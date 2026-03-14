Владельцам каких Samsung не стоит покупать Galaxy S26

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Знаете, что самое парадоксальное в современном рынке смартфонов? Каждый год производители убеждают нас, что новое поколение — «огромный шаг вперёд», а на деле разница между устройствами порой видна только под микроскопом. Samsung Galaxy S26 — не исключение. Серия вышла, маркетинг отгремел, а владельцы старых моделей не спешат нести деньги в магазин. Виной тому даже не серьезные проблемы с экраном Galaxy S26, которые признала сама Samsung, а нечто другое. Вот и давайте разберёмся, почему так вышло.

Владельцам каких Samsung не стоит покупать Galaxy S26. Эти телефоны не получили чего-то принципиально нового. Фото.

Эти телефоны не получили чего-то принципиально нового.

Что нового в Samsung Galaxy S26 по сравнению с Galaxy S23

Забегая вперед скажу, что речь сейчас про многих владельцев Galaxy S23, которые не спешат покупать Galaxy S26. Но есть и другие смартфоны, которые не стоит менять на новинку.

Что касается отличий, на бумаге изменения выглядят солидно. Новый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, экран подрос с 6,1 до 6,3 дюйма, батарея — с 3900 до 4300 мАч, оперативной памяти теперь 12 ГБ вместо 8. В Ultra-версии появился экран с функцией Privacy Display — встроенной защитой от подглядывания, 10-битная цветопередача и яркость до 3000 нит против 1750 у предшественника. Корпус стал тоньше и легче — 7,9 мм и 214 граммов против 8,9 мм и 233 граммов у S23 Ultra.

Но вот в чём фокус: когда берёшь в руки Galaxy S23 и Galaxy S26, разница ощущается куда скромнее, чем обещает пресс-релиз. Камеры? Та же тройная система с ограниченным оптическим зумом в базовой версии. Зарядка? По-прежнему 25 Вт для обычного S26 — в 2026 году это, мягко говоря, не рекорд. Samsung словно решил, что ежегодные косметические улучшения — это и есть прогресс.

Android закрыл 65 уязвимостей, 8 из них критические. Samsung выиграли больше других.

Стоит ли менять старый смартфон на Galaxy S26

Именно этот вопрос задают нам чаще всего. Кто-то доказывает, что апгрейд с S23 Ultra до S26 Ultra имеет смысл. Другие спорят и говорят, что это совершенно не имеет смысла. Каждый по своему прав, но скорее всего правы именно первые, которые не спешат обновляться именно в этому году.

Результаты голосования, проведенного нашими коллегами из издания Android Authority оказались не в пользу Samsung. В опросе про Ultra-модели почти 45% владельцев S23 Ultra заявили, что менять смартфон не собираются. Ещё около четверти сказали, что решение зависит цены на момент покупки.

Стоит ли менять старый смартфон на Galaxy S26. По мелочи S26 во многом лучше предшественников. Но даже S23 не очень сильно отстает, а в чем деже превосходит новинку. Фото.

По мелочи S26 во многом лучше предшественников. Но даже S23 не очень сильно отстает, а в чем деже превосходит новинку.

Лишь примерно 30% выразили однозначное желание обновиться. Во втором опросе — про обычные Galaxy S23 и S23 Plus — картина ещё жёстче: две трети проголосовавших заявили, что обновление не стоит того. При пяти тысячах голосов это уже не погрешность — это чёткий сигнал.

Почему владельцы Galaxy S23 не спешат обновляться

На практике причин несколько. Первая и самая очевидная — Galaxy S23 всё ещё отлично работает. Snapdragon 8 Gen 2 тянет любые задачи, камеры снимают достойно, экран яркий и плавный. Смартфону три года, но он не превратился в тыкву. Разве только аккумулятор стал работать чуть меньше по времени.

Вторая — Samsung обещала четыре поколения Android-апдейтов, и у S23 впереди ещё один. Как минимум до конца 2026 года аппарат будет на актуальной версии системы. Третья причина — самая интересная. Главные «фишки» Galaxy S26 связаны с искусственным интеллектом: агентный ИИ, интеграция с Perplexity, расширенные инструменты Galaxy AI.

На презентации все это звучит эффектно, но в реальной жизни большинство людей этими функциями практически не пользуются. Скажу честно — я сам отношусь к AI-функциям в смартфонах скорее скептически. Пока это больше маркетинговый инструмент, чем что-то реально меняющее опыт использования.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S26 Ultra

С Ultra-версией ситуация чуть сложнее. Samsung действительно предложил заметные улучшения: Privacy Display, который оказался некачественным, зарядка 60 Вт проводная и 25 Вт беспроводная с Qi2.2, обновлённые телеобъектив и ультраширик — оба по 50 мегапикселей. Корпус стал ощутимо легче и тоньше.

Но есть нюанс. Galaxy S23 Ultra — последний флагман Samsung с 10-кратным оптическим зумом. В S26 Ultra оптика всего пятикратная, пусть и с более качественной матрицей. Для тех, кто ценит дальнобойную оптику, — это шаг назад. Да, S26 Ultra быстрее, ярче и тоньше. Зато S23 Ultra предлагает кое-что, чего в новом флагмане уже нет. Именно поэтому даже среди потенциальных покупателей Ultra готовых обновиться безоговорочно — меньшинство.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S26 Ultra. Такое затемнение экрана не стоит того, чтобы срочно обновиться свой смартфон. Фото.

Такое затемнение экрана не стоит того, чтобы срочно обновиться свой смартфон.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S26 в 2026 году

Если вы — владелец Galaxy S23, который работает без нареканий, то ответ скорее «нет». Разница между поколениями эволюционная, а не революционная. Новый процессор, чуть больше экран, чуть больше батарея — приятно, но вряд ли заставит сказать «вау».

Другое дело, если ваш S23 барахлит: батарея деградировала, экран треснул, памяти не хватает. Тогда обновление — логичный шаг, особенно через 1-2 месяца, когда цены начнут снижаться (конечно, если не появятся другие факторы, которые поднимут цену).

Почему Android-смартфон сам включает экран, и что делать.

Лично я бы посоветовал владельцам Galaxy S23 не торопиться. Подождите ещё год и разница с Galaxy S27 будет более ощутимой. Galaxy S24 и Galaxy S25 и вовсе стоит менять только если с ними есть большие проблемы. Реального преимущества вы точно не получите.

А Samsung тем временем, возможно, наконец ускорит зарядку в базовых моделях — 25 Вт в 2026 году выглядят откровенно архаично. Впрочем, Samsung наверняка всё это понимает. Стратегия постепенных улучшений — не недосмотр, а осознанный бизнес-подход. Зачем выкладывать все козыри сразу, если можно продавать смартфоны каждый год, добавляя по чуть-чуть? Да и после историй с Note 7 компания боится что-то делать с мощностью зарядки. Второй такой провал ей точно не простят.

Теги
Новости по теме
Samsung Galaxy S26 будет читать всю переписку, пока вы набираете сообщения
Сколько будут стоить смартфоны Galaxy S26 в России
Презентация Samsung Galaxy S26: когда и где смотреть, что покажут
Лонгриды для вас
Samsung нашла способ исправить проблемы Galaxy Buds 3 Pro. Ждем лучшие наушники года

Наушники Galaxy Buds 3 Pro от Samsung уже больше года на рынке, и несмотря на множество достоинств, они так и не стали выбором номер один для многих пользователей. Причина кроется не в качестве звука или функциональности, а в спорных решениях, связанных с дизайном и эргономикой устройства. Для многих это прозвучит довольно странно, мол наушники и наушники, на них же не смотреть, а слушать их. Вот только думают так все до тех пор, пока не встанет выбор что именно им купить.

Читать далее
В One UI 8.5 будет новая защита от серьезного заболевания. Как это работает

Samsung разрабатывает революционную функцию в One UI 8.5, которая поможет пользователям с фотосенсибильной эпилепсией безопасно пользоваться мобильными устройствами. Проблема в том, что не все догадываются о наличии у себя такого заболевания. Поэтому нововведение будет полезным широкому кругу пользователей. Система работает просто и незатейливо, но она работает. Сейчас разберемся, как именно.

Читать далее
Почему Samsung и Apple не смогли создать крутой тонкий смартфон

Когда смотришь на характеристики некоторых смартфонов, невольно задаешься вопросом: почему крупнейшие производители не могут повторить подобное? HONOR Magic 8 Pro Air — яркий пример того, как можно объединить компактность, легкость и мощную начинку в одном устройстве. Такое не получилось ни у кого из признанных лидеров и по-настоящему крупных компаний, вроде Apple и Samsung. Примерно также хорошо получилось только у HUAWEI, в состав которой буквально несколько лет назад входила HONOR. Вот и давайте поймем почему гранды не смогли, а относительно небольшие китайские компании смогли.

Читать далее
Новости партнеров
Ученые оживили замороженный мозг мыши. В будущем мы сможем воскрешать людей?
Ученые оживили замороженный мозг мыши. В будущем мы сможем воскрешать людей?