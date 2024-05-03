С каким процессором лучше купить смартфон на Андроиде в 2024 году

Нет ничего важнее в смартфоне, чем его чипсет, ведь именно от него зависит производительность устройства, автономность и даже качество фотографий. Однако мобильных чипов расплодилось так много, что становится сложно самостоятельно определить, какой процессор лучше для телефона, если не проводить прямые сравнения десятков чипов. Чтобы вы не тратили свое время, но в то же время смогли сделать правильный выбор, я изучил, каким SoC отдают предпочтение производители в устройствах разных ценовых категориях, после чего вам останется запомнить их названия и в нужный момент уточнить модель системы на кристалле перед покупкой смартфона.

Процессоры в дешевых смартфонах

Дешевыми я называю смартфоны за 5-10 тысяч рублей, которые обычно покупают детям, людям пожилого возраста, да и тем, кому нет дела до игровых возможностей и качества фото. Но даже модель начального уровня должна обладать сносным железом, чтобы владелец не испытывал дискомфорт от постоянных лагов.

5 дешевых смартфонов, которые ни в коем случае нельзя покупать в 2024 году

Среди смартфонов до 10 тысяч рублей производители обычно отдают предпочтение процессорам Helio G30-й серии, а также старым чипам MediaTek, Snapdragon, Exynos и Kirin. Все они совершенно не соответствуют современным реалиям из-за недостаточной производительности для 2024 года и поддержки исключительно медленной памяти eMMC 5.1.

Поэтому при выборе смартфона до 10000 рублей лучше отдавать предпочтение процессорам Unisoc, а именно:

Unisoc T606;

Unisoc T612;

Unisoc T616;

Unisoc T618.

Все они набирают плюс-минус 250 тысяч баллов в AnTuTu и поддерживают довольно быструю память UFS 2.2. В свою очередь, производительность конкурентов держится на уровне не выше 100-150 тысяч баллов в известном бенчмарке.

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Может случиться и так, что вам попадется телефон до 10 тысяч рублей, работающий на одном из более мощных процессоров, о которых мы поговорим далее. В таком случае, конечно, стоит отдавать предпочтение чипу от конкурента Unisoc.

realme NOTE 50 на Unisoc T606

Процессор для недорогого телефона

В смартфонах до 20 тысяч рублей вот уже на протяжении нескольких последних лет постоянно используется процессор Helio G99, и это — до сих пор отличное решение для недорого смартфона. Чип почти не греется, отличается хорошей энергоэффективностью и выдает достаточную производительность для выполнения всех повседневных задач.

Прямой конкурент Helio G99 — процессор Snapdragon 680. Он тоже не греется и разумно расходует энергию, однако его производительность ниже в сравнении с показателями смартфонов на MediaTek.

POCO M6 Pro на Helio G99

Несмотря на все достоинства, Helio G99 плохо работает с графикой, из-за чего на смартфон сложно получить достойное фото. Поэтому, если в устройстве за 20 тысяч вы встретите один из следующих чипов, смело отказывайтесь от Helio G99:

Dimensity 920;

Dimensity 7020 (Dimensity 930);

Dimensity 7030 (Dimensity 1050);

Dimensity 7050 (Dimensity 1080);

Exynos 1330;

Snapdragon 695;

Snapdragon 732G;

Snapdragon 6 Gen 1;

Snapdragon 7s Gen 2.

Эти процессоры мощнее Helio G99 и поддерживают продвинутые алгоритмы обработки изображения, однако редко встречаются в смартфонах до 20000, представленных на полках российских магазинов. А вот на AliExpress вы вполне сможете найти модель на одном из этих чипов дешевле 20 тысяч.

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Недорогие, но хорошие процессоры среднего уровня

Смартфонами среднего уровня в 2024 году можно назвать устройства в диапазоне от 25 до 45 тысяч рублей, которые условно делятся на нижний и верхний средний класс. Если понравившаяся вам модель ближе к нижней планке, то будет просто замечательно, если она работает на процессоре Snapdragon 778G/778G+/782G. Это не новый, но до сих пор очень классный чип, который характеризуется солидным запасом производительности (600 тысяч баллов в AnTuTu), умеренным потреблением энергии и шикарными для своей цены возможностями в области работы с изображением. Его наследник (чуть менее стабильный процессор Snapdragon 7 Gen 1) тоже заслуживает внимания.

Во вторую очередь стоит рассматривать смартфоны на следующих процессорах:

Dimensity 7030 (Dimensity 1050);

Dimensity 7050 (Dimensity 1080);

Exynos 1380;

Exynos 1480;

Snapdragon 6 Gen 1;

Snapdragon 7s Gen 2.

При этом будет здорово, если вам попадется относительно недорогой смартфон на процессоре Dimensity 7200, 8200 или 8300. Данные чипы заметно мощнее Snapdragon 778G и его аналогов, но в то же время предлагают тот же уровень стабильности и работы с мобильной фотографией.

Смартфон POCO на Dimensity 8300

Если вы ищите смартфон за 40000 рублей, то желательно сделать выбор в пользу устройства на одном из этих чипов:

Dimensity 8200;

Dimensity 8300;

Snapdragon 7+ Gen 2;

Snapdragon 7+ Gen 3;

Snapdragon 8+ Gen 1;

Snapdragon 8s Gen 3.

Менее предпочтительные, но все равно сносные варианты — Dimensity 8020 и Dimensity 8050. Эти процессоры встречаются в современных смартфонах, хотя представляют собой переименованные чипы 2021 года и не отличаются стабильностью.

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Лучшие процессоры для смартфонов в 2024 году

Самая простая ситуация с флагманами на Андроид. Если вы ищете по-настоящему крутой смартфон для игр, а также продвинутых возможностей съемки фото и видео, то с высокой долей вероятности будете выбирать между Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3. Это самые мощные процессоры для телефонов в 2024 году, и здесь вам стоит запомнить следующее: второй чип более производительный, но менее стабильный.

Флагман Galaxy S24

Фанаты смартфонов Samsung могут взять флагман на Exynos 2400. Этот процессор обладает сопоставимым с процессорами Snapdragon уровнем производительности, но хуже подходит для игр. То же самое можно сказать о топовых системах на кристалле от MediaTek: Dimensity 9200 и Dimensity 9300. Неплохо, но Snapdragon лучше.

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