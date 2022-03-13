Блокировки сервисов и новый iPhone SE 3: итоги недели

Минувшая неделя оказалась не такой радостной с точки зрения новостей технологий. Пусть нам и показали новый дорогой iPhone и недорогие Xiaomi, но были за эти семь дней и блокировки. Например, Google перестала принимать платежи в собственном магазине приложений, а заодно запретила любые способы монетизации для авторов YouTube-контента из России. Между делом и социальная сеть Instagram попала под санкции и теперь будет заблокирована на территории нашей страны. Давайте вспомним эти события, обсудим, почему так произошло, и решим, что делать дальше. Все это в нашем традиционном итоговом выпуске новостей.

Что нового в iPhone SE 3

Apple уже приучила нас к тому, что у нее есть как минимум три крупных события в году. Во-первых, осенняя презентация новых номерных поколений iPhone, во-вторых, летняя конференция MWC. С недавнего времени есть еще и весенняя презентация, которая проводится примерно в марте-апреле и на которой нам показывают новое поколение iPhone SE и некоторые другие относительно недорогие продукты. На этот раз все было немного иначе и нам показали, наоборот, очень дорогой и мощный компьютер, о котором в основном и говорили. Но нашлось место и для пары слов о новом iPhone SE 3. Собственно, этого было достаточно, чтобы рассказать о нем все, ведь почти ничего не поменялось.

Представление новинок состоялось в рамках мероприятия под названием Peek Performance. Из названия можно было догадаться, что речь пойдет о мощных устройствах, которым вряд ли будет iPhone SE 3. Хотя никто и не сомневался, что он получит процессор как в iPhone 13, но в остальном он не будет блистать производительностью, а внешне и вовсе будет мало отличаться от того, что нам представили еще в iPhone 6 в 2014 году.

На презентации была еще одна новинка — зеленый цвет. Именно в него теперь, кроме прочего, будут красить iPhone 13 и iPhone 13 Pro. В прошлом году нечто подобное было с iPhone 12 и фиолетовым цветом. Это просто расширение палитры, чтобы у тех, кто еще не купил базовые версии iPhone, был более широкий выбор.

Из новинок, которые есть в iPhone SE 3, покупатели должны оценить новый процессор. Apple представила смартфон с мощнейшим процессором A15 Bionic, таким же, как и в быстром семействе iPhone 13. Этот чип хорошо конкурирует с лучшими продуктами от Qualcomm и Samsung и обеспечит максимальную производительность телефона в течение многих лет. Важно отметить, что он позволяет использовать новые функции камеры, такие, как Smart HDR4 и перевод текста в реальном времени. Apple не указала, сколько памяти доступно для нового iPhone SE, но на выбор предлагается 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. С ценой все грустно, но к ней вернемся в конце, поэтому дочитайте до конца.

Apple заявляет, что переднее и заднее стекло iPhone SE (2022) было улучшено, хотя и не стала называть его Ceramic Shield. Напомню, именно под такой маркировкой выпускается стекло для старших моделей.

Больше подробностей об iPhone и других гаджетах Apple можно найти на наших коллег на AppleInsider.ru

Важным обновлением iPhone SE (2022) стала его возможность работать в сетях пятого поколения. Проще говоря, у него есть поддержка 5G, которую Apple включает во все iPhone после того, как представила такую функцию в 2020 году в 12-ом поколении. Эта поддержка ограничена частотой менее 6 ГГц (2×2 MIMO) 5G — но iPhone SE по-прежнему сможет подключаться ко многим мировым сетям 5G. В России это пока неактуально. Несмотря на уже развернутые тестовые сети в крупных городах, о массовом применении речи пока не идет.

Функций, которые перенесены из старого iPhone SE (2020), довольно много, начиная с 4,7-дюймового IPS-дисплея Retina с Touch ID в кнопке Home. Также у телефона всего одна 12 Мп камера сзади и 7 Мп селфи-камера спереди. Но если разрешение не изменилось, то новые функции камера получила, включая фотографические стили, Deep Fusion и портретный режим. iPhone SE (2022) также имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Такой же рейтинг был и в предыдущем поколении линейки SE. Это меньше, чем IP68 в топовых моделях, но для обычной жизни более чем достаточно.

Как и в случае с более дорогими iPhone, iPhone SE (2022) по-прежнему использует фирменный разъем Apple Lightning для передачи данных и проводной зарядки. Есть в новинке и беспроводная зарядка, которую наш Иван Герасимов считает бесполезной, а я наоборот поддерживаю, но ее скорость не сообщается. Хотя Apple и заявляет, что она стала быстрее, чем в предыдущем поколении.

Классные товары с AliExpress, которые скоро подорожают.

Новинка будет доступна для предзаказа с 11 марта, а в магазинах появится с 18 марта. Всего будет три цвета (черный, белый и красный). Вот только в России купить этот телефон пока будет сложновато.

Кроме того, что Apple приостановила работу фирменного интернет-магазина, новинка еще и стала дороже. Предыдущее поколение стартовало от 40 000 рублей при базовой стоимости модели в 400 долларов. Теперь она подорожала до 430 долларов. В reStore и многих других магазинах цена прошлогоднего поколения стартует от 62 000 рублей. А значит, смело можно полагать, что новинка обойдется примерно в 70 000 рублей, если не будет существенных изменений курса или других переменных.

Если за 40 000 рублей это был отличный телефон, хоть и в немного устаревшем дизайне (но он многим нравился), то за такие деньги говорить о привлекательности новинки для покупателей в России точно не стоит. За эти деньги можно купить некоторые ультимативные модели других производителей. Их подборку мы сделаем в ближайшее время.

Как покупать приложения через Google Play

10 марта, Google объявила об ужесточении мер воздействия в отношении российского рынка. На этот раз компания ограничила работу магазина приложений Google Play на территории России, о чём предупредила пока только разработчиков. В дополнение к этому Google отключила YouTube Premium и YouTube Music у нас в стране, так что теперь пользователи больше не смогут пользоваться преимуществами этих подписок. Разберёмся, что это значит для всех нас и есть ли возможность как-то обойти новые запреты.

Пожалуй, самой неприятной для российских пользователей новостью стала новость об ограничении работы Google Play. Нет, Google не отключила свой магазин приложений на территории нашей страны, а просто отключила возможность приёма платежей за платный софт, подписки, игры и встроенные покупки.

Google Play не принимает платежи, но продолжит работать в России и дальше, однако оплатить платные услуги, цифровые товары и сервисы вы уже не сможете. Поэтому все подписки, которые были оформлены через Google Play, отныне не будут продлеваться. Ключевое слово здесь именно продлеваться, потому что отменять уже оплаченный период никто не будет.

Очевидно, причина, по которой российские пользователи больше не могут платить в Google Play, лежит несколько глубже. Всё дело в том, что MasterCard и Visa остановили международный процессинг по своим картам, выпущенным в России. Поэтому транзакции за границей — а Google, видимо, принимает их именно на зарубежные счета — не пройдут.

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Чисто технически к решению об остановке приёма платежей в Google Play сама Google не имеет никакого отношения. Его принимали сами платёжные системы. Но нам-то с вами от этого не легче. Потому что оплатить приложения в Google Play картой Мир или UnionPay к сожалению, невозможно. В России даже подарочных карт Гугл плей по аналогии с iTunes-картами не продаётся.

Первым делом нужно попробовать перевести деньги на счёт Google Play с с Qiwi-кошелька. Но для этого его сначала придётся завести. Делается это очень просто. Переходите по этой ссылке и прямо на главной странице сайта выбираете «Создать кошелёк». От вас потребуется ввести номер телефона и подтвердить регистрацию, после чего пополнить счёт деньгами.

Теперь переходим к привязке Qiwi к Google Play:

Перейдите в Google Play и откройте профиль;

Отсюда перейдите в раздел «Оплата и подписки»;

Пролистайте вниз и выберите «Добавить Qiwi»;

Залогиньтесь в свой Qiwi-кошелёк и деньги будут списываться с него.

Как выйти из сложившейся ситуации? Ну, если у вас есть карта зарубежного банка, вы можете изменить регион в Google Play и платить её. Вот как это сделать:

Запустите Google Play и откройте свой профиль пользователя;

Отсюда перейдите в «Настройки», а затем в «Настройки аккаунта»;

Пролистайте вниз и в графе «Страна и профили» выберите другую страну (желательно страну Евросоюза или США);

Добавьте новый способ оплаты и дождитесь вступления изменений в силу.

Важно понимать, что смена страны в Google Play произойдёт не сразу. На это может потребоваться до 48 часов. Поэтому пользоваться зарубежным сегментом Google Play в тот же момент вы точно не сможете. Придётся подождать. Однако это не самое неприятное. Куда хуже, что изменить страну можно только один раз в год. Учитывайте это, когда будете переключаться с России на другой регион. Ведь вернуться назад вы сможете не раньше марта 2023 года.

Что касается YouTube Premium и YouTube Music, то это как раз тот случай, когда действовать перестаёт не только продление подписки, но и сама подписка. Если у вас был подключен один из этих сервисов, то теперь при входе в приложение YouTube вы увидите уведомление о том, что премиум-подписка больше не действует на территории России. Правда, функция «картинка-в-картинке» и фоновое воспроизведение по-прежнему работает.

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Изменение региона в YouTube мало что даст, потому что оплата подписки проходит с карт MasterCard и Visa. Поэтому, даже если вам удастся обмануть Google и получить доступ к сервису в обход ограничений, оплата за следующий месяц просто не спишется из-за остановки процессинга со стороны платёжных систем. Помочь — опять же — сможет только изменение региона и зарубежная карта.

О том, как оплачивать подписку YouTube Premium через Аргентину, мы рассказывали в отдельной статье. Обязательно почитайте. Это позволит вам обойти имеющиеся ограничения при условии, что у вас есть карта зарубежного банка, обслуживаемая MasterCard или Visa. Тогда вы и дальше сможете пользоваться премиум-подписками на ютубе. Другой разговор, зачем это нужно, если рекламы теперь нет вообще.

Когда заблокируют Инстаграм

11 марта стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram, в связи с тем, что Meta (компания, которая владеет сервисами) разрешила своим пользователям призывать к насилию против российских военных. Это значит, что на все приложения Meta могут быть наложены серьезные ограничения, вплоть до тотальной блокировки. В статье детально разбираемся в чем дело и обсуждаем все нюансы блокировки Инстаграм и WhatsApp.

Не так давно мы уже рассказывали вам про блокировку Facebook и Instagram в России. Ранее Роскомнадзор уже начал замедлять Facebook, а недавно и вовсе заблокировал Facebook в России. На этой неделе появились новости о том, что та же учесть ждет и Instagram, но обо всем по порядку.

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В тот же день пресс-секретарь Meta Энди Стоун в Twitter объявил, что компания не будет блокировать пользователей Instagram и Facebook, которые призывают к насилию в отношении российских военнослужающих в комментариях.

Плюс к этому, в Meta сообщили, что комментарии с оскорблениями в адрес высших должных лиц тоже не будут блокироваться. Это изменение коснется стран Восточной Европы.

Естественно, многие пользователи сразу же отреагировали на такое нововведения. Неужто Meta сама пропагандирует насилие в своих приложениях? Вместе с этим многие активно начали продвигать свои Телеграм-каналы, ибо связаться в Инстаграм, скорее всего, скоро уже не выйдет.

Сразу же Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram, в случае если Meta подтвердит этот факт или откажется комментировать ситуацию.

Роскомнадзор опубликовал документ, согласно которому Инстаграм ограничат в России в ближайшее время.

На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram на территории Российской Федерации будет ограничен. В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, — говорится в сообщении.

Чуть позже Роскомнадзор заявил, что Инстаграм заблокируют 14 марта в 00:00 по московскому времени. Сейчас вы можете сохранить все данные к себе на устройства, дабы их не потерять. Инструкцию по сохранению данных из Инстаграм смотрите ниже.

Понятно, что после таких заявлений от Meta российские власти отреагировали на ситуацию крайне быстро. Однако из сообщения Роскомнадзора понятно не все. Большим вопросом остается WhatsApp. С одной стороны, если Meta признают экстремистской организацией, то и WhatsApp отключат в России буквально сразу. Туда же пойдет Facebook и другие сервисы компании.

Однако если внимательно перечитать сообщений Роскомнадзора, про блокировку Meta речи не идет. Там четко сказано: доступ к социальной сети Instagram в России будет ограничен. Выходит, что WhatsApp дело не коснется?

Хоть на данный момент никакой информации по поводу блокировки WhatsApp в России нет, это легко может произойти в ближайшем будущем. Знаю, что у многих читателей в мессенджерах хранятся важные переписки. Рекомендую уже сейчас сделать резервную копию WhatsApp и перенести все чаты в Телеграм. Это вам здорово поможет сохранить всю важную информацию.

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Знаю, что у многих пользователей в Инстаграм хранится много ценной информации: памятные фотографии, видео, переписка. Рекомендую вам прямо сейчас скачать все данные. Инстаграм, возможно, вернется, но фотографии лишними точно не будут.

Чтобы сохранить данные Инстаграм на Android, вам необходимо:

Откройте приложение Instagram, перейдите в свой профиль.

Нажмите на три полоски в правом верхнем углу.

Далее выберите Ваши действия, затем «Скачать информацию».

Введите свой почтовый адрес и нажмите «Запросить файл».

После того как вы запросили файл, в течение 48 часов все данные должны прийти вам на почту. Понятно, что так можно сделать не только на Android. Если под рукой находится iPhone или планшет, скачивайте данные там. Плюс, на сайте Instagram, о котором мы рассказывали не так давно, это тоже можно сделать без всяких проблем.

Последнее обновление Telegram

Пока Meta делала все, чтобы в России заблокировали Instagram, популярный мессенджер Telegram получил очередное обновление: в новой версии приложение получило менеджер загрузок, новое более удачное меню вложений, а версия для Android получила и вовсе стала выглядеть намного симпатичнее благодаря новому дизайну оформления. Также приложение получило новый интерфейс авторизации, ссылки по номеру телефона и обновленный дизайн страниц t.me. Рассказываем подробнее, какие нововведения появились в Телеграме.

Телеграм позволяет делиться файлами любого формата размером до 2 Гб, а также бесплатным хранилищем, добавляя их в «Избранное» — согласитесь, фишка лучше любого облачного сервиса! Файлы оттуда доступны с любых устройств, а теперь их еще и можно удобно найти в «Загрузках» — новом разделе, в котором видно все скачиваемые файлы в данный момент.

Теперь в Менеджере загрузок списком отображаются файлы, которые вы загрузили недавно — прямо как в браузере. Добавили функцию паузы для загрузки, а также перезапуск на случай, если произошел сбой или отключился интернет. Также можно изменить приоритет скачиваемого файла, чтобы он загружался быстрее или перейти в чат, в котором он был отправлен.

В свежем обновлении Telegram переосмыслена вкладка вложений: при отправке нескольких фотографий или видеозаписей вы можете предварительно просмотреть получившийся альбом и изменить порядок файлов перед отправкой, удалить те снимки, что не нужны, а также добавить в альбому подпись. Меню вложений в Telegram для iOS сменило дизайн, который ранее протестировали в версии для Android.

Кроме того, стало намного удобнее переходить в Камеру из галереи, а переключаться между фотографиями, файлами и другими типами вложений стало удобнее благодаря новой панели навигации. А в новом разделе «Файлы» вы сможете найти недавно отправленные или воспользоваться поиском по названию.

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Telegram для Android получил новую тему оформления. Полупрозрачный интерфейс работает в ночном режиме, а фон, стикеры и мультимедиа просвечивают через элементы меню, когда листаешь чат. Такой дизайн знаком пользователям Telegram для iOS — полупрозрачные элементы используются в нем с прошлого года. Удивительно, но в в Android подобные эффекты до сих пор не использовались — Telegram стал первым приложением, где используется такой дизайн. Интересно, станет ли таким когда-нибудь Telegram Desktop?

Также в Telegram переделали страницу входа в аккаунт на Android и macOS: его обновили, добавив новые плавные анимации. Также на Android обновили анимацию появления цифр при вводе кода — стало намного симпатичнее. Теперь в приложениях Telegram можно параллельно подключать несколько учетных записей с разными номерами телефона.

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Сейчас уже никто не дает свой номер телефона для связи — люди делятся ссылкой на Телеграм или именем пользователя, чтобы найти друг друга. Теперь можно поделиться прямой ссылкой на свой номер телефона, которая сразу открывает чат с вами в Telegram. Удобно, не правда ли? Правда, для этого стоит заглянуть в настройки конфиденциальности, чтобы разрешить другим находить вас по номеру телефона. Иначе работать не будет.

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Телеграм удобен тем, что в нем давно уже можно проводить прямые трансляции. Тем более это актуально сейчас, когда Instagram блокируют в России. Для этого можно использовать программы на macOS: OBS Studio или XSplit Broadcaster, чтобы переключаться между несколькими окнами или добавлять информацию поверх изображения. По сути, Telegram собирается посоревноваться с Instagram, YouTube и даже традиционным эфирным телевидением — мессенджер можно использовать для профессионального телевещания.

Еще одним нововведением стало обновленная работа ссылок t.me: многие читатели нашего сайта открывают публичные профили, сообщения или каналы с помощью ссылок t.me, даже будучи незарегистрированными в приложении. Теперь их дизайн обновлен, добавлены фоны и другие элементы, которые ранее были доступны только пользователям полноценной версии Telegram Desktop.

А как вам обновление Telegram? Успели оценить нововведения?