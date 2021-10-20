Android 12 уже можно установить. Как это сделать?

Android 12 в этом году должна стать очень масштабным обновлением. Кроме того, что он получит многие долгожданные функции, он так же будут упакован в новый дизайн. Такого обновления многие ждали уже давно. Как обычно, оно будет разворачиваться постепенно по мере того, как производители телефонов смогут (и захотят) оптимизировать его для своих устройств. Но уже сейчас его могут установить пользователи Google Pixel. При этом, речь, не только о новинке, которую представили вчера на презентации, но и о более старых моделях. Они тоже теперь могут совершенно официально обновится до ново версии Android. Осталось только разобраться, как можно это сделать и стоит ли вообще заниматься этим.

Вышла Android 12

После нескольких месяцев предварительных версий для разработчиков и бета-сборок Google некоторое время назад выпустила стабильную Android 12. Однако, путь к телефонам был тернист, ведь по началу даже были трудности, которые заставили компанию задержать официальный релиз.

Ключевой внешней особенностью Android 12 является то, что она получит новый язык дизайна Material You с динамической тематикой. Например, вся настройка интерфейса телефона будет меняться в соответствии с тем, какие обои вы выберете для установки на рабочий стол. Все это будет слишком масштабным визуальном обновлением, чтобы пропустить его.

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Тема Material You

Эта новая тема Material You также применима к приложениям: Google обновляет свой набор приложений, чтобы воспользоваться преимуществами нового внешнего вида. Виджеты также приобретают новый внешний вид с большим количеством форм и дизайнов. Сторонние разработчики пока не все будут готовы к обновлениям, но крупные из них или уже адаптировались к изменениям, или сделают это в самое ближайшее время.

Помимо визуального обновления, в Android 12 большое внимание уделяется конфиденциальности. Обновление включает в себя новую панель отслеживания активности, которая показывает приложения, получившие доступ к определенным данным, таким как местоположение или микрофон. Также появились новые индикаторы при использовании камеры и микрофона, и теперь у пользователей есть возможность отменить доступ к ним на уровне системы.

Игры в Android 12

Другие изменения включают улучшения в играх. Теперь играть можно не дожидаться полной загрузки игры. А еще мы получили улучшенную производительность для уведомлений, новые инструменты работы с мультимедиа и множество более мелких изменений.

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Как обычно, Android 12 будет сначала развернут на устройствах Google. Сейчас ее уже можно установить на смартфоны Google Pixel 3 и новее, включая а-версии (3а, 4а, 5а). Другие производители, включая Samsung, Xiaomi, OPPO и OnePlus пока в тени и выкатать свои обновления позже в этом году или в начале следующего, в зависимости от модели. При этом, некоторые из них уже довольно давно участвуют в программе бета-тестирования.

Стоит отметить, что Pixel будет иметь некоторые эксклюзивные функции, как это было и в предыдущие годы. Во многом, именно эти функции и привели к тому, что стабильная версии немного задержалась.

Если у вас есть телефон Google Pixel, вы можете одним из первых попробовать эту операционную систему среди простых пользователей. Вам решать, стоит ли обновляться, или вы пока не готовы, но если вам не терпится поскорее попробовать что-то новое, вот как можно это сделать.

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Как установить Android 12

На своем Google Pixel откройте настройки телефона и перейдите в раздел ”О телефоне” и выберите пункт ”Обновление системы”. Дальше останется только следовать указаниями на экране и на выходе вы получите Android 12.

Имейте ввиду, что это самая ранняя открытая версия ОС, которая несмотря на несколько месяцев тестирования может иметь ошибки, в том числе критические. Поэтому обновление сейчас несет чуть больше рисков. Но если в ближайшие дни заголовки интернет-изданий не начнут пестрить фразами вроде ”обновление Android ломает телефоны”, все будет нормально.