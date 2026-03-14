Владельцам каких Samsung не стоит покупать Galaxy S26

Знаете, что самое парадоксальное в современном рынке смартфонов? Каждый год производители убеждают нас, что новое поколение — «огромный шаг вперёд», а на деле разница между устройствами порой видна только под микроскопом. Samsung Galaxy S26 — не исключение. Серия вышла, маркетинг отгремел, а владельцы старых моделей не спешат нести деньги в магазин. Виной тому даже не серьезные проблемы с экраном Galaxy S26, которые признала сама Samsung, а нечто другое. Вот и давайте разберёмся, почему так вышло.

Что нового в Samsung Galaxy S26 по сравнению с Galaxy S23

Забегая вперед скажу, что речь сейчас про многих владельцев Galaxy S23, которые не спешат покупать Galaxy S26. Но есть и другие смартфоны, которые не стоит менять на новинку.

Что касается отличий, на бумаге изменения выглядят солидно. Новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, экран подрос с 6,1 до 6,3 дюйма, батарея — с 3900 до 4300 мАч, оперативной памяти теперь 12 ГБ вместо 8. В Ultra-версии появился экран с функцией Privacy Display — встроенной защитой от подглядывания, 10-битная цветопередача и яркость до 3000 нит против 1750 у предшественника. Корпус стал тоньше и легче — 7,9 мм и 214 граммов против 8,9 мм и 233 граммов у S23 Ultra.

Но вот в чём фокус: когда берёшь в руки Galaxy S23 и Galaxy S26, разница ощущается куда скромнее, чем обещает пресс-релиз. Камеры? Та же тройная система с ограниченным оптическим зумом в базовой версии. Зарядка? По-прежнему 25 Вт для обычного S26 — в 2026 году это, мягко говоря, не рекорд. Samsung словно решил, что ежегодные косметические улучшения — это и есть прогресс.

Стоит ли менять старый смартфон на Galaxy S26

Именно этот вопрос задают нам чаще всего. Кто-то доказывает, что апгрейд с S23 Ultra до S26 Ultra имеет смысл. Другие спорят и говорят, что это совершенно не имеет смысла. Каждый по своему прав, но скорее всего правы именно первые, которые не спешат обновляться именно в этому году.

Результаты голосования, проведенного нашими коллегами из издания Android Authority оказались не в пользу Samsung. В опросе про Ultra-модели почти 45% владельцев S23 Ultra заявили, что менять смартфон не собираются. Ещё около четверти сказали, что решение зависит цены на момент покупки.

Лишь примерно 30% выразили однозначное желание обновиться. Во втором опросе — про обычные Galaxy S23 и S23 Plus — картина ещё жёстче: две трети проголосовавших заявили, что обновление не стоит того. При пяти тысячах голосов это уже не погрешность — это чёткий сигнал.

Почему владельцы Galaxy S23 не спешат обновляться

На практике причин несколько. Первая и самая очевидная — Galaxy S23 всё ещё отлично работает. Snapdragon 8 Gen 2 тянет любые задачи, камеры снимают достойно, экран яркий и плавный. Смартфону три года, но он не превратился в тыкву. Разве только аккумулятор стал работать чуть меньше по времени.

Вторая — Samsung обещала четыре поколения Android-апдейтов, и у S23 впереди ещё один. Как минимум до конца 2026 года аппарат будет на актуальной версии системы. Третья причина — самая интересная. Главные «фишки» Galaxy S26 связаны с искусственным интеллектом: агентный ИИ, интеграция с Perplexity, расширенные инструменты Galaxy AI.

На презентации все это звучит эффектно, но в реальной жизни большинство людей этими функциями практически не пользуются. Скажу честно — я сам отношусь к AI-функциям в смартфонах скорее скептически. Пока это больше маркетинговый инструмент, чем что-то реально меняющее опыт использования.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S26 Ultra

С Ultra-версией ситуация чуть сложнее. Samsung действительно предложил заметные улучшения: Privacy Display, который оказался некачественным, зарядка 60 Вт проводная и 25 Вт беспроводная с Qi2.2, обновлённые телеобъектив и ультраширик — оба по 50 мегапикселей. Корпус стал ощутимо легче и тоньше.

Но есть нюанс. Galaxy S23 Ultra — последний флагман Samsung с 10-кратным оптическим зумом. В S26 Ultra оптика всего пятикратная, пусть и с более качественной матрицей. Для тех, кто ценит дальнобойную оптику, — это шаг назад. Да, S26 Ultra быстрее, ярче и тоньше. Зато S23 Ultra предлагает кое-что, чего в новом флагмане уже нет. Именно поэтому даже среди потенциальных покупателей Ultra готовых обновиться безоговорочно — меньшинство.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S26 в 2026 году

Если вы — владелец Galaxy S23, который работает без нареканий, то ответ скорее «нет». Разница между поколениями эволюционная, а не революционная. Новый процессор, чуть больше экран, чуть больше батарея — приятно, но вряд ли заставит сказать «вау».

Другое дело, если ваш S23 барахлит: батарея деградировала, экран треснул, памяти не хватает. Тогда обновление — логичный шаг, особенно через 1-2 месяца, когда цены начнут снижаться (конечно, если не появятся другие факторы, которые поднимут цену).

Лично я бы посоветовал владельцам Galaxy S23 не торопиться. Подождите ещё год и разница с Galaxy S27 будет более ощутимой. Galaxy S24 и Galaxy S25 и вовсе стоит менять только если с ними есть большие проблемы. Реального преимущества вы точно не получите.

А Samsung тем временем, возможно, наконец ускорит зарядку в базовых моделях — 25 Вт в 2026 году выглядят откровенно архаично. Впрочем, Samsung наверняка всё это понимает. Стратегия постепенных улучшений — не недосмотр, а осознанный бизнес-подход. Зачем выкладывать все козыри сразу, если можно продавать смартфоны каждый год, добавляя по чуть-чуть? Да и после историй с Note 7 компания боится что-то делать с мощностью зарядки. Второй такой провал ей точно не простят.