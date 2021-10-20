Android 12 уже можно установить. Как это сделать?

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Сутягин 0

Android 12 в этом году должна стать очень масштабным обновлением. Кроме того, что он получит многие долгожданные функции, он так же будут упакован в новый дизайн. Такого обновления многие ждали уже давно. Как обычно, оно будет разворачиваться постепенно по мере того, как производители телефонов смогут (и захотят) оптимизировать его для своих устройств. Но уже сейчас его могут установить пользователи Google Pixel. При этом, речь, не только о новинке, которую представили вчера на презентации, но и о более старых моделях. Они тоже теперь могут совершенно официально обновится до ново версии Android. Осталось только разобраться, как можно это сделать и стоит ли вообще заниматься этим.

Финальная версия Android 12 пока доступна только на некоторых моделях Google Pixel

Вышла Android 12

После нескольких месяцев предварительных версий для разработчиков и бета-сборок Google некоторое время назад выпустила стабильную Android 12. Однако, путь к телефонам был тернист, ведь по началу даже были трудности, которые заставили компанию задержать официальный релиз.

Ключевой внешней особенностью Android 12 является то, что она получит новый язык дизайна Material You с динамической тематикой. Например, вся настройка интерфейса телефона будет меняться в соответствии с тем, какие обои вы выберете для установки на рабочий стол. Все это будет слишком масштабным визуальном обновлением, чтобы пропустить его.

Google Pixel 6 вышел: скучный телефон с крутой камерой.

Тема Material You

Эта новая тема Material You также применима к приложениям: Google обновляет свой набор приложений, чтобы воспользоваться преимуществами нового внешнего вида. Виджеты также приобретают новый внешний вид с большим количеством форм и дизайнов. Сторонние разработчики пока не все будут готовы к обновлениям, но крупные из них или уже адаптировались к изменениям, или сделают это в самое ближайшее время.

Изменение интерфейса под обои сделает каждый телефон уникальным.

Помимо визуального обновления, в Android 12 большое внимание уделяется конфиденциальности. Обновление включает в себя новую панель отслеживания активности, которая показывает приложения, получившие доступ к определенным данным, таким как местоположение или микрофон. Также появились новые индикаторы при использовании камеры и микрофона, и теперь у пользователей есть возможность отменить доступ к ним на уровне системы.

Игры в Android 12

Другие изменения включают улучшения в играх. Теперь играть можно не дожидаться полной загрузки игры. А еще мы получили улучшенную производительность для уведомлений, новые инструменты работы с мультимедиа и множество более мелких изменений.

Google запатентовала планшет в линейке Pixel.

Как обычно, Android 12 будет сначала развернут на устройствах Google. Сейчас ее уже можно установить на смартфоны Google Pixel 3 и новее, включая а-версии (3а, 4а, 5а). Другие производители, включая Samsung, Xiaomi, OPPO и OnePlus пока в тени и выкатать свои обновления позже в этом году или в начале следующего, в зависимости от модели. При этом, некоторые из них уже довольно давно участвуют в программе бета-тестирования.

Новый интерфейс это всегда приятно. Особенно, когда до этого он не менялся много лет.

Стоит отметить, что Pixel будет иметь некоторые эксклюзивные функции, как это было и в предыдущие годы. Во многом, именно эти функции и привели к тому, что стабильная версии немного задержалась.

Если у вас есть телефон Google Pixel, вы можете одним из первых попробовать эту операционную систему среди простых пользователей. Вам решать, стоит ли обновляться, или вы пока не готовы, но если вам не терпится поскорее попробовать что-то новое, вот как можно это сделать.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Как установить Android 12

На своем Google Pixel откройте настройки телефона и перейдите в раздел ”О телефоне” и выберите пункт ”Обновление системы”. Дальше останется только следовать указаниями на экране и на выходе вы получите Android 12.

Имейте ввиду, что это самая ранняя открытая версия ОС, которая несмотря на несколько месяцев тестирования может иметь ошибки, в том числе критические. Поэтому обновление сейчас несет чуть больше рисков. Но если в ближайшие дни заголовки интернет-изданий не начнут пестрить фразами вроде ”обновление Android ломает телефоны”, все будет нормально.

Теги
Лонгриды для вас
ОЗУ
Какие телефоны Xiaomi позволяют увеличить оперативную память

Если взять смартфон в целом, то покупая его, мы всегда обращаем внимание на некоторые параметры. Чаше всего нам интересно, какая у него камера, экран, встроенная и оперативная память. При этом в рамках одной модели влиять мы можем как правило только на объем памяти. Купив смартфон, мы часто можем расширить встроенное хранилище за счет карт памяти, но ничего не можем сделать, когда понимаем, что нам не хватает оперативки. Сейчас производители нашли промежуточное решение для этой проблемы. Оперативную память можно увеличивать программными средствами. Пусть это и ”костыль”, но иногда такое решение будет полезным. Рассказываю, как это работает и какие телефоны Xiaomi позволят пользоваться этой функцией.

Читать далее
Android 12
Google назвала системные требования для обновления на Android 12

Вы ещё помните, что такое системные требования? Это список минимально допустимых характеристик, которые разработчики пишут на дистрибутивах игр или программного обеспечения. Так пользователь может понять, потянет его ПК их установку или нет. Лично я не сталкивался с необходимостью изучать системные требования уже очень давно. Это прекратилось примерно в то время, когда я пересел с Windows на Mac. Но, как выяснилось, системные требования есть не только у софта для ПК, но и у операционной системы Android, благодаря чему можно понять, какой смартфон потянет обновление, а какой - нет.

Читать далее
pixel 5
Почему Google сейчас готова к выпуску премиального телефона

Серия Pixel началась с очень хорошей идеи выпуска лучшего смартфона на Android в мире. Вот только путь от Pixel 1 до Pixel 5 был далеко не самым гладким. Каждое из первых четырех поколений флагманов Pixel было омрачено какими-то просчетами в дизайне, конструкции или функциях. Далеко за примерами ходить не надо. Это и тусклый дисплей Pixel 2 XL, и ужасный дизайн в третьем поколении, и отвратительное время автономной работы Pixel 4. Развитие и распространение смартфонов этой линейки всегда что-то сдерживало. Но потом появился Pixel 5 с измененной философией и отказом от претензий на превосходство. А теперь мы ждем Pixel 6, который, судя по всему, готов снова штурмовать вершину. Сейчас самое лучше время для этого. И вот, почему.

Читать далее
Новый комментарий