконечные запасы денег, у них нет бесконечных запасов людей. Для Google, Samsung, Apple и других гигантов — это не просто безликие корпорации, управляемые роботами, которые правят миром. Ни не могут просто бросить деньги в рынок и получить хороший продукт — так это не работает.

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Есть люди, которые должны работать над каждым аспектом всего, к чему вы прикасаетесь и что видите при выпуске нового телефона. Это включает в себя разработку аппаратного обеспечения, дизайн, технические компоненты и даже рекламу. Команда должна убедиться во всем, включая то, чтобы загрузочный логотип выглядит определенным образом. А все это время, деньги и люди.

Когда смартфоны станут лучше

Можно даже утверждать, что смартфоны практически достигли своего пика в плане мощности и возможностей. Отчасти поэтому компании смещают акцент на искусственный интеллект и программное обеспечение, ведь со стеклянно-пластиковыми плитами уже мало что можно сделать.

Это дает возможность перейти к новой волне продуктов с искусственным интеллектом, которые начали появляться. В настоящее время, куда бы вы ни повернулись, кто-то так или иначе говорит об искусственном интеллекте. Дошло до того, что компании стали выпускать специальные устройства с искусственным интеллектом, причем Humane AI Pin и Rabbit R1, похоже, находятся в центре всего этого.

Не поймите меня неправильно. В вакууме технологии, лежащая в основе этих устройств, выглядят просто невероятно. А ведь есть еще подобные аналоги смарт-часов, которые должны заменить смартфоны. Это похоже на фантастические фильмы, но подобное уже есть.

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Смартфоны Rabbit R1 с ИИ

Что касается Rabbit R1, то общая идея та же, поскольку это специализированное устройство, работающее на основе искусственного интеллекта и оно близко к обычному смартфону. И когда вы хотите с ним взаимодействовать, вы достаете его, нажимаете кнопку и разговариваете. А ведь это можно перенести на смарт-часы. Если в перспективе даже не нужен будет большой экран, пусть все это будет на запястье. Вот это действительно прорыв в технологиях.

Тем не менее, это тоже не совсем удачное устройство. Для устройства, которое, как утверждается, думает о будущем, вы даже не можете изменить часовой пояс. К счастью, это было исправлено в первом обновлении программного обеспечения. Хотя возможность попросить устройство сгенерировать образ ИИ с помощью Midjourney — это здорово, но не совсем практично. Если Rabbit R1 действительно должен быть полезным, почему я не могу попросить его напомнить мне вынести мусор или добавить товары в список покупок?

Вместо этого Rabbit выпустила физическое устройство, которое даже не может сделать то, что делает телефон, который у меня уже есть. Но, как и Google, Samsung и Apple, Rabbit дает одни и те же обещания, утверждая, что крутые функции, которые он продемонстрировал, появятся. В какой-то момент. Тут мы опять возвращаемся к тому, что смартфоны выходят не готовыми и не предлагают все функции, которые нам обещали. А верить в то, будут ли они это делать или нет — решать вам.

Более серьезная проблема заключается в том, что, поскольку огромным корпорациям сходит с рук обращение с клиентами как с подопытными кроликами, новые компании пытаются делать то же самое. Вместо того чтобы просто сразу давать то, что обещают. И, знаете что? Мы с этим согласны, в очередной раз покупая такие товары. А если бы мы отказывались от покупки, пока не появятся все функции, то и производители вели бы себя иначе.

Если вам нужно еще одно доказательство того, что проблема в нас, просто подумайте вот о чем: вышел Rabbit R1, а через пять дней он получил первое обновление. За это время были выпущены или опубликованы обзоры и впечатления, основанные на незавершенном продукте. Почему бы просто не отложить релиз на неделю, пока не выйдет обновление? Большое обновление нельзя выпустить, протестировать и раскатить на устройства за 5 дней. Значит работа над ним велась еще до выхода в продажу.

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Станут ли смартфоны лучше

Итак, что же нам делать дальше? Честно говоря, ничего не изменится. Мы по-прежнему будем хотеть лучшее из лучшего каждый год, а компании будут продолжать пихать нам в лицо слегка обновленные аппараты. Новые функции могут быть анонсированы, а могут и не быть, но не все они будут доступны на старте продаж, или, скорее всего, будет введено какое-то произвольное ограничение.

В то же время норма прибыли будет продолжать расти, потому что компании могут заработать больше денег, перерабатывая старые детали, полируя их и выдавая за новые. Колесо будет продолжать крутиться, а мы будем гоняться за любой «свежей» новинкой, которую нам подсунут эти компании.

И хотя идея Rabbit R1, и ему подобных, кажется довольно крутой, на бумаге это непрактично. Куда лучше или перейти к носимым устройствам с подобными функциями, или хотя бы полноценно внедрить ИИ в обычные смартфоны. Это уже будет хорошо. Главное, чтобы все работало с самого начала, а не через полгода или более.